Mhoni Vidente comparte sus horóscopos semanales de marzo

A partir de este lunes grandes sorpresas serán reveladas

¿Cómo te irá en este inicio de semana? Mhoni Vidente horóscopos semana marzo. Los astros se ha alineado y las cartas del Tarot ya están echadas, Mhoni Vidente aparece nuevamente como ya es costumbre para revelar sus horóscopos semanales a los lectores de Mundo Hispánico. La astróloga más querida por los hispanos vuelve a sorprender con sus predicciones. El tercer mes del año 2022 ya esta comenzado y siendo la segunda semana de Marzo la cubana decide compartir sus predicciones para este inicio de semana. Mhoni te guiará por el buen camino para que a partir de este lunes puedas tener la suerte de tu lado, descubre que es lo que te depara el destino según tu signo zodiacal. Aries Semana de estar en juntas de trabajo para cambios de puesto y la elaboración de un nuevo proyecto que te va a ir muy bien, recuerda que estás en tu mejor momento y tu energía se multiplica un 100 porciento. Así que no desaproveches las oportunidades de crecimiento laboral que se te van a presentar en estos días. Compras unos boletos de avión para ir a visitar a un familiar, recibes un reconocimiento económico que no esperabas. Ten cuidado con tu temperamento, recuerda que tu signo es muy impulsivo y eso lo hace a veces tener problemas con las personas que más quieres en la vida, así que trata de tranquilizarte antes de decir alguna palabra. Te busca un amor del signo de a Capricornio o Leo para estar en una relación más estable, trata de no dejarte manipular por personas que solo quieren un beneficio económico de ti, empiezas a diferenciar quienes son tus amigos y quienes no. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de marzo con los números 07 y 23, trata de usar más el color rojo y amarillo. Tu don de mando y autoconfianza en ellos mismos y su seguridad de ser grandes personas y su indiscutible inteligencia, por eso casi siempre buscan estudiar en todas las etapas de su vida.

Tauro Tauro semana de tomar decisiones importantes en cuestiones de tu ámbito laboral, que tu signo es muy fuerte y aguantador, pero es el momento de decir que quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades de vida. A los Tauro que están con pareja o casados solo deben de tener cuidado con los problemas de separación matrimonial, recuerden que su signo es muy tajante en las decisiones y casi nunca se retractan de lo que hacen. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 03 y 29, trata de jugarlo el día 16 de marzo que en ese día las energías positivas te van a estar rodeando con más fuerza. Te llega la invitación de un negocio nuevo que te va a dejar más ingresos, ten cuidado con problemas del intestino y estómago. Recuerda que nosotros somos lo que comemos, así que trata de llevar una dieta más balanceada. Te busca un amor del pasado para volver, así que trata de darte otra oportunidad de ser feliz. Te invitan a un cumpleaños de un compañero del trabajo, los Tauro son simpáticos y siempre ven el lado positivo de la vida, por eso les gusta la actuación y el estar en constante cursos de superación mental y lo mejor que tiene los tauro son muy leales. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana marzo

Géminis Géminis semana de estar con muchos dudas sobre tu relación laboral, no sabrás si salirte de allí o continuar. Recuerda que tu signo son muy cambiantes en todo lo que los rodea, por eso te recomiendo que analices más la oportunidad de estar mejor en tu ámbito laboral y pide un consejo para que tengas varias opciones. Cuidado con los amores, recuerda que tu signo no sabe ser fiel en una relación de pareja, siempre está en busca de la persona ideal y trata de complementarla con varias personas a la vez, por eso siempre el Géminis es divorciado. Te llega un problema legal que lo vas a resolver a tu favor. Trata de no dejar tus estudios universitarios, recuerda que lo más importante en tu vida es ser un profesionista. Para los Géminis que están solteros les va a venir un amor del signo de Virgo o Acuario que va a ser muy compatible contigo, así que tú déjate querer que ya es tiempo de tener una pareja formal. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de marzo con los números 01 y 35, trata de usar más el color blanco para que tu energía se multiplique más, pero sin duda lo mejor que tiene el Géminis es su forma de ser tan sociable y carismático, por eso casi siempre son el alma de las fiestas. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana marzo

Cáncer Cáncer semana de estar con algunos problemas en tu trabajo, las energías van a estar un poco revueltas, así que trata de no dar tantas opiniones sobre algún asunto para que después no tengas chismes a tu alrededor, mantente lo más prudente que puedas. Es el momento de empezar a buscar algún negocio y cambio de trabajo que tu signo está atravesando por una racha de buena fortuna en cuestiones laborales, eso te va a ayudar a otra mejor económicamente. Recibes un dinero extra por la venta de una casa, te invitan a un viaje en el mes de abril en semana santa, tú ve que te va a ayudar a estar más relajado en tu vida. En cuestiones amorosas, serán momento de tomar una decisión de formalizar con tu pareja y para los Cáncer que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Libra o Acuario que va a ser muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte el día 16 de marzo con los números 08 y 24, trata de usar el color naranja en tu vestir para multiplicar tu suerte. El Signo de Cáncer son místicos y muy intuitivos y eso les ayuda para prevenirse de cualquier problema que se le presente en la vida, lo hace defenderse del mal de ojo o envidias. Te regalan una mascota, cuidado con tus directores de trabajo, te están viendo como trabajas, así que trata de enfocarte en tu proyecto. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana marzo

Leo Leo semana de estar con muchas nuevas oportunidades de crecimiento, días de hacer tus pagos de tarjeta de crédito y deudas de tu casa, trata de administrarte más en todos tus gastos. Cuídate de problemas de estómago y exceso de grasa en el abdomen, recuerda que tu signo es el más antojado del zodiaco y no sabe detenerse al comer. Te recomiendo que empieces un régimen de dieta y ejercicio para que te veas de lo mejor y trata de hacer deporte de natación, que eso te va a ayudar mucho. En el amor seguirás con tu pareja actual ya formalizando la relación amorosa. Los Leo que están solteros les va a venir un amor del signo Tauro o Sagitario que va a ser muy compatible contigo, recuerda que tú eres muy intenso en la relación amorosa, así que trata de irte despacio en cuestiones del amor. Te llega un dinero extra por lotería con los números 05 y 41, va a ser el día 17 de marzo que va a ser de suerte en todo lo que realices. Lo mejor que tiene tu signo es la autoestima y autoconfianza en todo lo que efectúas, es decir, son los más seguros al caminar por esta vida y nunca van a dudar de tomar una decisión importante. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana marzo

Virgo Virgo semana de estar en trámites de créditos para un nuevo hogar, realizas alguna papelería de título universitario. Van a ser unos días de reinventarse y empezar a ver que necesitas para estar mejor económicamente en tu vida, así que es el momento de tomar la decisión de cambiarte de trabajo y poner un negocio que eso te va a ayudar a crecer más en tu economía. Compras boletos de avión para irte de vacaciones en semana santa con tu familia, vas con el médico para un chequeo, recuerda que lo más importante en nuestra vida es la salud. Recibes una propuesta de cambiarte de ciudad por parte de un trabajo nuevo, recuerda que necesitas mover tus energías para que crezcas más en tu vida. Ya no busques problemas donde no los hay, si tus compañeros de trabajo no te respetan tus ideas, trata de ignorarlos y seguir adelante. Recuerda que nadie es medallista de oro para caer bien a todos, te viene un golpe de suerte el día 16 de marzo con los números 09 y 27. Trata de usar más el color azul claro que eso va a hacer que tengas más suerte. Trata de organizarte más con tu tiempo en esta semana. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana marzo

Mhoni Vidente horóscopos semana marzo: Libra Libra semana de estar con muy buenas ideas para empezar a estar mejor en tu economía que tu signo está atravesando por una etapa de buena racha, solo trata de ser más discreto en todo lo que pláticas porque no todos quieren lo mejor para ti. Serán unos días de juntas de trabajo y cambios de proyectos nuevos, trata de poner toda la atención posible para que puedas hacer todo de lo mejor. Cuidado con el amor, trata de no entregarte tanto y no idealizar a tu pareja, recuerda que tu signo es muy apasionado y se ciega en las relaciones amorosas. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días, hazlo que eso te va a ayudar a sentirte de lo mejor. Te viene un golpe de suerte el día 17 de marzo con los números 12 y 28, trata de usar el color rojo intenso para atraer más tu suerte. Un amor del pasado te busca, pero trata de cerrar ese círculo amoroso y volver empezar, en otra parte recuerda que tu signo más compatible es Sagitario y Acuario. Trata de buscar estudiar una maestría o diplomado, necesitas siempre estar capacitándote. Tu buena comunicación te hace ser elevado, ser líderes y grandes maestros y sobre todo la justicia es un tema importante para los Libra.

Mhoni Vidente horóscopos semana marzo: Escorpión Escorpión, semana de estar con algunos problemas en tu trabajo, recuerda que tu signo en estos días va a tener las energías muy revueltas, por eso te recomiendo no tomar ninguna decisión sin antes pensarlo dos veces. Recuerda que los Escorpiones son muy intensos en su forma de ser. Sigue con la idea de cambiarte de casa, recuerda que los Escorpiones son muy cambiantes en sus pensamientos y eso los hace estar en constante movimiento de lugares, si tú te sientes bien, hazlo que eso te ayudará a crecer más como persona. En el amor seguirás un tiempo solo y solo saliendo con personas más compatibles con tu signo, recuerda que para tu signo lo más importante es el sexo y eso te hace siempre estar buscando de varias parejas a la vez. A los Escorpiones que están casados les va a venir un embarazo en puerta que los hará muy felices. Te viene un golpe de suerte el día 15 de marzo con los números 15 y 60, trata de usar más el color naranja y azul que eso te hará atraer más las buenas energías. Lo mejor que tiene este signo es ser muy leales a sus amigos, así que puedes contar con ellos en cualquier momento de su vida, pero eso si el Escorpión es muy rencoroso cuando tú le haces algo nunca se olvida.

Mhoni Vidente horóscopos semana marzo: Sagitario Sagitario semana de estar con buena suerte en todo lo relacionado con trabajos nuevos, así que trata de buscarte el mejor desempeño en tu profesión y pedir lo que te mereces en cuestión de salario. Trata de no dejar los estudios universitarios que eso te va a ayudar en el futuro para que puedas empezar un negocio propio. En el amor estarás saliendo con dos personas a la vez que eso te hará sentir un poco confundido con quien quedarte, recuerda que los Sagitarios muy apasionados. Tendrás un golpe de suerte el día 16 de marzo con los números 31 y 02, trata de usar más el color blanco que eso te hará crecer más en lo económico. Te regalan una mascota, recibes un dinero que no esperabas por una deuda del pasado. Te avisan que un familiar va a estar hospitalizado, trata de apoyar más a tus padres, te ofrecen estudiar en el extranjero, tú hazlo que eso te hará sentirte más importante y fuerte. Es el signo con más entusiasmo y buen sentido de humor, siempre ven el lado positivo de todo y por eso siempre te pueden dar el mejor consejo en cualquier problema, pero un defecto muy grande que tiene el Sagitario es su falta de disciplina, no le gusta recibir órdenes de nadie.

Mhoni Vidente horóscopos semana marzo: Capricornio Capricornio semana de estar con toda la buena suerte de tu lado, por fin decides crecer más en lo económico y poner un negocio propio que te va a ir muy bien. Haces unos pagos de tarjeta de crédito y de tu casa, recuerda que necesitas adminístrate más en tus gastos. Te buscan para invitarte a salir de viaje en estos días con unos amigos, cambias el celular por uno más nuevo, terminas de estudiar idiomas y piensas en hacer un diplomado en comercio internacional. Te dan un proyecto nuevo de trabajo que te va a gustar mucho y te va a dejar más ingresos, para los Capricornio que están casados les viene un divorcio en puerta. Yo sé que tu familia quiere lo mejor para ti, pero a veces tu mismo Capricornio tienes que enfrentar las dificultades de tu vida. Recuerda que necesitas seguir con tu firme idea de ser alguien importante en la vida, te viene un golpe de suerte el día 15 de marzo con los números 07 y 39, trata de usar más el color amarillo y rojo para atraer más la suerte. En el amor son los signos más fieles y eso les hace ser muy constante en una relación de pareja, pero un gran defecto de este signo es la frialdad, recuerda que el Capricornio es el mejor perdonador, no le gusta guardar rencor.

Mhoni Vidente horóscopos semana marzo: Acuario Acuario semana de mucho trabajo y juntas con tus superiores, recuerda que estás en una etapa de sacar todos los pendientes atrasados de tu ámbito laboral y empezar una nueva etapa de realización profesional. Te invitan a una boda, un compañero de trabajo. Cuidado con problemas de demanda legal, trata de ir con un abogado, vuelves a estudiar y tomar un curso de idiomas que eso te va a ayudar más en tu ámbito de trabajo. Ten cuidado con los sentimientos, trata de no hacerte ilusiones con una amistad que solo quiere ser eso, amigos y trata de buscar una pareja sentimental en otra parte que tus signos más compatibles son Tauro y Cáncer que ya en estos días va a venir a ti un amor nuevo. Te busca un amigo para invitarte a salir de viaje en semana santa, tú ve que eso te ayudará a estar más tranquilo. Ya no busques problemas donde no los hay, trata de no opinar en situaciones complicadas de tu trabajo. Te viene un golpe de suerte el día 16 de marzo con los números 08 y 19, trata de usar más el color blanco y rojo que eso hará que la suerte este más tiempo en tu vida. Arreglas una papelería de pasaporte o visa, piensas en hacer un diplomado y taller de comercio, recuerda que eres el mejor vendedor del zodiaco. Lo mejor de tu signo es muy sincero y altruista que siempre está buscando ayudar a los demás y sacar los problemas que se le presente adelante, pero un gran defecto de los Acuario es ser muy desconfiado y presuntuoso, por eso casi siempre rompe con sus parejas sentimentales.

Mhoni Vidente horóscopos semana marzo: Piscis Piscis semana de estar con buena suerte en cuestiones de trabajo te dan un asenso de salario, ten cuidado con problemas de salud, sobre todo en cuestión de estrés y migraña, así que trata de hacer más deporte. Te invitan a salir de viaje en el mes de abril, tú vete con tu pareja que ya necesitas un tiempo de convivencia con esa persona que amas. Pagas unas deudas del pasado y te pones al corriente en tus deudas, piensas en realizar la compra de una casa que eso te va a ayudar a estar mejor estable en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de marzo con los números 17 y 28, trata de usar más el color amarillo y azul fuerte para darte más suerte en tu vida. A los Piscis que están solteros les va a venir un amor muy compatible del signo de Géminis o Escorpión que hablarán de una relación amorosa, a los Piscis que están casados hablan de tener familia muy pronto. Va a ser una semana de regalos y sorpresas que te harán muy feliz, trata de organizarte más en cuestión de escuela y trabajo para que no te sientas tan presionado. La intuición son el signo más sensible y percibe lo bueno y malo de los que lo rodean y eso los hace estar en completa ventaja ante todos y saber que es lo que le fluya mejor en sus energías y sobre todo lo rodea el misticismo.