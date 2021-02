Tendrás un golpe de suerte el martes con el número 07 y trata de usar más el color amarillo para atraer más la abundancia. Tu recomendación de esta semana: trata de no opinar de nadie de tu trabajo, recuerda que es mejor ser discreto y así te evitas problemas sin razón.

Tauro. Para este signo, va a estar dominando el planeta Venus con tendencia a la Luna, que significa que el amor verdadero llegará a tu vida, esto te indica que para tu signo va a ser una semana de estar ya analizando qué quieres para tu futuro y poner todo el desempeño posible para alcanzar tus metas.

El planeta Venus te indica que tendrás un mejor trabajo y seguirás con tus estudios para ser alguien en la vida. En estos días, te llega la invitación de viaje por cuestiones de un negocio nuevo, no lo dudes y abre nuevas rutas de progreso.

Te viene un dinero extra por cuestión de lotería con el número 06 y usa mucho perfume para cortar lo negativo. Para los Tauro que están en pareja, este planeta te dice que es el momento de dar el siguiente paso de formalizar.

Este viernes va a ser de suerte para tu signo y trata de prender una vela blanca y pedir lo que tanto deseas y verás cómo será cumplido muy pronto. Arreglas asuntos de demandas legales a tu favor. Tu color de la abundancia es el amarillo.

Géminis. El planeta que va a regir en estos días va a ser Mercurio con tendencia en Urano. Sin duda, junto con tu signo, va a ser una explosión de ideas nuevas y muchas fuerzas en tu interior para alcanzar lo que tanto deseas.

Recuerda que tu signo siempre piensa por dos a la vez, es decir, es muy cambiante en sus decisiones y eso te hace a veces no saber cuál dirección tomar para llegar al éxito, por eso se te recomienda que en estos días salgas en las mañanas a caminar, así vas a poder recibir toda la energía positiva del planeta Mercurio para que puedas así resolver tus dudas, y sobre todo, para que puedas canalizar lo negativo en algo positivo para tu vida.

Recuerda que tu signo va a tener unos días de muchas sorpresas agradables, incluyendo sacarte un premio grande en la lotería con el número 03 y tu mejor día va a ser miércoles.

Trata de no pelear con tu pareja, recuerda que no puedes controlar todo, así que date espacio y disfruta tu relación sentimental. Sales de viaje por cuestión de proyectos nuevos, te cambias el look y renuevas tu guardarropa. Recuerda que tu signo domina la moda.

Cáncer, Leo y Virgo son los signos con los que la vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, prosigue con sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 8 al 11 de febrero).

Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana (del 8 al 11 de febrero)