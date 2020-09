Mhoni Vidente comparte sus predicciones de los horóscopos de la semana

En exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, la psíquica y clarividente cubana revela lo inesperado

En esta ocasión, comenzamos con el signo de Aries

Mhoni Vidente, la vidente más querida por los hispanos, comparte sus prediciones de los horóscopos de la semana, que comprenden del 7 al 10 de septiembre.

Pon mucha atención, ya que la psíquica y clarividente cubana tiene muchas sorpresas preparadas para los lectores de Mundo Hispánico. Empezamos con Aries.

Aries. Semana de estar analizando un cambio radical en tu forma de ser, recuerda dejar a un lado eso que le caracteriza mucho a tu signo, ser posesivo e impulsivo con todas las personas que te rodean. Recuerda que es el momento de aprender a ser más tolerante y dar el espacio a cada quien de hacer su vida, más en cuestiones de tu pareja.

Los días 9 y 11 de septiembre serán determinantes para tu proyecto laboral y te llega una propuesta muy buena por parte de una empresa internacional, recuerda no platicarlo a nadie para que se pueda lograr ese gran proyecto laboral que viene para ti.

La salud es lo más importante para tu vida, así que trata de hacerte un chequeo y enfocarte en infección de orina y problemas de hormonas que es tu punto débil. Te llega un regalo que no esperabas, te vas de viaje y visitas a unos familiares, trata de no comprar cosas que no vas a utilizar, es mejor ahorrar para un futuro.

Planeas unas vacaciones en noviembre con tu pareja, te dice tu Ángel de la Guardia que te llegarán mensajes importantes que compartir con los demás, recuerda que una de tus misiones en la vida es ser generoso y siempre ver por la humanidad y el servicio social y este es el momento de ponerlo en práctica y ayudar al que más lo necesite.

Los números de la suerte son 00 y 13, recibirás un premio o reconocimiento que no esperabas.

Esto es apenas el inicio, así como los primeros días de este mes de septiembre. Mhoni Vidente comparte con sus seguidores los horóscopos de esta semana.

