Te recomiendo que tengas un chequeo en cuestiones de salud, que la carta del Sol en el Tarot es la que previene cualquier enfermedad y recuerda que tu número cabalístico va a ser el 27, por eso este año has sentido que la suerte está de tu lado y te dice que cambiará para bien tu vida en los próximos meses.

Tendrás un cambio muy positivo en tu actitud y verás la vida de mejor manera. Recuerda que tu signo siempre busca el bien en todos los sentidos. Cuídate de las traiciones de compañeros de trabajo o ex parejas. Tus números de la suerte son el 05 y 49.

Te dice esta carta que un amor que ya estaba fuera de tu vida volverá a pedirte que hablen de estar en pareja. Tendrás un golpe con los números 14 y 50, solo trata de no platicar tus logros económicos.

Recuerda que esta carta también te dice que debes ser más espiritual y pedir a las fuerzas divinas su ayuda en tus problemas personales, que no debes ser tan escéptico a lo divino.

Siempre trata de no platicar tanto tu vida privada, y si tienes una relación sentimental, es momento de formalizar y formar una familia.

No prestes dinero y tu coche, trata estos días de decir que no a cualquier préstamo. Tus números de la suerte son 08 y 77.

Tu número cabalístico es el 24, también te recomiendo tener más disciplina en todo lo que realices y más en cuestiones de trabajo, que nunca vean tu punto débil para que no te puedan atacar, que en cuestiones de tu pareja sentimental ya no debes de ser tan inseguro y saber que si estás con esa persona, es por la confianza que se tienen los dos.

En el horóscopo del Tarot, te salió la carta del Mago, que eso significa que no te doblegues en situaciones críticas, aunque tu signo sea el más sensible, que debes tomar tu fuerza interior para enfrentar los problemas y que en estos días recuerdes que al tomar decisiones haces que tu destino cambie para bien.

En el horóscopo del Tarot, te salió la carta del Carruaje, que te dice que tu número cabalístico es el 26 y eso significa que tu intuición y tu poder de sentir lo que pueda pasar en tu vida va a estar muy elevado en estos días y te recomiendo usarlo en toda su capacidad para que puedas cambiar tu destino para bien y te vendrá una sorpresa agradable.

También, esta carta te ayuda a ver claramente quienes son tus amigos y con quien puedes confiar. Recuerda que tu signo es demasiado bueno con sus amistades y siempre abusan de ti, por eso esta carta te va a ayudar a depurar todo lo negativo en tu vida.

Ten cuidado con problemas de estómago o intestino, trata de no hacer corajes sin razón o tomar tas situaciones sentimentales tan personal.

Referente a lo místico y religioso, toma un curso, que eso te va a ayudar a estar mejor en todos los sentidos Ten cuidado con problemas legales o de trabajo, trata de resolverlo cuanto antes para que no te perjudique.

Tus números de la suerte son 07 y 66. Tu compatibilidad en el amor va a ser con los de signo de Fuego, solo trata de no ser entregado desde el comienzo. Dale tiempo al tiempo.

Escorpión. En el horóscopo del Tarot, te salió la carta de La Torre, que te dice que tu número cabalístico es el 27, que esto representa el final de todo lo negativo que venías arrastrando y te recuerda que estás en tu época de crecimiento económico y laboral.

No te detengas, que tendrás una ayuda espiritual muy fuerte que te hará avanzar sin obstáculos. Esta carta te representa en casi todo lo que tú eres, Escorpión, en ser una persona reflexiva y consciente de lo que puede pasar a tu alrededor, y como eres líder natural, siempre vas a llegar a tener puestos de poder y jerarquía en la vida.

En situaciones amorosas, debes de aprender a perdonar y darte la oportunidad a ti mismo de amar. Yo sé que a veces no salen las cosas como uno quiere, pero recuerda que uno es individual y sólo debes aprender a convivir más.

Suerte en los juegos de azar con los números 18 y 99. Te recomiendo poner un negocio de sistemas o ventas de aparatos electrónicos.

Sagitario. En el horóscopo del Tarot, te salió la carta de La Templanza y tu número cabalístico es el 29, que significa que tendrás unos días de mucha abundancia económica y suerte en todo lo que te propongas laboralmente.

Para ser más específicos, esta carta me indica que vendrán buenos contratos u ofrecimientos de trabajo y más porque tu signo es fuego y esto combinado con la carta de la Templanza te va a dar a crecer más en lo que resta del año, pero eso sí, te pide prudencia y ser más reservado en lo que vayas a platicar.

Recuerda que a tu signo le gusta mucho presumir sus logros y lo que tiene en mente y por eso constantemente se vienen abajo tus proyectos.

En cuestiones amorosas, te dice esta carta que estás en la etapa primordial de formar algo como pareja y que serán unos días de encuentros amorosos con personas muy compatibles a ti, sobre todo del signo de Aries, Libra y Acuario, que van a ser tu pareja ideal.

Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 44. También, te dice que no regreses con amores del pasado, que eso ya no fue para ti y no lo será.

Para terminar con sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 25 al 28 de enero), Mhoni Vidente se dirige a las personas con los signos de Capricornio, Acuario y Piscis.

Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana (del 25 al 28 de enero)