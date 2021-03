Recuerda que a los Tauro los caracteriza su temperamento sexual y por eso siempre buscan varias parejas, pero es tiempo de tener un compromiso más firme. Mhoni Vidente te dice que tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29 y trates de usar más el color rojo en todo lo que uses para atraer más la abundancia, solo ten cuidado con las caídas en la calle, sé más precavido. Por el momento, no saques ningún crédito y trata de pagar todo de contado.

También, la carta de El Mago te dice que es el momento de empezar ese negocio que tienes en puerta o cambiar de trabajo, que te va a ir de lo mejor, pero también te dice que no descuides tu relación de pareja, que es la base de tu vida. Recuerda que tu signo es muy cariñoso y siempre vas a necesitar de una pareja a tu lado. Te compras ropa y cambias tu look. Tendrás una sorpresa económica con los números 20 y 99 y trata de usar mucho el color amarillo para protección.

En el horóscopo del Tarot, te salió la carta de el Carro, que eso significa que son tiempos de reinventarse en todos los sentidos y más en lo personal. Esta carta te indica que es el momento de no temerle a los retos, que saldrás victorioso en cuestión de amor. Ya no vuelvas con tu pareja, recuerda que es mejor que te quieran a querer y esta carta te indica que tendrás en puerta el amor de alguien del signo de agua que va a ser muy compatible contigo.

También, te indica que tendrás una ayuda divina por parte de alguien que ya está con Dios, solo pídelo que se te dará. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 40 y 32 y trata de usar más el color rojo intenso para atraer más la suerte. Mhoni Vidente te dice que trates de no hacerle tanto caso a lo que dicen de ti, recuerda que tu signo atrae mucho las envidias, solo tú no hagas más grande esa fuerza negativa dándole importancia, por eso te recomiendo usar mucho perfume antes de salir de casa.

En el horóscopo del Tarot, te salió la carta del Emperador, esto significa que tu fuerza como persona se va a elevar al máximo en estos días y que podrás tomar la decisión indicada en tu vida personal para avanzar en todo lo laboral, solo trata de no platicar tus planes para que no te los obstaculicen. Yo sé que es difícil en tu signo por ser el comunicólogo del zodiaco, pero trata de guardar discreción. En cuestiones de salud, te recomienda esta carta checarte con tu médico problemas de riñón u hormonales.

En la carta del Tarot, te salió la Templanza, que significa que te llegó el momento de que la ley divina sea tuya, es decir, que va a venir a tu vida lo que te mereces por tanto esfuerzo y sacrificio. Esta carta de la Templanza, junto con tu signo, me indican que debes de tomar la decisión de cambiar tu actitud para bien, que no debes de tener miedo al qué dirán y que emprendas ese negocio o proyecto que tanto deseas, que la justicia divina estará de tu lado. Semana de hacer pagos atrasados de tarjeta y cuentas de gobierno, decides empezar a retomar tus estudios universitarios y hacer la maestría. Recuerda que tu signo es muy inteligente y siempre tiene que estar aprendiendo para desarrollar su mente. Es el momento de buscar ese trabajo que tanto deseas, que los cambios positivos se te darán sin problema.

En el horóscopo del Tarot, te salió la carta de la Torre, que esto significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo y escuela, por eso te recomiendo mantener la calma y ser muy prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás. Recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden. Esta carta de la Torre te dice que crecerás más en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito. Recuerda que lo más importante de tu signo es asegurar su patrimonio. Te llega un dinero extra por lotería con los números 77 y 61 y trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Te llega un dinero extra por lotería con los números 00 y 15 y trata de jugarlo el martes para que tu suerte se multiplique. Te busca un familiar para pedirte un favor económico. Ten cuidado con tu mascota, va a andar un poco enfermito. Mandas a arreglar tu coche y le toca el mantenimiento. Ya no pelees tanto en el trabajo. Recuerda que eres el inteligente del zodiaco y no por eso te indica que siempre tengas la razón, así que trata de medir todas las situaciones que se presenten.

En el horóscopo del Tarot, te salió la carta del As de Bastos, que significa que estás atravesando por una etapa de abundancia en tu vida y crecimiento laboral. También, esta carta del As de Bastos te va a decir que te va a llegar un amor muy sincero a tu vida que va a ser del signo de Aries o Escorpión, así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte. A los Acuario que están en pareja, tendrán algunas dificultades por cuestiones de celos, así que trata de no exagerar más esa situación.

Piscis

En el horóscopo del Tarot, te salió la carta de El Sol, que esto significa que no debes de rendirte y debes de poner todo tu empeño para poder lograr tus objetivos, que vas a estar atravesando por problemas familiares, que eso te va a estar quitando estabilidad emocional, por eso no debes de darle tanta importancia y concentrarte en estar más estable emocionalmente. Va a ser una semana de estar tomando la decisión si te quedas en tu trabajo o si buscas otro. Recuerda que estás en el momento de crecer económicamente, y también la carta de El Sol te indica que estás en el rumbo correcto de ser un triunfador, así que no dudes en seguir estudiando y tomar un curso de idiomas, que eso te ayudará en tu futuro.

Piensas mucho en un amor del pasado, trata de hablarle y quedar en paz para que no cargues energías que no son tuyas. Trata de cuidar más tu dinero. Recuerda que la abundancia que atraviesas en este momento es para que puedas solventar en los días que no tengas, así que a empezar a ahorrar. La carta de El Sol te indica que tu temperamento impulsivo llegará a un límite muy elevado que necesitas controlar para que después no te cause problemas en tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 39 y trata de usar mucho el color amarillo o naranja para que tu suerte se multiplique en estos días.