Te llega una invitación a un negocio, terminas de arreglar tu papelería de migración o visa y ya no seas tan celoso con tu pareja. Recuerda que la base de cualquier relación es la confianza.

En estos días, tendrás algunas energías cruzadas en tu trabajo, así que trata de no discutir con tus jefes. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 05, 66 y 81 y tu mejor día va a ser el 26 de febrero.

Tendrás un golpe de suerte el 25 de febrero con los números 03, 28 y 77. En el amor, seguirás en tu plan de soltero y estar saliendo en pura diversión. Pagos de última hora, cambias el celular o ten cuidado que no se te vaya a perder.

Trata de no pensar lo que no es en tu vida personal y dejar a un lado los celos infundados y estar en paz con tu pareja. Trámites de un cambio de casa o irte a vivir más cerca de tu familia.

Trata de ya no discutir tanto con tu pareja y toma la decisión de si te quedas o te vas. Recuerda que tu signo es muy aprehensivo y celoso y eso a veces te hace ser muy irritable y recuerda que las parejas son para construir, no para destruir, así que busca personas más compatibles para ti.

Trámites de pagos de renta o carro, te busca una ex pareja para hablar de celos o desconfianza, trata de arreglar esa situación y no cargar con cosas del pasado.

Semana de analizar cambiar de trabajo para crecer más en lo profesional. Recuerda que tu signo es muy ambicioso y siempre está buscando progresar en su vida y en esta semana se te van a dar más oportunidades de crecimiento, solo trata de no platicar tus planes.

Semana algo complicada en cuestiones de trabajo, trata de no estar en los momentos menos oportunos y no opinar nada si no te lo piden hasta que se pasen estas energías cruzadas.

Recuerda que tu signo es muy volátil y siempre se siente por culpa de comentarios de otras personas. Trata de no darle importancia a lo que dicen de ti. Te vendrá un dinero extra por cuestiones de un bono o deuda del pasado.

Recuerda que esta semana vendrá a ti el amor que siempre estabas esperando y hablarás de compromiso firme. Ve con tu médico para que te haga un chequeo hormonal o de tiroides, recuerda que es el punto débil de tu signo.

Te busca tu mami para pedirte un préstamo. Comprarás muebles para tu casa. Ten cuidado con los robos o pérdidas, sobre todo en las calles. Sé más prudente.

Un amor prohibido, es decir comprometido, te invitará a salir. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 55 y 21 y tu mejor día va a ser el 24 de febrero.

Escorpión. Semana de estar con muchas dudas sobre tu pareja. Recuerda que tu signo es muy intenso y siempre está tomando decisiones de las que después se arrepiente, así que trata de ya no estar pensando tantas cosas que no son y deja que todo fluya en tu vida.

Semana de cambios de jefe o de oficina, van a ser unos días de muchos movimientos laborales. Ten cuidado con problemas de estómago o intestino, trata de comer más sano. Sigue con tu escuela, recuerda que tu signo se aburre muy fácil y siempre está buscando cambiar de vocación.Trata de ser más constante. Te llega un celular nuevo o cambias el plan.

Te cobran una deuda del pasado, tendrás una decepción en cuestión de un asunto de trabajo y te vendrá un golpe de suerte el 25 de febrero con los números 02, 18 y 53 y trata de enfocarte más en tu vida profesional y dejar a un lado los vicios y fiestas, que eso a veces te hace ser menos constante en tu trabajo.

Sagitario. Semana de estar con muchos compromisos de trabajo y juntas de último momento para un proyecto nuevo de la empresa, así que trata de aplicarte en todo lo laboral para que esta semana tengas éxito.

Eres muy bueno para el estudio, solo trata de concentrarte más y así tomar un diplomado o maestría de estas carreras que te van a servir mucho en tu futuro.

Este 23 de febrero, tendrás un golpe de suerte con los números 43, 20 y 78, solo trata de no platicar tanto tus éxitos para que no te lleguen las envidias y te recomiendo ponerte mucho perfume antes de salir de casa para así cortar todas las envidias.

Te buscan para invitarte a salir de vacaciones en marzo, tú organízate y ve que te ayude a renovar tus energías. Cuídate de dolores de espalda o cintura, trata de no cargar cosas pesadas.

En el trabajo, habrá un cambio muy favorable para ti, así que trata de prender una vela de color amarilla. Un amor se aleja de ti o se va a vivir fuera del país, así que trata de cerrar ese capítulo en tu vida, pero recuerda que tu signo es fuego y siempre necesita estar en pareja, así que vendrá alguien del signo de Aries o Libra que van a ser muy compatibles contigo. Te compras ropa o cambias de look.

Para terminar con sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 22 al 25 de febrero), Mhoni Vidente se dirige a las personas con los signos de Capricornio, Acuario y Piscis.

Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana (del 22 al 25 de febrero)