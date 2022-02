El día 14 febrero te viene una invitación a comer y un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Recuerda que siempre el signo Aries es el más festejado en estas celebraciones por ser el más carismático y apasionado. Arreglas asuntos legales a tu favor que te va a ayudar a estar más tranquilo en tu vida, ya no seas tan determinante con tus amistades, recuerda que el ser amigo es incondicional. Te viene un golpe de suerte con los números 21 y 39, trata de usar más el color rojo y amarillo que eso va a acrecentar tu buena suerte.

Fin de semana de salir de viaje de imprevisto por cuestiones de trabajo que va a ser muy rápido, pero provechoso que te va a dejar buenas relaciones públicas. Días de suerte para tu signo estar que la abundancia va a tocar tu puerta. Ya no extrañes el amor, si realmente lo que quieres búscalo otra vez, recuerda que el orgullo a veces no tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo.

Para los leo que están en pareja este 14 de febrero va a ser de estar más románticos y hablando de un compromiso firme en su relación, les llega un regalo que no esperaban como un reloj o anillo. Recuerda que si no puedes con algún problema pide ayuda que todos necesitamos de todos para salir adelante, así que deja a un lado el orgullo. Tus números de la suerte son 34 y 09, trata de usar más el color naranja y amarillo para que la suerte este de tu lado. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana 2022

Mhoni Vidente horóscopos semana 2022: ESCORPION

Escorpión fin de semana de estar con la buena suerte de tu lado, se avecinan cambios en tu trabajo positivos para tu signo. Trata de no pelear con tu ex pareja, recuerda que hay personas que no pueden separarse totalmente de ti y eso hace que te busquen, pero trata de dialogar y decir le que eso ya no puede ser. Este 14 de febrero recibes una sorpresa amorosa por parte de un amor nuevo que te va a dejar muy feliz.

A los Escorpión que están casados va a ser un día de volverse enamorar y tener una noche de pasión, regalos preferidos, el perfume y flores. Cuídate de problemas del estómago o gastritis, trata de ir con tu médico. Este día 13 de febrero tendrás una revelación divina que te va a ayudar a estar mejor en todos los sentidos, por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo y pedir lo que tanto deseas a tu Ángel de la guardia y veraz como será cumplido. Tus números de la suerte son el 02 y 13, tu color el rojo.