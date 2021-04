Mhoni Vidente presenta sus revelaciones para Mundo Hispánico

La psíquica y clarividente cubana comparte sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 19 al 22 de abril)

“A veces, desconfías de tu pareja, pero eso es normal en tu signo”, les dice a los Aries Justo en la segunda mitad del cuarto mes del 2021, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente comparte sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 19 al 22 de abril), por lo que te invitamos a que no salgas de casa sin antes leer tu signo. En exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, la vidente más querida por los hispanos se dirige en esta ocasión a las personas bajo el signo de Aries unas cuantas horas después de haber compartido con sus seguidores sus revelaciones para lo que resta de abril. Aries Esta semana te va a estar dominando el Astro rey, el Sol. La fuerza y confianza en ti mismo va a prevalecer todos estos días y el sol, como es el corazón del sistema solar, me indica que para tu signo vas a tener sorpresas laborales y que tu economía va a estar en aumento, pero debes de cuidarte de lo negativo del Astro rey, que es la soberbia y a veces te vuelves muy apegado a lo material y eso a los Aries les puede afectar en su vida social, sobre todo en cuestión amorosa. En esta semana, compras un boleto de avión para salir de viaje próximamente. Recibes la invitación de una compañía nueva para trabajar. En el amor, a veces desconfías de tu pareja, pero eso es normal en tu signo, por eso trata de platicar siempre antes de enojarte en tu relación sentimental. Te viene un golpe de suerte el 20 de abril con los números 00, 21 y 33. Trata de usar mucho el color amarillo para que tengas más suerte.

Tauro En esta semana, te va a estar dominando el planeta Mercurio y esto te va a estar ayudando en tu mentalidad e inteligencia para salir de cualquier problema por el que puedas estar pasando en tu actualidad y recuerda que tu signo, con el planeta Mercurio, es la sinergia perfecta de la productividad y el negocio propio, es decir, que en esta semana vas a estar muy bien en tu ámbito laboral, y si tienes un negocio, vas a poder cerrar contratos muy lucrativos para ti, pero el lado negativo de este planeta es el orgullo desmedido en tu personalidad y la facultad para decir mentiras a todos los que te rodean y eso le puede causar problemas a este signo, que sin duda es el más fuerte, pero a la vez el más terco. Trata de medir tus palabras y acciones para que no te metas en problemas que no son tuyos. Semana de estar con estudios clínicos para checar que estés muy bien de tu salud. Te invitan a varias fiestas, tú ve, que te vas a divertir mucho. Tramitas una papelería legal en cuestión de tu visa americana. Ya no extrañes a ese amor que ya no está contigo, es mejor dar la vuelta y seguir avanzando. Tu golpe de suerte va a ser el 21 de abril con los números 04 y 31. Trata de usar más el color verde para aumentar la suerte. Días de recibir regalos y sorpresas por tu cumpleaños (Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 19 al 22 de abril)

Géminis En esta semana, el planeta que te va a estar dominando es Venus. Sin duda, con tu signo, va a ser un destello de sensualidad y carisma en esta semana para todos los Géminis, y sobre todo, las relaciones públicas y de negocios van a poder prosperar en gran medida, así que este planeta sobre Géminis me dice que ya vas a poder formalizar una relación amorosa y tendrás la oportunidad de convertirte en padre, es decir, hay un embarazo en puerta. El lado negativo de Venus es que es muy flojo y no le gusta nada relacionado al deporte y son muy infieles en las relaciones amorosas, por eso necesitas quitarte estos lados negativos para que después no tengas problemas con tu salud y tu pareja, sobre todo con las infecciones sexuales debes de tener precaución. Días de estar con muchas juntas y reacomodo de personal. Decides cambiar el coche o invertir en un viaje con tu pareja. Te viene un golpe de suerte con los números 02 y 19 y debes de usar más el color naranja para estimular la abundancia.

Cáncer Esta semana, la Luna te va a estar dominando, esto significa que como el elemento de tu signo es el agua junto con la Luna, es la combinación perfecta para tener un equilibro en tu vida de todo lo que deseas, como una relación estable de pareja y un ambiente laboral de lo mejor en tu vida, pero en estos días se te van a dar las comunicaciones y ser líder en cuestión laboral, por eso es muy importante no dejar los estudios universitarios y siempre enfocarte en terminar todo lo que empiezas. Recuerda que los de tu signo son muy perfeccionistas y siempre buscan el reconocimiento de los demás y esta semana será el momento de que se dé sin problema lo que necesitas para tu bienestar económico, pero lo negativo de la Luna es que viven mucho del pasado y no saben cómo cortar con amores que les hacen daño. Tu golpe de suerte va a ser el 22 de abril con los números 04 y 31 y trata de usar más el color rojo para cortar las envidias y el mal de ojo (Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 19 al 22 de abril).

Leo En estos días, el planeta Marte va a estar dominando a tu signo y va a ser una semana de reinventarse en todos los aspectos de tu vida y por fin dejar atrás esa racha de mala suerte. El planeta Marte me dice que el signo de Leo va a ser un luchador incansable de retos y siempre llega a la cima de todo lo que se proponga, es un líder empresarial que lo domina estar bien siempre económicamente y esta semana les va a venir una sorpresa laboral mejor pagada, pero recuerda que el que no habla, Dios no lo oye, por eso debes de pedir lo que necesitas para estar satisfecho con tu propuesta de trabajo. Mhoni Vidente señala que el lado negativo del planeta Marte es la excesiva agresividad y el ego desmedido, por eso se les recomienda que no presuman sus logros y trates siempre de calmarte para no pelear o provocar una discusión. Van a ser unos días de estar al pendiente de tu familia en cuestión económica. Te invitan a un viaje en estos días, recibes el dinero de una deuda del pasado. Tu golpe de suerte va a ser el 21 de abril con los números 08 y 31 y su color más fuerte es el amarillo. Trata de usarlo lo más para tener más suerte.

Virgo El planeta que te va a regir esta semana es Júpiter, uno de los planetas más grandes, así que junto a tu signo me indica que van a ser unos días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar con los números 09, 77 y 13. También, habrá grandes sorpresas en cuestión de amores nuevos. Recuerda que tu signo siempre está buscando el amor compatible, por eso te indico que necesitas ya salirte más a fiestas y reuniones, que eso te va a ayudar mucho en tu ámbito de trabajo y amoroso. Juntas en tu trabajo por cuestión de cambios en lo laboral o reajuste de personal. Decides volver a estudiar y tomar un curso de idiomas. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, que va a ser tu punto débil en estos días. Recibes la invitación a una boda familiar, recuerda que lo que caracteriza a los Virgo es su forma de ver la vida con mucho positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden. Te compras ropa para verte más jovial. Recibes una invitación a un negocio, acéptalo, que te va a ir de lo mejor (Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 19 al 22 de abril).

Libra El planeta que te va a regir en estos días es Saturno, y junto con tu signo, me indica que es el momento de quitarte obstáculos y frenos de tu misma mente para alcanzar el éxito, así que no lo dudes, que es el momento de tomar acciones para llegar al triunfo en todo lo que te propongas, por eso te recomiendo que este 19 de abril prendas una vela roja y pidas a tu ángel guardián que te quite todo lo negativo que te pueda rodear. Ya no busques tanto el amor, déjalo que llegue solo. Recuerda que lo más importante es que tengas una pareja que te haga crecer en todos los sentidos. Te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo y te dan un reconocimiento económico. Mhoni Vidente te dice que te cuides de tu punto débil, que es la rodilla o piernas, así que trata de ir con tu médico para un chequeo. Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje. Mandas a arreglar tu coche, haces compras para el regreso a clases y finalizas los trámites de una demanda legal a tu favor.

Escorpión El planeta que te va a regir en estos días va a ser Urano, y junto a tu signo, significa la revolución total de todo lo que te rodea, es decir, que es el momento de cambios positivos para crecer más en lo económico y personal, que el planeta Urano te va a ayudar a tener ese éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta que debes de ser más discreto con tus planes a tu futuro para que no tengas energías negativas como obstáculos. Te llega un dinero extra por cuestión de una deuda del pasado, trata de invertirlo en tu persona, recuerda que cómo te ven, te tratan, así que a verse de lo mejor en estos días. Este 19 de abril va a ser de suerte para tu signo con los números 00 y 23 y trata de usar más el color azul fuerte, que te va a traer más abundancia. Decides tomar un curso de administración y ventas de inmuebles. Recuerda que a tu signo le encanta todo lo que sea ventas, y junto al planeta Urano, es el tiempo de realizarlo. Para los Escorpión que tienen pareja, van a ser unos días de conflicto y celos, así que trata de calmarte y no hacer discusiones grandes, que en la vida amorosa lo más importante es la confianza (Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 19 al 22 de abril).

Sagitario El planeta que te va a regir en estos días va a ser Neptuno, que junto a tu signo significa alcanzar la felicidad en todos los sentidos, es decir, que es el momento de dejar todo atrás, sobre todo el rencor y corajes guardados. Recuerda que la parte negativa de tu signo es que no sabe perdonar a quien le hizo daño, es decir, guarda muchos problemas del pasado, pero en estos días el planeta Neptuno te va a ayudar a estar mejor en tu vida. Semana de hacer cambios en tu ámbito laboral, decides emprender un negocio junto con unos socios que te va a funcionar muy bien. Te regalan un perfume por parte de un amor nuevo, y para los Sagitario que están en pareja, van a tener una sorpresa de embarazo en puerta. Te viene un golpe de suerte con los números 27 y 01 y trata de usar algo de plata, como unos aretes o cadena, para protegerte de todo lo negativo. Te invita a salir un amor prohibido, es decir, casado. Trata de no meterte en problemas y decirle no a esas tentaciones. No lo pienses más, es tiempo de cambiar de coche y eso te va a ayudar a avanzar más en tu vida.

Capricornio En esta semana, el planeta que te va a regir es Plutón, que junto a tu signo, va a ser un cambio radical y una transformación de todo lo que te rodea en el ámbito laboral, es decir, un resurgimiento al éxito. En cuestión de tu trabajo, este planeta te indica que es el momento de buscar un mejor puesto laboral y reacomodar tus metas a futuro, que las energías positivas te van a estar rodeando de la mejor manera para lograrlo. También, este planeta rige mucho el ámbito económico, es decir, que te va a llegar un dinero extra, pero también te dice que debes de cuidarlo para un futuro y no hacer compras que no vas a necesitar. Van a ser unos días de volver a estar en forma en cuestión de ejercicio y alimentación. Recuerda que tu signo es muy vanidoso y le gusta ser el centro de atención. Te viene un golpe de suerte con los números 30 y 17 y trata de usar mucho el color naranja para tener más abundancia. Tu punto débil va a ser tu piel y cabello, así que trata de cuidártelos más o no exponerte tanto a los rayos solares. Un amor muy apasionado te va a llegar en estos días del signo de Aries o Libra (Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 19 al 22 de abril).

Acuario En esta semana, te va a regir el Astro rey, el Sol, y esto te indica que van a ser unos días de comienzos nuevos y empezar a formar un patrimonio para tu futuro. Recuerda que tu signo junto al Sol es una combinación de hacer cosas nuevas y aventurarse a los cambios radicales, pero eso sí, debes de tener cuidado con las traiciones amorosas y de amistades, que van a ser unos días complicados en cuestión de tus relaciones públicas. Empiezas un curso de idiomas y decides retomar tu carrera universitaria. Un amor del signo de Aries o Libra regresará a tu vida, pero trata de ya no ser tan infiel y tener una relación de pareja más estable. Tendrás un golpe de suerte y recibes un dinero que te debían y tus números mágicos son 11 y 15 y trata de usar más el color rojo, que eso te va a traer más abundancia. Te buscan para hacer unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. Piensas mucho en cómo hacer dinero y eso hace que tu energía de la abundancia no te llegue, por eso te recomiendo que dejes fluir y verás cómo el dinero va a llegar a ti (Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 19 al 22 de abril).