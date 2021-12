Fin de semana de estar de lo más feliz y compartiendo con tus seres queridos, recuerda amigo de Aries que en este fin de semana debes de tener cuidado con problemas de estómago o intestino, trata de no comer demasiado solo lo necesario en las posadas navideñas. Tendrás muchos regalos sorpresa que te llenarán de alegría sobre todo de alguien de no esperabas.

Ten cuidado con tu salud, trata de no resfriarte, realizas una posada en tu casa y más porque eres muy buen anfitrión, solo recuerda controlar el alcohol y comida para después no tengas cruda moral. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 34,55 y 71.

Fin de semana de tener muchos sentimientos encontrados y estar recordando personas que ya no están contigo, solo recuerda quedarte con los mejores momentos y ser feliz, sales de viaje con tu pareja. En este sábado preparas tú la cena, recuerda que a tu signo le encanta cocinar y organizar una posada navideña. Compras unos regalos de última hora, pero trata de ahorrar. Recuerda que no importa el regalo lo que importa es la intención y los buenos deseos.

Virgo fin de semana de estar visitando familiares y amigos que hace mucho que no veías, recuerda que tu signo le gusta mucho convivir y estar con muchas personas alrededor de ti. Recibes un regalo de alguien muy especial para ti, te invitan a una posada navideña recuerda bailar mucho y tener mucha alegría para que la luz espiritual entre en tu vida.

Compras los regalos para tu familia, que lo más importante de regalar es acordarse de los seres queridos no tanto lo que gastes en el obsequio. Arreglas tu casa para la cena de noche buena, tus números son 21,97 y 66. Trata de vestirte de colores fuertes para que tu energía positiva se multiplique más rápido, te autoregalas un carro o cambias el que tienes.

En el amor estarás de lo mejor y bien correspondido y eso hace que pases unas fiestas navideñas de lo mejor. Se juntan en casa de tus abuelitos, recuerda no tomar mucho alcohol para que después no te sientas mal. Tendrás un golpe de suerte con los números 19,88 y 73, más el domingo que ese día recibes una sorpresa muy agradable.

Capricornio fin de semana de estar festejando tu cumpleaños, recuerda que siempre en tu cumpleaños son las fiestas navideñas, por eso a veces se olvidan de tu festejo, pero no te sientas mal y tu trata de recordárselo y juntar las dos celebraciones. Tendrás una noticias de un casamiento familiar que te dará mucha alegría.

Mhoni Vidente horóscopos posadas diciembre: Acuario

Acuario fin de semana de estar conviviendo con tu familia y amigos en una posada navideña, recuerda que tú eres el mejor anfitrión del zodiaco y sobre todo el alma de las fiestas. Recibes un regalo de alguien que no esperabas en tu oficina, haces limpia en tu casa para recibir a tu familia en estas fiestas. Te compras ropa para estrenar en esta temporada, recuerda ya no prometer lo que no puedes cumplir y más con amores fugaces,

Trata de consentirte a ti mismo y comprarte todo lo que necesitas, que por eso trabajas todo el año. Lo que más le gusta al Acuario es todo lo que sea de marca costosa. Le gusta mucho presumir sus regalos navideños, tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 14,17 y 30.