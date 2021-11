En cuestión amorosa este planeta te va a ayudar a estar más estable en tu relación de pareja. Para los Aries que están solteros les va a venir un amor del signo de Capricornio o Géminis que va a ser muy compatible contigo. Sin duda el golpe de suerte va a ser el día miércoles con los números 09 y 23. Tu color el azul fuerte para que lo uses más, para que así tengas más prosperidad, días de muchos trabajo y concentrarte en lo que vayas a realizar para que no tengas complicaciones.

Una nueva semana inicia, y con ella grandes predicciones, la clarividente comparte para los lectores de Mundo Hispánico sus horóscopos del 29 de noviembre al 2 de diciembre, donde indica a cada uno de los signos zodiacales lo que les depara el destino. Descubre que día de la semana será el de la suerte, no te atrevas a salir de tu hogar sin consultar tu signo.

Tu mejor día va a ser el jueves, tus números mágicos el 07 y 66, tu color el verde fuerte. En sí este planeta te ayudará a la armonía y la belleza exterior, es decir podrás realizarte cualquier cirugía que tengas en mente para verte más juvenil y saldrá con éxito. Días de muchas posadas y eventos importantes, cuidado en tus estudios, trata de poner más atención y no dejar ninguna materia reprobada, te regalan una mascota. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos planetas

Tauro el planeta que te va a estar rigiendo en estos días es Venus, sin duda es el planeta del perdón y reconciliación, esto te indica que va a ser una semana de ya estar en paz con tus rencores y empezar avanzar en tu vida sentimental. También el planeta Venus te va a ayudar en todo lo relacionado con negocios y proyectos nuevos que vas a poder lograr con el éxito, solo trata de no platicar tus planes para que no te llenes de malas energías. Ten cuidado, te dice este planeta con problemas de enfermedad de sangre y complicaciones del corazón, por eso es bueno visitar a tu médico para un chequeo.

Géminis el planeta que te va a estar rigiendo es Marte, que sin duda te va a dar la vitalidad y la fuerza para vencer cualquier obstáculo que se te interponga para salir adelante, así que la suerte te va a sonreír para que puedas hacer un proyecto nuevo laboral. También el planeta Marte te indica que debes de cuidar tus palabras y no decir nada en situaciones de pleitos, para que después sientas cargo de culpa, así que a controlar tu temperamento en estos días.

Cáncer el planeta que te va a regir es Júpiter sin duda grandes sorpresas vendrá a tu vida en estos días, así que no lo dudes, un cambio positivo vendrá para que te sientas mejor en todos los sentidos. Este planeta es el optimismo puro, es decir que por fin vas a dejar atrás las tristezas por esos malos amores o problemas personales y que vas a entrar en una etapa de felicidad. Este planeta te recomienda que vuelvas estudiar y que seas más profesional en lo que realices de tu trabajo que tendrás recompensas.

Saturno estimula las aventuras en otro país o cuidad, es decir es el momento de mover las energías en lo intelectual. Tendrás un golpe de suerte el día miércoles con los números 02 y 19, trata de usar más el color azul fuerte para atraer más la abundancia, tu recomendación de esta semana; trata de no opinar de nadie de tu trabajo. Recuerda que es mejor ser discreto así te evitas problemas sin razón, pagas tú colegiaturas y tarjeta de crédito, un amor del signo de Aries o Sagitario volverá para quedarse. Te haces una cirugía médica que todo saldrá de lo mejor, recuerda que Saturno domina todo el pesimismo y flojera, así que trata de no caer en esta situación en estos días. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos planetas

Leo en esta semana el planeta Saturno va a estar dominado en estos días, es decir que tu signo va a atravesar por una etapa de renacimiento en lo laboral y de responsabilidad. En lo personal te va a llegar una propuesta de trabajo nuevo que te dará muchas satisfacciones. Este planeta Saturno es el del diálogo, es decir que si tiene dudas de tu pareja en cuestión de infidelidad es el momento de aclararlo y si ya no te sientes que tu relación amorosa pueda seguir en paz es mejor darse un tiempo para conocer personas más afines a tu signo. También este planeta rige todo lo relacionado con volver a estudiar una maestría.

Este signo va a estar dominado por el planeta Urano, que las relaciones laborales te indican que para tu signo va a ser una semana de estar ya analizando que quieres para tu futuro y poner todo el desempeño posible para alcanzar tus metas. También este planeta domina toda la moda y el diseño, así que trata de tomar un curso de estas actitudes, recuerda que unas de las características del virgo es siempre alcanzar el éxito y ser terco en lo que se propone y junto a Urano podrás lograrlo. En estos días te llega la invitación de viaje por cuestiones de un negocio nuevo, no lo dudes tú abre nuevas rutas de progreso.

Por eso se te recomienda que en estos días salgas en las mañanas a caminar. Así vas a poder recibir toda la energía positiva del planeta Neptuno para que puedas así resolver tus dudas y sobre todo para que puedas canalizar lo negativo y agresivo de estos días en algo positivo para tu vida. Vas a tener unos días de muchas sorpresas agradables, incluyendo sacarte un premio grande en la lotería con los números 03 y 48. Trata de no pelar con tu pareja, recuerda que no puedas controlar todo, de esta forma date espacio y disfruta tu relación sentimental. Sales de viaje por cuestión de proyectos nuevos, sigue ahorrando para que este fin de año te vayas de viaje con tus amigos.

Libra el planeta que va a regir en estos días va a ser Neptuno, sin duda junto con tu signo va a ser una explosión de ideas nuevas y muchas fuerza en tu interior para alcanzar lo que tanto deseas para triunfar. Este planeta te recomienda en no caer en el caos de tus problemas personales y saber solucionarlos en el momento para que estés más tranquilo. Como tu signo junto a este planeta te dice que son el justiciero, es decir que todo lo que los rodea quieren que estén en equilibrio total.

Mhoni Vidente horóscopos planetas: Escorpión

Escorpión el planeta que te va a regir es Plutón, es el planeta más alejado y frío, por eso se te recomienda que no caigas en depresiones por asuntos que no puedas controlar y mucho menos que te aísles en tu soledad. Este planeta también te dice que debes empezar a organizar tu tiempo, para que puedas alcanzar con todos tus proyectos y sobre todo no dejes el ejercicio y la buena alimentación que va a ser la base de tu vida. El planeta es el de la fortuna, así que junto a tu signo Escorpión te indica que van a ser unos días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar con los números 00 y 27.

Tu color de la suerte el amarillo y tu mejor día el miércoles, juntas en tu trabajo por cuestión de cambios en lo laboral y reajuste de personal. Decides volver estudiar o tomar un curso de idiomas, ten cuidado con problemas de intestino o estómago que va a ser tu punto débil en estos días. Semana de comunicación con tu familia y seres queridos, te compras ropa para verte más jovial. Recibes una invitación a salir con un amor nuevo que te va a dejar muy impresionado.