El planeta que te va a estar dominando esta semana es Marte, con conjunción al Sol, esto te dice que tu buena racha económica va a seguir sin límites que definitivo, el ambiente laboral te va a reconocer en un puesto de mayor jerarquía. Las energías fuertes estarán muy presentes en esta semana, solo trata de controlar tu temperamento y no decir palabras que después te vayas a repetir. Te viene un amor nuevo que va a ser muy compatible contigo.

Tauro

Tauro, el planeta que te va a estar dominado es Mercurio, que nos dice que van a ser unos días de mucha comunicación con personas de poder en tu ambiente laboral, que te va a dar mucha energía positiva para resolver cualquier problema que tengas en tu vida. Este planeta también te dice que es el momento de volver a estudiar o terminar tu carrera universitaria, que eso se te va a dar de lo más fácil.

Pero eso si, este planeta también estimula los problemas en cuestión amorosa, así que trata de no buscar problemas donde no los hay y tratar de ser un poco más razonable. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días por cuestión laboral, ya no busques a ese amor del pasado, eso quedo atrás, tú sigue siempre para adelante. Cuídate de problemas en el estómago, ve con tu médico, tu golpe de suerte va a ser el día 06 de abril con los números 02 y 19, tu color de la abundancia es el amarillo.