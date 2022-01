Mhoni Vidente comparte sus predicciones de este inicio de semana

En esta semana los planetas te guiarán por el buen camino al éxito

Descubre que astro te acompañará a partir de este lunes Mhoni Vidente planetas 2022. La astróloga más querida por el público hispano, Mhoni Vidente comparte para los lectores de Mundo Hispánico sus horóscopos de la semana. Donde revelará grandes predicciones que impactaran a todas las personas como ya es costumbre en sus visiones. Las cartas del Tarot ya están listas y a partir de este lunes 24 de enero hasta el jueves 27 las revelaciones se harán presentes en todas las personas. En esta ocasión los planetas ayudarán a cada signo zodiacal que vayan por el camino de la suerte, descubre como es que te ira en esta nueva semana, según tu horóscopo. Aries Esta semana el Astro Rey el Sol te va a estar dominando para que todas las buenas energías te rodean con fuerza para que así puedas lograr lo que tanto deseas. Eso sí, deberás de cuidarte de envidias de enemigos ocultos que solo quieren tu buena fortuna. Gracias al Sol te va a llegar un dinero extra por parte de una deuda del pasado y con eso vas a poder arreglar asuntos que tenías detenidos por falta de dinero. Te llega la invitación para salir de viaje con un grupo de amigos, el Sol te indica que es tiempo de decir que si al amor que te va a llegar más fuerte y decido por parte de un Signo de Capricornio, Piscis o Leo que va a ser tu pareja ideal. Sigue con estudios que eso te ayudará a crecer más en lo profesional, tus números de la suerte 05 y 49, tu color el amarillo.

Tauro Te va a estar dominado la Luna esta semana, que eso me indica que vas a andar algo sentimental y melancólico, que este efecto que tiene la Luna sobre tu signo nos dice que deberás entrar en una etapa de revolución espiritual y estar más protegido de las malas energías que te rodean. Recuerda que tu signo es fuerte, pero a veces no puedes contra todo lo que te desean, por eso se recomienda ponerse algo de plata y mucho perfume antes de salir de casa para protegerte. Recibes un proyecto nuevo de trabajo que va a estar mejor pagado. Decides cambiarte de casa para una ya propia, es decir hacer un patrimonio, no lo dudes es tiempo de hacer dinero así que a seguir con ese negocio que tiene en puerta. La luna te va a dar la oportunidad de conocer a la persona ideal en cuestión amorosa, así que tú déjate querer en estos días. Tus números de la suerte el 02 y 19, tu color naranja, gracias al efecto que tiene la luna sobre tu signo tendrás un golpe de suerte en cuestión de lotería. Archivado como: Mhoni Vidente planetas 2022

Géminis El planeta que te va a estar dominado esta semana es Saturno, que te indica que son unos días de más responsabilidad a todo lo que haces en cuestión laboral, es decir que tiene que dar el cien porciento de tu fuerza de trabajo y veraz como serás recompensado con un ingreso extra de dinero. También el planeta Saturno te dice que es el tiempo de pensar en ti y empezar ese tiempo de ejercicio y de una buena dieta, recuerda que este planeta Saturno esta dominada en pesimismo y la flojera. Así que debes de inyectarte más entusiasmo a todo lo que vayas a realizar. Por su lado positivo te indica que son tiempos de arreglar asuntos legales a tu favor y empezar esa etapa de estudios que tenías detenido de hace tiempo. Recuerda que el Géminis siempre deberá de terminar todo lo que empieza para que se sienta mejor. Tus números mágicos son el 01 y 29, tu color el rojo fuerte, tu condición de esta semana es que la buena suerte esta de tu lado, así que hazla crecer más. Archivado como: Mhoni Vidente planetas 2022

Cáncer Cáncer el planeta que va a estar muy fuerte en esta semana es Urano, que me indica que es el momento de la revolución mental. Es decir que debes sacar provecho a tu inteligencia y tu creatividad en cuestiones laboral que tendrás el éxito asegurado, pero eso si deberás de guardar más discreción a tus planes para que no te llegan las fuerzas negativas a tu vida. Este planeta te dice que es el momento de crecer en lo económico que tendrás un golpe de suerte en cuestión de cambio positivo de trabajo que debes de aprovechar todo lo que te llega de oportunidades. El planeta Urano como es de lazos de unión exalta mucho el amor y la amistad en tu vida, así que vendrá a ti un amor más compatible y que esa persona que te hizo daño te va a buscar para pedirte perdón, pero trata de ya cortar esos amores tóxicos. Sorpresas agradables en estos días, tus números de la suerte son el 03 y 28, tu color el verde fuerte y el blanco. Condición de estos días, estar en movimiento constante para hacer crecer tu buena suerte. Archivado como: Mhoni Vidente planetas 2022

Leo Leo el planeta Plutón va a estar dominado en estos días a este signo, por eso me indica que deberás de tener cuidado con tus palabras y tus acciones porque si no lo piensas antes de decir o hacer te puede causar algo de dificultades. Así que ante todo la prudencia y no opinar, pero también este planeta me dice que para tu signo le va a llegar la suerte en cuestión de salir de viaje o conseguir esa beca que tanto deseas para estudiar en el extranjero. Recuerda que el planeta Plutón es muy frío y eso te dice que vas a andar algo delicado de salud de la garganta y pulmones, por eso trata de cuidarte no exponerte a cambios de temperatura. Semana de cuidar tu dinero y hacer los pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, días de tener la capacidad de resurgir de cualquier problema que se te presente en sí, va a ser una semana de logros amorosos. Mandas arreglar tu coche para salir de viaje, te haces una revisión con el dentista, ten cuidado que no te roben tu suerte no prestes dinero. Tus números mágicos son el 03 y 37, tu color el azul fuerte, tu condición de esta semana siempre sacar lo mejor de todas las situaciones que se te presenten. Archivado como: Mhoni Vidente planetas 2022

Virgo Virgo el planeta que te va a estar rigiendo en esta semana es Neptuno sin duda va a ser unos días de sorpresas económicas y la llegada del verdadero amor. Este planeta domina sobre ti la condición de idealismo y ser muy fuerte ante las adversidades. Que es tu tiempo de recibir todas las buenas oportunidades de que te ofrece la vida, el planeta Neptuno junto a tu signo. Te llegará a dar la oportunidad de crecimiento en el trabajo y tener más ingresos, pero eso si debes de entender que este planeta en su lado negativo es muy vengativo e impulsivo, así que deberás controlar esos defectos en tu vida. Va a ser unos días de mucho trabajo y ponerte al día en cuestión laboral, en cuestión de estudios ya no lo pienses tanto. Trata de seguir con tu meta de ser alguien importante en la vida, cuidado con las mentiras si no puedes decir la verdad es mejor no decir nada. Rompimiento con tu pareja por la llegada de un amor nuevo, salida de viaje al mar con los amigos, tus números de la suerte el 15 y 66. Tu color el blanco y rojo fuerte, condición de esta semana, siempre ser el mejor. Archivado como: Mhoni Vidente planetas 2022

Mhoni Vidente planetas 2022: Libra Libra el planeta que te va a estar dominando en estos días es Júpiter, sin duda todo el entusiasmo en tu vida va a estar al cien porciento. Este planeta Júpiter junto a tu signo me dice que es el momento de hacer crecer tu vida laboral con un negocio propio y el cambio de trabajo que sea mejor pagado. Recuerda que tu signo como le gusta vivir bien tiene que buscar los medios para obtener más ingresos, Júpiter te da la bienvenida a la abundancia en tu signo, así que no lo dudes que es el momento de hacer algo importante en tu vida. El lado negativo de Júpiter es la soberbia que va a estar dominado a tu signo, pero trata de estar un poco más tranquilo en el día a día. Te llega un futuro mejor, así que no lo dudes estas en tu tiempo de tener lo que te mereces. En el amor seguirás un poco solitario, pero eso si conociendo personas compatibles con tu signo. Días de pasión sin compromiso, tu golpe de suerte con los números 07 y 88, tu color el amarillo y azul fuerte.

Mhoni Vidente planetas 2022: Escorpión Escorpión en esta semana el planeta de Marte va a estar dominado en estos días, es decir que tu signo va a atravesar por una etapa de buena fortuna, te va a llegar una propuesta de trabajo nuevo que te dará muchas satisfacciones. Pero deberás de cuidar lo que dice y comentas a los demás porque la envidia va a estar muy presenté en tu vida en esta semana sé prudente. Cuídate de los fraudes y si compras por internet trata que sea seguro, este planeta Marte ve todo lo relacionado con volver a estudiar y emprender una aventura en otro país, es decir es el momento de mover las energías en lo intelectual. Tendrás un golpe de suerte el día martes con los números 23 y 40, trata de usar más el color naranja y azul para atraer más la abundancia. Tu recomendación de esta semana; trata de no comprar cosas que no vas a utilizar. En el amor te llegará la pareja ideal para estar unos días llenos de pasión y tu signo más compatible va a ser Piscis, Cáncer y Leo, pagas tú colegiaturas y tarjeta de crédito.

Mhoni Vidente planetas 2022: Sagitario Para este signo va a estar dominado el planeta Venus, que significa que andarás de conquistador, pero sin compromiso formal solo pasión y de relaciones públicas. En cuestión de trabajo este planeta te va a ayudar a crecer más en todo lo que tienen planeado para tu proyecto laboral. Esto te indica que para tu signo va a ser una semana de estar ya analizando que quiere para tu futuro y poner todo el desempeño posible para alcanzar tus metas. Te viene un dinero extra por cuestión de lotería con los números 23 y 14, usa mucho perfume para cortar lo negativo que se te pueda presentar. Te llega un regalo de un amor nuevo, trata de usar más el color morado y rojo que te va a ayudar a estimular la suerte. Trata de ordenar tu papelería de pasaporte y visa americana para que puedas salir de viaje en estos días. Te viene a tu vida una mascota, debes de arreglar tus asuntos de deudas de multas y pagos a gobierno, el planeta Venus te va a ayudar en el arte y la estética, es decir son tiempos de estudiar comunicaciones, modas, y todo lo relacionado con diseño que va a ser tu mejor actitud.

Mhoni Vidente planetas 2022: Capricornio Capricornio el planeta que va a regir en estos días va a ser Mercurio, es decir son periodos favorables en tu vida de estudios y de trabajo que te va a llegar propuesta nueva laboral mejor pagada y con liderazgo. En cuestión de estudios por fin decides que estudiar, que este planeta te recomienda relaciones internacionales, político, leyes y sobre todo lo que tiene que ver con administración de proyecto. Sin duda junto con tu signo va a ser una explosión de ideas nuevas y muchas fuerza en tu interior para alcanzar lo que tanto desea. Recuerda que tu signo Capricornio va a tener unos días de muchas sorpresas agradables, incluyendo sacarte un premio grande en la lotería con los números 21 y 30, tu mejor día va a ser miércoles. Trata de no pelear con tu pareja, recuerda que no puedas controlar todo, así que date espacio y disfruta tu relación sentimental. Sales de viaje por cuestión de proyectos nuevos, te cambias el look y renueva tu guardarropa. Recuerda que tu signo domina la moda y el verse de lo mejor. Tu prioridad en estos días es darle constancia a lo que realizas para que te sientas que cumple con tus deberes, un amor del signo de fuego llegara para quedarse.

Mhoni Vidente planetas 2022: Acuario Acuario muchas felicidades estas en tu época de cumpleaños y de renovar energías, te recomiendo que pongas atención a tus mensajes de tus sueños que recibirás tu misión terrenal. Así que el planeta que te va a estar dominando es Júpiter, que esto significa que va a ser un tiempo de madurar y crecer profesionalmente en tu ámbito laboral. Recuerda que tu signo va a atravesar por una ola de energías positivas, pero también cambiantes en su forma de pensar, por eso te recomiendo que en estos días tomes la decisión de buscar un mejor puesto de trabajo o pedir a tus jefes un aumento de salario. En el amor recuerda que los acuarios son conquistadores e infieles por naturaleza, pero en esta semana tendrás a tomar ya un amor más formal que va a ser del signo de Aries, Tauro o Virgo que va a tener mucha compatibilidad contigo. Arreglas asuntos de cambios de título de coche, van a ser unos días de muchas reuniones y fiestas, tus números de la suerte 14 y 37, tu color el rojo intenso y el verde, tu mejor día el martes. Trata de ya no ser tan determínate en tus asuntos, siempre negocia la mejor solución para que no te quedes mal en tu pensamiento, preparas viaje para festejar tu cumpleaños.

Mhoni Vidente planetas 2022: Piscis Piscis el planeta Marte va a estar dominado tus días, es decir que el carácter fuerte y determinante va a prevalecer para que tú puedas crecer más en lo profesional. Se avecinan cambios positivos en cuestión de trabajo y estar en constante movimiento de viajes para ver diferentes situaciones de proyectos. No lo dudes ni un momento, la buena suerte te va a sonreír, solo trata de no sabotearte tu mismo y decir que eres merecedor de todo lo que estás viviendo. Pero eso sí, debes de ser menos dramático en tu vida personal y aceptar las cosas malas por las que puedas pasar y aprender de ellas, recuerda que son experiencias de vida. Este día lunes que va a ser un día mágico y de suerte para todos los Piscis sobre todo en cuestiones de juegos de azar con los números 05 y 08, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Cuídate de problemas de infección de garganta y de los cambios de tiempo invernal. En esta semana decides entrar otra vez a estudiar, recuerda que los Piscis siempre quieren estar aprendiendo para tener más valor en su vida profesional. Pagas el seguro de tu coche y de tarjeta de crédito, no son tiempos de cirugías médicas es mejor esperar, seguirás muy estable con tu pareja amorosa ya pensando en tener familia.