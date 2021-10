En la cuarta semana del décimo mes la psíquica comparte para los lectores de Mundo Hispánico sus horóscopos del mes de octubre. ¿Será que estos días tendrás un golpe de suerte, un nuevo amor, la fortuna o esa noticia que tanto estás esperando? Descubre qué es lo que te depara el destino según tu signo zodiacal. Aries: Mhoni Vidente horóscopos octubre Semana de tener los astros a tu favor en todo lo relacionado en cuestión laboral así que trata de impulsar más tu actitud de triunfador en lo que estés realizando que se te va dar casi sin dificultades, en si va ser unos días de enderezar el camino del amor y dejar ya de una vez ese comportamiento de conquistador y centrarte en tener una relación estable y duradera. Yo sé que el signo de Aries es así por naturaleza pero es tiempo de madurar, tu mejor día es el miércoles, tu número de la suerte el 03,28 y tu color amarillo, esta semana va seguir en tu vida el Arcángel Miguel así que pídele con fe y verás que todo lo negativo que te rodea será destruido por este poderoso Arcángel Miguel. Lleva contigo su imagen en la cartera y da de limosna siete monedas a quien más lo necesite en la vida.

Tauro: Mhoni Vidente horóscopos octubre Semana de tomar las riendas de tu vida para empezar a lograr lo que tanto deseas, es decir ya dejar por fin esa flojera que te estaba dominado los últimas semanas. Así que es tu momento de éxito y no lo dudes en volver a empezar a estudiar una carrera universitaria, tu mejor día el jueves con tus números mágicos 07,31 y tu color rojo, te invitan a salir de viaje con tu familia. Trata de no descuidar tu salud que es lo más importante en tu vida, te busca un amor del pasado para volver recuerda que si ya te la hizo una vez te lo hará de nuevo así que tú sigue adelante, tu Arcángel Gabriel es el que te va estar dominando esta semana, eso será para mantener los mensajes divinos cerca de tu vida, es decir vas a tener mucha ayuda espiritual y solo invócalo en tu momento de dificultad y verás cómo se solucionarán tus problemas, prende una vela de color azul y rézale para que el Arcángel Gabriel siempre te acompañe en tu existencia. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos octubre

Géminis Semana de estar con la suerte de tu lado, eso que venías presintiendo de situaciones negativas que te suceden por fin van a quedar atrás solo trata de ya no relacionarte con personas que solo te traen problemas legales y situaciones de conflicto, es tiempo de diferenciar quién es quién en tu vida, van ser unos días de juntas laborales para cambios de proyecto y juntas de trabajo. Recuerda que estás en tu momento de crecer más en lo económico y triunfar en lo laboral , tu mejor día va ser el martes, tus números de la suerte 02,19, tu color el verde fuerte, el Arcángel Rafael es el que te va estar ayudando en tu dificultades amorosas y de salud, así que no lo dudes, invócalo si te encuentras en un mal momento y verás cómo se van solucionar tu problemas, siempre carga su imagen en la cartera y trata de llevar una medalla con la imagen del Arcángel. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos octubre

Cáncer Semana de tener las energías cruzadas en el trabajo y en el ambiente escolar, recuerda que por el momento tu signo no atraviesa por un buen momento, por eso se les recomienda no meterse en ningún problema o dificultad que es tiempo calmar la tempestad, te invitan a un viaje para finales de mes que te vas a divertir mucho, tramitas una papelería de tu título universitario, cuidado con problemas de tu dentadura trata de ir con tu dentista. A los de cáncer esta semana les regalan una mascota, para que no te sientas solo, cuidado con las mentiras en tu relación sentimental es mejor hablar con la verdad y si ya no quieren estar juntos es mejor darse un tiempo, tu mejor día el lunes, tus números mágicos son el 39,81, tu color azul fuerte, El Arcángel Zadquiel que significa justicia de Dios es el que te va ayudar en estos días para salir de tus problemas solo prende una veladora de color azul e invócalo y verás cómo se resolverá todo lo que te venían estresando en estos días…. solo haz lo con mucha fe. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos octubre

Leo Semana de sacar lo mejor de ti en todo momento recuerda que tu signo en esta época es de crecimiento personal, es decir que es el momento de hacer planes y llevarlos acabo que se te va dar sin ningún problema, van ser unos días de estar con algo de presiones en cuestión laboral solo… no te desesperes y resuelve todo en su momento que tendrás el triunfo en la manos, realizas unos pagos atrasados de un crédito, ya no busques tanto la aceptación de los que te rodean, tú sigue igual de auténtico que eso te va ayudar a ser mejor persona. Cuidado con lo que comes y trata de seguir con una dieta bien balanceada, para que no tengas ningún problemas digestivo, tu mejor día el viernes, tu número de la suerte el 01,28, tu color el rojo fuerte. El Arcángel Camael que significa el que ve a Dios que para el signo de Leo le va estar ayudando a salir adelante de los problemas que tenga en cuestión legal y laboral por eso se les recomienda que le prendas una veladora de color rojo y lo invoques para que te acompañe en tu vida y puedas estar en paz y también antes de salir de casa ponerse en la nuca perfume para cortar las envidias. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos octubre

Mhoni Vidente horóscopos octubre: Virgo Semana de estar con las energías positivas en un alto nivel en tu vida, es decir que casi todos los días la buena suerte te va sonreír solo trata de no platicar tanto tus éxitos para que no tengas problemas de envidia y mal de ojo, así que trata de ser más reservado, días de mucho trabajo revisión de tus superiores, te llega el pago de impuestos y te pones al día con tus deudas, un amor del signo de fuego, llegará a tu vida para quedarse. Tramitas un permiso de migración en estos días, recuerda que tú eres la base de tu familia, así que siempre trata de ayudarlos para que estén mejor, tu día de la suerte es el miércoles, tu número de la suerte 05,43, tu color el amarillo. El Arcángel Anael que significa la gracia de Dios, te va estar bendiciendo en estos días para ayudarte a estar logrando lo que tanto deseas solo invócalo en las mañanas y verás que todo el día te va acompañar para tener suerte, no se te olvide rezarle para que tengas la gracia Divina en tu vida.

Mhoni Vidente horóscopos octubre: Libra Se te recomienda estar muy atento en estos días, porque se puede presentar un problema en cualquier ámbito que sea personal o laboral, así que va ser una semana de energías revueltas, solo tú trata de no alterarte por cualquier situación y no tomar en en serio lo que dicen de tu persona, traición de amistades por culpa de un amor, días de mucho trabajo y juntas con los nuevos directores de la empresa. Ahora que vuelvas a la normalidad trata de retomar tus clases presenciales y no dejar por ningún motivo tus estudios, ya no busques tanto el amor de una pareja, solo relájate y trata que llegue en su momento indicado, tu mejor día es el martes, tu número de la suerte el 03,29, tu color el naranja, el Arcángel Cassiel que significa conocer a Dios, te dice que va ser tu compañero en estos días… que lo trates como un amigo y le platiques tus problemas que el te va ayudar a solucionarlos se recomiendo prenderle una vela blanca y rezarle.

Mhoni Vidente horóscopos octubre: Escorpión Es el momento de fijarte una meta y no renunciar tan fácil a ella, es decir mantener la constancia en todo lo que tengas planeado para que veas los resultados favorables en tu vida, va ser una semana de mucho trabajo, que a tu signo eso no lo afecta que están hechos para el trabajo duro y constante, recompensa económica por parte de un negocio que habías hecho en el pasado, trata de invertir en una casa o coche que eso te ayudar a sentirte mejor contigo mismo. Como es tu etapa de cumpleaños, tú festéjate que es el momento de convivir con tu familia y amigos… regalos sorpresa que te llenarán de alegría, tu día mágico el jueves, tu número de la suerte el 04,39, tu color el gris y rojo, el Arcángel Uriel es el arcángel más poderoso en el ámbito de derrotar todos los demonios y envidias por eso no lo dudes, tú invócalo que te va ayudar a sacar de tu vida lo que no sirve y no era para ti.

Mhoni Vidente horóscopos octubre: Sagitario Semana de estar con mucho trabajo pendiente y de ponerte al día con tus proyectos, recuerda que tu signo siempre va ser el líder en todo lo que realice y por eso todo mundo te está esperando, para que tú des la iniciativa en el ámbito laboral, tendrás un regalo que no esperabas, te haces unos arreglos de cirugía estética que vas a quedar de lo mejor, ya no pienses tanto y trata de empezar a actuar en tu vida y ser lo que eres: un exitoso. U amor del signo de Piscis o Aries te habla de formalidad en tu vida, tomas un curso de actuación y hablar en público que eso te ayudará mucho en el futuro, compras unos vuelos de avión para irte con tu familia de viaje, tus números de la suerte son 00,56 tu Arcángel Miguel es el que te guía en tu vida, recuerda que el significado de su nombre es quien contra Dios y eso lo debes de llevar en tu pensamiento para que no te hagan nada en tu vida y que debes de invocarlo siempre que tengas dificultades y sobretodo cuando sientas la presencia del maligno cerca de ti para que te lo aleje y te recomienda prender una vela de color rojo fuerte y hacerte tu petición y será cumplida.

Mhoni Vidente horóscopos octubre: Capricornio Semana de estar con mucha prisa por estar ya pagando deudas y ponerte al corriente en tus gastos, recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy cauteloso con tus compras y sobretodo muy administrado así que trata de llevarlo cabo en estos días, haces unos cambios en tu casa y compras unos muebles, decide cortarte el cabello o cambiar de look, renuévate en tu vida, así que trata de vender tu coche para comprar uno mas reciente. Ya no pienses en lo que no es y más en el amor, tú decide con quién estar o quien no, recuerda que lo más bonito de una pareja es la convivencia, así que trata siempre de buscar la felicidad, tus números de la suerte son 04,60. El Arcángel Gabriel es el que te guía en tu vida y significa la Fuerza y el poder de Dios así que no dudes en invocarlo siempre que necesites una protección o un mensaje divino, para que puedas salir adelante de cualquier problemas. Te recomiendo siempre llevar una imagen del arcángel cerca de ti como protección.

Mhoni Vidente horóscopos noticias: Acuario Semana de estar con mucho trabajo y cierre de mes, recuerda que debes administrarte más en todo lo laboral, para que no tengas problemas con tus superiores y trata de ya no platicar tanto tu vida personal, recuerda que a tu signo lo rodean mucho los chismes así que te recomiendo ser más discreto, te llega un dinero extra por cuestiones de un premio en la lotería con los números 02,70 y trata de usar más el color amarillo para la abundancia. Ya no peles tanto con tu pareja, por eso te recomiendo llenarte de paciencia y disfrutar tu relación de pareja, haces unos pagos para tu casa, decide irte con tu familia a un viaje, ya no busques pretextos para adelgazar recuerda que todo está en tu mente y siempre tu signo va lograr lo que se propone, eres el más conquistador de zodiaco y eso siempre te va ayudar para estar en pareja. El Arcángel Camael que su nombre significa que Ve a Dios, es el ángel de la serenidad así que te recomiendo que siempre estés intranquilo y no sabes qué hacer ante un problema, lo invoques para que con su fuerza espiritual te ayude a estar bien, se recomienda siempre traer algo de plata para protección y prender una vela amarilla.