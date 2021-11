En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Mago que significa que ese mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas y malos trabajos van a quedar atrás. Esta carta es muy poderosa y junto a tu signo que es de fuego te dice que es el momento de crecer en todo lo que tiene planeado, pero debes de ser cauteloso con quien te relacionas en cuestiones de negocios. Recuerda que tu energía es muy fuerte y cada vez que piensas en positivo se realiza. Así que trata de seleccionar bien con quienes vas a hacer tus planes a futuro y que es el momento de girar y mover esas energías a tu favor que ya te toca estar arriba. Lo que viviste en el pasado eso te ayuda a crecer más como persona, recuerda que no hay mal que por bien no venga.

Van a ser unos días de muchos trabajo, así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente. Te busca un amor nuevo del signo de Acuario y Sagitario que van a ser muy compatible contigo. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor, te invitan a una fiesta que vas a divertir mucho, recibes un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría.

Géminis en el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Carruaje, esta carta te indica la reconciliación contigo mismo y con los demás, es la carta de la superación personal y quitarse culpas del pasado. Recuerda que tu signo tiene la tendencia de lastimar siempre a los demás sin darse cuenta y esta carta te indica que es el momento de superarlo. También te dice que no te sabotees tu mismo al éxito y la felicidad que lo tiene a la mano, pero a veces tu mismo carácter te hace no tenerlo. Esta carta te da la virtud de estar bendecido en todo lo que realices y por eso te recomiendo que este día 11 de noviembre prendas una vela de color blanca y le pidas a tu ángel de la guardia todo lo que necesitas y veraz como la suerte va a venir a ti.

Semana de cierre de contratos en tu trabajo, trata de ponerte al día en todo lo laboral, cuídate de problemas de espalda o riñones. Trata de ir con tu médico o deja a un lado las pastillas de dieta que eso solo te va a causar problemas de salud, trata de seguir con tu ejercicio. Te busca un amor nuevo y va a ser del gimnasio o las clases de inglés. A los Leo que están en pareja, traten de estar un poco más en comunicación y no faltarse al respecto cuando tengan una discusión. Ya no seas tan soberbia y aprende a decir lo siento, que eso va a aliviar más tu alma.

Virgo

Virgo en la carta del tarot te salió la carta de El Ermitaño, que eso significa que vas a estar viviendo una catarsis de tu vida en todos los sentidos, que debes aprender a ir con cuidado con la toma de decisiones y no llenarte la cabeza con ideas que no son buenas para ti. Recuerda que la carta del Ermitaño te indica que los cambios que estás viviendo son inevitables y que debes aprender a solucionar en el momento y no sacarle la vuelta. La carta del Ermitaño te indica que debes cuidar tus pertenencias de tu casa, y a realizar esa compra de un hogar para tener un patrimonio y no debes caer en la tentación de vivir lo que no, es decir querer ser más que lo demás.

Esta semana va a ser de firmar papelería de gobierno, recibes la invitación de salir de viaje y estar con tu familia. Ya no mires atrás, tu trata de avanzar en cuestiones del amor, si tu ex pareja no te valoro es mejor cerrar ese ciclo en tu vida y seguir conociendo personas más compatibles con tu vida. Te llega la sorpresa de un dinero este día 11 de noviembre con tus números de la suerte son 07 y 20. Trata de usar más el color rojo fuerte para la abundancia.