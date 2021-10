Este domingo te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guardia todo lo que necesitas, que se te será cumplido muy pronto. Te busca un amigo para invitarte a una boda, si te quieres hacer una cirugía estética es el momento de hacerlo que todo te va a salir de lo mejor, las energías están a tu favor. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 18, no prometas lo que no vas a cumplir sobre todo en cuestiones de pareja sentimental. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos noticias

Cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no platicar todo y ser más discreto. Este sábado tendrás una renovación de energía, por eso trata de tomar un poco de sol y poner una vela de color rojo y pedir a tu ángel guardia lo que necesitas y veraz que muy pronto se vera cumplida. Tus números de la suerte son 05 y 81. Va a ser un fin de semana de muchas fiestas o reuniones, pero trata de no excederte en el alcohol y comida sé más controlado en ese aspecto para que después no te dé cruda moral. Te vas de viaje por vacaciones con tu familia.

Géminis viernes de estar analizando un cambio de actitud contigo mismo, recuerda que no te la puedes pasar toda tu vida pensando en lo que pudieras haber hecho y es tiempo de poner más fuerza a tus proyectos de trabajo. Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas, trata que tu vida amorosa no se centre en eso y dejar que fluya más el amor. En este fin de semana trata de limpiar tu alma, así que te recomiendo irte a caminar y meditar y así recuperar tu tranquilidad emocional. Cuídate de dolores de huesos, recuerda que necesitas checarte el sistema hormonal.

Mhoni Vidente horóscopos noticias: Sagitario

Sagitario viernes de estar con muchas presiones en tu trabajo y recuerda que en este día las energías de tu signo van a estar muy revueltas. Así que trata de no meterte, no platicar nada sobre los demás y no cargues problemas que no son tuyos. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te pone algo melancólico por la forma en que terminaron, es mejor buscarlo y decir lo que piensa y tratar de quedar en paz en tu corazón. Ten cuidado con problemas de los pulmones o corazón, trata de dejar el cigarro y empezar una rutina de ejercicio.

Tendrás unos días muy especial vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo espiritual por eso te recomiendo que te cargues algo de plata y ponerse mucho perfume antes de salir de casa. Cuida a tu papi porque va a andar un poco enfermo, así que no lo descuides. Decides pintar y arreglar tu casa para que este diciembre este bien arreglada. A los Sagitarios que están en busca de una pareja, este fin de semana tendrán la oportunidad de conocer personas muy compatibles contigo y del signo de Leo o Virgo. Mandas arreglar tu carro de una llanta, tus números de la suerte son 04 y 71.