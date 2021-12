Mhoni Vidente comparte sus horóscopos del fin de semana

Del 24 al 26 de diciembre sus predicciones te sorprenderán

La cubana te dirá como la pasará en esta navidad Mhoni Vidente Horóscopos navidad. La astróloga cubana más querida por los hispanos, Mhoni Vidente como cada semana presenta sus horóscopos de este viernes, sábado y domingo, para los lectores de Mundo Hispánico. En donde con la ayuda de las cartas del Tarot te dirá lo que el destino te tiene deparado. En este fin de semana la psíquica tiene grandes revelaciones que podrían beneficiar tu vida, en los próximos días será Navidad y muchos esperan este día para saber si la suerte esta de su lado. Los astros se alinean y Mhoni te ayudará a guiarte por el buen camino, donde grandes cosas podrían estar esperándote, descúbrelo consultando tu signo zodiacal. ARIES Fin de semana de entender que la paz y el amor llego a tu vida y no sabotearte tú mismo la felicidad, recuerda que tu signo Aries es algo complicado en cuestiones de amor, así que trata de relajarte y disfrutar de estos días navideños y tratara de vivir el momento. Compras un regalo de última hora para un familiar, casi siempre el Aries es muy olvidadizo, por eso siempre necesita que alguien más le recuerde lo que tiene que realizar. Trata de organizarte bien para la cena de navidad y que no te falte ningún invitado, recuerda que el signo de Aries es que el pilar familiar. Cuídate solo del frío, recuerda que tu punto débil es la garganta y trata de tomar más vitaminas para que tengas más fuerza. No te sientas mal si alguien especial no te hace ningún regalo, recuerda que no todos somos como tu signo tan detallista. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 23 y 40. Trata de incluir tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

TAURO Tauro fin de semana de tener mucha prisa por sacar todos los pendientes de la oficina y cerrar bien el año que está pasando, por eso te recomiendo que trates de organizarte bien tu tiempo y llevar a cabo todo en tu ámbito laboral. Recuerda que también necesitas de llenarte de las personas que más te quieren y por eso en estos días navideños trata ya de disfrutar de tu familia y olvidarte un poco de tu tensión laboral. Te vas de viaje y visitas a unos familiares. Organizarte para tus compras de regalos navideños, trata de no gastar mucho y hacer la compra indicada para esa persona especial. El 24 de diciembre es día del perdón y estar en paz con nosotros mismos y si estas con algún rencor trata de olvidarlo y disfrutar del ambiente navideño. Te llega un dinero extra por lotería en el premio mayor del 24 de diciembre con los números 08 y 60. Trata de usar mucho perfume para la suerte este más fuerte contigo. Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos navidad

GEMINIS Este día 24 de diciembre prende una vela de color blanca y dedícasela al niño Jesús y pídale lo que tanto deseas y veraz que pronto será cumplido. Van a ser días de volverte a enamorar de alguien del signo de Capricornio y Acuario que va a ser tu pareja ideal. Cuídate de problemas con el alcohol trata de controlarte al brindar y guarda energías para la fiesta de Año Nuevo, cuídate de problemas con la gastritis y trata de no abusar de las comidas. En cuestiones de regalos te va a venir una sorpresa que no esperabas y te hará sentir de lo mejor por parte de tu pareja. En la fiesta navideña vas a tener muchos invitados en tu casa y veraz que va a ser un día muy especial para tu signo. Haces un regalo a tu pareja muy especial, tendrás un golpe de suerte en el premio mayor del día 24 de diciembre con los números 08 y 24. Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos navidad

CÁNCER Cáncer fin de Semana muy especial para ti y más porque tu signo es el más sentimental. En estos días navideños sentirás que por fin vino a ti la persona indicada para ser feliz y hablaras de un compromiso firme y el ya ser padres. Te llega un regalo que no esperabas por parte de alguien de tu trabajo. Cuídate de los comentarios entre la familia, es mejor no opinar y disfrutar de la cena navideña si están en trámite de una herencia es mejor discutirlo en otro día. Haces preparativos para comprar una piñata y hacer una posada en grande con todos tus amigos, hazlo que te saldrá de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 05 y 31. Trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos navidad

LEO Leo fin de Semana de estar con alguien muy especial y celebrando una posada, recuerda que tu signo es muy apasionado y siempre necesitas de una pareja para sentirse bien y en estos días navideños te sentirás de lo mejor. Te llega una junta de última hora en tu trabajo para revisar las ventas y administración, así que trata de cumplir con todo tu ámbito laboral. Te compras ropa y zapatos para estrenar este día 24 de diciembre, recuerda que tu signo le gusta ser el que más lo vean, así que compra colores azul fuerte y rojos en la ropa. Cuidado con los vicios y el alcohol, trata de controlarte para que no tengas cruda moral. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 04 y 39. Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos navidad

VIRGO Virgo fin de Semana de estar muy feliz, por fin estas en los días navideños. Recuerda que tu signo siempre busca un motivo para reunir a la familia y esta ocasión es muy especial para ti y más porque te toca arreglar toda y hacer los regalos de esas personas especiales. Es el momento ideal de decirle a esa persona que amas de vivir juntos y casarse. Te llega la invitación a salir de viaje para la próxima semana para estas con tu familia unida. Te llega un regalo que no esperabas, que te va a gustar mucho por parte de un amor nuevo. Para los Virgo que están solteros, tendrán un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 09 y 77, solo trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos navidad

Mhoni Vidente Horóscopos navidad: LIBRA En estos días navideños a tu signo le gusta mucho estar preparando la cena e invitar a toda la familia para convivir, recuerda que tú eres el mejor anfitrión en esta temporada navideña. Sales de viaje a visitar a unos familiares, compras unos regalos que te hacían falta de última hora. Recuerda no gastar mucho, solo lo necesario que lo más importante en estos días es la convivencia. Cambias el look para esta navidad y verte de lo mejor, eres el más carismático del zodiaco y por eso siempre vas a tener personas que te quieran al lado tuyo. Este día 24 de diciembre prende una vela de color blanco para las personas que ya no están contigo celebrando y pedir la paz en tu corazón. Tus números de la suerte en este premio mayor es 11 y 29.

Mhoni Vidente Horóscopos navidad: ESCORPION Escorpión fin de semana de muchas sorpresas agradables, regresa un amor del pasado o tendrás noticias de alguien muy especial en tu vida. Recuerda que a tu signo siempre le va muy bien en los días navideños y más porque tu energía se expande con más fuerza. Por eso recomiendo que este día 24 de diciembre prendas una vela de color roja y pidas a Dios que llene tu vida de paz y amor y veraz como se va a cumplir de inmediato. Ten cuidado con los gastos excesivos, trata de no comprar lo que no vas a necesitar. Eres muy bueno para hacer cenas navideñas y este día 24 no será la excepción que tú vas a preparar esa rica comida para convivir con tus seres queridos. Tus números de la suerte son 01 y 28 en este premio mayor del 24 de diciembre.

Mhoni Vidente Horóscopos navidad: SAGITARIO Sagitario fin de semana de estar con mucho trabajo atrasado y ponerte al orden tus obligaciones, recuerda que ya te vas de vacaciones y necesitas dejar bien todo en tu trabajo. Recibes una invitación de una posada que te vas a divertir mucho, piensas mucho a futuro y hacer un negocio, recuerda que tu signo en el 2022 va a estar con la suerte de emprender algo propio y con éxito. Ten cuidado con el alcohol y los vicios en estas fiestas y más porque tu signo no tiene control, así que trata de pasártela de lo más sanamente que puedas. Recibes un dinero extra que no esperabas, te llegan unos familiares de fuera para pasar navidad contigo. Recuerda que este día 24 va a ser de suerte para tu signo con los números 04 y 51. Trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Mhoni Vidente Horóscopos navidad: CAPRICORNIO Capricornio fin de semana de estar comprando los últimos regalos navideños, recuerda que a tu signo siempre quiere quedar bien con todos y por eso es el signo más regalador. Te llega un dinero que no esperabas y te hacen un regalo que te va a gustar mucho, ten paciencia a tu pareja recuerda que en estos días todos estamos más sentimentales, así que trata de comprender y estar en paz. Te busca un amor del pasado para volver, trata de cerrar ese círculo y comenzar de nuevo en otra parte. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 50. Te llega un dinero extra y bono de compensación por tu trabajo. Ten cuidado con el alcohol o trata de no tomar demasiado para que no te descontroles.

Mhoni Vidente Horóscopos navidad: ACUARIO Acuario fin de semana de estar analizando que debes hacer para estar en paz con todos los que te rodean y dejar a un lado ya los rencores. Estamos en los días del perdón, así que trata de relajarte y pasarla de lo mejor estos días navideños. Te llega un regalo que no esperabas, haces una posada con piñata para juntar a tus amigos y familiares, trata de no tomar tanto alcohol y controlarte en las reuniones. Un amor te busca para darte un regalo que no esperabas, tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 07 y 21. Trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, ya decídete a cambiar tu carro es tiempo de progresar. Este día 25 de diciembre recibas una sorpresa que no esperabas que te dará mucho gusto.

Mhoni Vidente Horóscopos navidad: PISCIS Piscis fin de Semana de estar de lo más relajado y contento con tus familiares, recuerda que a tu signo le gusta ser el mejor anfitrión en cuestiones de posadas y cena navideña que eso te hará sentir de lo mejor. Disfruta mucho este día de noche buena, te llega un regalo que no esperabas por parte de tu pareja, haces unas compras de última hora para la cena de navidad. Ten cuidado con problemas de garganta y pulmones, trata de no resfriarte, yo sé que el amor es tu punto débil y tu pareja es la persona ideal, solo trata de no darle tanta importancia a los problemas y pasar una Navidad de lo mejor. Tus números de la suerte son 04 y 39, te sacas un carro o casa en un sorteo grande, te cambias el look y compras ropa para estrenar en Navidad.