Su color es rojo oscuro o claro, su mejor día de la semana es viernes. Sus números mágicos el 06, 12, sobre todo va a ser una semana de tomar acciones de tu ámbito laboral y saber que desea en tu vida. Recuerda que tu signo es muy bueno par a hacer dinero, pero debes de enfocarte y no desanimarte tan rápido que la constancia fomente el éxito. En el amor seguirás buscando la persona ideal, recuerda que el amor siempre llega solo es cuestión de tiempo. Te invitan a salir de viaje para finales de este mes. Trata de buscar siempre la naturaleza para que tu energía positiva crezca más fuerte. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos misión.

Géminis la misión del géminis es crear, pensar y estimular, pero siempre con todas las emociones puestas en su interés de vida. Es decir que el géminis esta para dar el paso correcto en la vida con esa forma de ser tan creativo y de estimular a los demás para que hagan un mejor desempeño en su ambiente laboral. Los hace ser grandes empresarios y líderes sociales que siempre van a tener la respuesta correcta ante los problemas que se les enfrente. Su punto débil son los bronquios y el olfato por eso debe de no consumir tanto cigarro o alcohol que eso hace que la vida del géminis se destruya poco a poco.

Por eso este signo con uno de los mejores compañeros sentimentales. Semana de estar con mucho trabajo atrasado y ponerte al orden. Seguirás de fiesta y recibas varios regalos importantes para ti, ten cuidado con lo que comes trata de seguir con la dieta. Tu mejor día el lunes, tus números mágicos son el 05,44, tu color el azul y blanco. Recuerda que tu signo es la célula de la sociedad, por eso su importancia en el mundo de la astrología. Trata canceriano de no ser tan dramático con tu vida y saber que las sorpresas son una emoción en nuestro ser. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos misión.

Cáncer la misión de este signo que su elemento es el agua es la prudencia y la pericia serán sin duda su fuerza para ejercer su misión en la vida y siempre construyendo una vida positiva para los que lo rodean. Sin duda la misión de este signo ayuda a la humanidad entera a entender que no hay que ser egoístas. Y el signo de cáncer con su misión nos va a ayudar a tener esa felicidad que tanto desea en su vivir. Como es su signo de comunicación es muy importante llevar a cabo la prudencia, ósea no platicar lo que te platican y la pericia que significa resolver con rapidez y eficacia todos los problemas que tengan con dificultad.

Leo la misión de este signo tan fuerte que es el Leo es definitivo. Es decir aprender de todo lo que hacen para enseñar a los demás como vivir en bienestar. Es decir que casi siempre son maestros de la vida urbana son muy hábiles para poder desarrollarse en cualquier campo laboral y siempre su tendencia es positiva y tener el éxito que desean. Pero eso si deben de cuidarse de ellos mismos porque el signo de leo su tendencia es sabotearse con malas compañías y vicios que lo hacen destruirse. Por eso el signo de Leo debe de entender que su vida no va a ser fácil, por eso tendrá que poner toda su destreza y habilidad para ser grande en la vida laboral. Y no tengas a utilizar la palabra para qué sirve. Porque el signo de leo simboliza el saber y actuar.

Tu mejor día es el jueves, tu número mágico son 10,15. Tu color el blanco y gris, va a ser una semana de actualizar tus gastos y hacer unos pagos pendientes, tener más fuerza para hacer ejercicio. Te busca un amor del signo de Aries o cáncer para hablar de formalidad en tu vida. Cuídate de los problemas de tus compañeros de trabajo trata de no involucrarte en nada. Sabrás de una sorpresa por parte de alguien de fuera del país. Cómprate ropa que es tiempo para ti. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos misión.

Por eso se les recomienda siempre dar la última opinión de los problemas. Tu mejor día el viernes, tus números mágicos el 08,73. Tu color el verde y azul fuerte. Va a ser una semana de altas y bajas, es decir con energías encontradas, pero eso trata de estar en tú equilibro espiritual para que no te afecte lo de los demás. Te viene un dinero extra de una deuda del pasado. Tramitas tu pasaporte y visa americana, te llega la invitación para salir de viaje en estos días. Tu punto débil los riñones y la espalda baja por eso trata de estar al pendiente de tu médico.

Escorpión la misión de este signo que su elemento es el agua, es descubrir los misterios de la naturaleza y hacer que sirvan a la humanidad para un mejor vivir. Es decir son los ingenieros de la vida siempre este signo va a ayudar a estar en constante progreso para ser alguien fuerte y con gran poder sobre los demás. Por eso casi siempre son líderes políticos, empresariales y sobre todo el verdadero manejo de los sistemas computacionales. Poseen la virtud de la pasión sexual y el deseo carnal y eso les ayuda a llevar una vida de intensidad en todo lo que realizan. Si su pareja no lo entiende en ese sentido de la sexualidad siempre se va a buscar otra pareja igual de intensa que el escorpión.

Mhoni Vidente horóscopos misión: Sagitario

Esta semana va a ser muy importante para los sagitarios por las energías cósmicas que van a estar a su alrededor. Como tu signo su elemento es el fuego eso te hace retomar todo lo que construiste y lo que te falto por hacer en los días pasados. Por eso es importante retomar una lista de los propósitos y empezar a realizarlos que es tu tiempo de ser grande en todo lo que realices. Esta semana decide pagar tus deudas y empezar desde cero. También organiza tu papelería de impuestos y papelería personal para tenerla en orden.

Van a ser unos días de estar algo melancólico por lo que sucedió en el pasado y comprender que solo hay una vida y que hay que disfrutarla plenamente. Celebras el cumpleaños de un familiar. Sales de viaje para estar con tu familia este fin de mes de julio. Un amor del signo de Aries o virgo habla de comprometerse en pareja. Tu mejor día el jueves, trata de jugar el número 09,21 para el premio mayor. Ten cuidado con tu dinero trata de no hacer ninguna inversión innecesaria y no prestar dinero para que no te roben la suerte.