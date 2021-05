Mhoni Vidente comparte sus más recientes revelaciones

En exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, la psíquica y clarividente cubana comparte sus predicciones para los horóscopos del fin de semana (del 7 al 9 de mayo)

“Ten cuidado con las amistades, no todos te quieren ver feliz”, les dice a los Aries El 2021 sigue avanzando y la vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, comparte sus predicciones para los horóscopos del fin de semana (del 7 al 9 de mayo), en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, por lo que hay que poner mucha atención. De nueva cuenta, la psíquica y clarividente cubana eligió a las personas nacidas bajo el signo de Aries para comenzar con sus revelaciones, las cuáles suelen ser muy acertadas, incluso, vaticinó que uno de los integrantes del grupo musical Menudo fallecería, como sucedió con el cantante Ray Reyes. Aries Fin de semana de tener la suerte de tu lado. Recuerda que tu signo está atravesando su época de abundancia, así que no lo dejes pasar y reinvéntate en cuestiones laborales y de proyectos nuevos de negocios. Aries es incansable y siempre va a tener la energía suficiente para poder realizar cualquier tarea que tiene en mente y lograr que sea un éxito. Este viernes, va a ser un día de sorpresas amorosas y la invitación de salir con alguien del signo de Capricornio, Géminis o Virgo, que va a ser tu pareja ideal. Trata de seguir con tu ejercicio y la dieta, que te estás viendo de lo mejor. Arreglas tu cuarto y decides comprar muebles para renovar tu espacio. Ten cuidado con las amistades, no todos te quieren ver feliz, así que trata de ser más discreto en todos tus planes. Un golpe de suerte va a venir a ti con los números 09 y 77. Usa más el color rojo, que eso va a traer abundancia a tu vida.

Tauro Fin de semana de muchos regalos y convivencia con tus seres queridos por tu cumpleaños. Recuerda que siempre a tu signo le gusta festejarse y rodearse de mucha gente para estar feliz. Ten cuidado con los problemas en el trabajo. Este viernes, van a estar las energías cruzadas, así que trata de solo concentrarte en lo laboral y no meterte en chismes que no son tuyos. Te llega la invitación para salir de viaje estos días, tú aprovéchalo y verás cómo te va a ir de lo mejor. Sientes que en tu ámbito laboral no te pagan lo suficiente, tú trata de hablarlo con tus jefes y verás que vas a llegar a un acuerdo para que te sientas de lo mejor. Una ex pareja te busca para felicitarte y decirte que todavía te extraña. En cuestión de dinero, trata de no gastar lo que no tienes, es decir, usar menos las tarjetas de crédito y solo comprar lo necesario en estos días. Tu compatibilidad en el amor va a ser con el signo de Acuario, Libra y Sagitario, así que tú déjate querer, que es tu momento de pasión. Tu golpe de suerte va a ser este domingo con los números 00 y 29 y trata de usar más el color verde, que eso te ayudará a tener más abundancia (Archivado como: Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana (del 7 al 9 de mayo).

Géminis Este signo muestra su capacidad intelectual y pueden albergar aspiraciones elevadas y conseguir el éxito con facilidad, siempre van a estar dispuestos a ayudar a los demás en todos los sentidos, pero eso sí, cuando se sienten traicionados, jamás regresan en cuestión de amistad o amor, son tajantes en sus decisiones de vida y siempre van a buscar su paz interior. Fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de trabajo y escuela, por eso es importante que tengas administración de tu tiempo y así no verte presionado. Un amor del signo de Aries, Libra o Capricornio te va a estar buscando para tener un compromiso formal. Para los Géminis que están en pareja, les viene un embarazo en puerta. Recuerda que los Géminis son coquetos por naturaleza y eso los lleva a tener problemas con su pareja actual. Un golpe de suerte este domingo con los números 05 y 41. Trata de usar más el color azul, que eso te va a traer más abundancia.

Cáncer Este signo tiene un problema muy fuerte: siempre se refugia en el pasado y le cuesta mucho trabajo despegarse de amores y situaciones que no lo dejan crecer en su interior, por eso se les recomienda que traten de dejar el pasado atrás y construir un presente y un mejor futuro para su bienestar. La cualidad del signo de Cáncer es sin duda su forma de ser tan amorosa y servicial para los demás y eso los lleva a tener una pareja estable y formar una familia. Son los mejores maestros y comunicadores del zodiaco por su formación humana. Definitivamente, vive su sueño y lo hace realidad, siempre van a buscar el éxito en todo lo que realicen. Fin de semana de trabajo extra y estar muy presionado por problemas familiares, trata de calmarte y tener la solución adecuada. En tu trabajo, se avecinan cambios de puestos. Tu golpe de suerte será con los números 02 y 19. Trata de usar más el color amarillo, que eso te va a traer más abundancia en tu vida (Archivado como: Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana (del 7 al 9 de mayo).

Leo Fin de semana de reinventarse y darle comienzo a la mejor época de este año para ti, que es el mes de mayo, y en este viernes, es día de empezar un nuevo proyecto de trabajo. Recuerda que este 7 de mayo las energías positivas van a estar de tu lado, así que trata de aprovecharlas para hacerte notar en tu desempeño laboral. No hagas tanto caso a los chismes y malos comentarios que hacen de ti, recuerda que tu signo es el más carismático y eso hace que siempre tengas envidias a tu alrededor. Ten cuidado con lo que comes y tomas, trata de seguir con la dieta en este fin de semana para que no tengas problemas de sobrepeso. Eres el mejor comunicólogo y administrador del zodiaco, así que trata de tomar un curso los sábados de periodismo, actuación y contabilidad, que eso te va a ayudar mucho en tu desempeño como persona. A los Leo que están casados, traten de no discutir y sobre todo, tengan más paciencia con su pareja. Recuerda que tú eres el pilar de tu familia y siempre necesitan de ti para estar bien. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03 y 29 y trata de usar más el color amarillo, que te va a traer más abundancia.

Virgo Los nacidos bajo este signo son de temperamento nervioso y de naturaleza selectiva, es decir, no se enamoran de cualquiera, razonan y analizan todo lo que viven para no equivocarse tan fácil, es un signo que ayuda a los demás sin pedir nada a cambio. Recuerda que tú eres el más trabajador de todos los signos del zodiaco y este viernes tendrás mucho trabajo y pondrás en orden todos tus asuntos de interés económico, o sea, pagos de tarjeta y casa. Trata de ser más administrado con tu dinero. Sábado de estar en una reunión muy importante que te va a ayudar en tu futuro, así que trata de asistir y vestirte de colores claros para atraer más la abundancia. Uno de tus amigos cumple años, hazle un regalo sorpresa, eso le va a gustar mucho. Cuídate de dolores de intestino y sigue una dieta más saludable. Te regalan una mascota. Decides estar en paz con tu pareja y eso hace que te vuelvas a enamorar. Recuerda que tu compatibilidad en este fin de semana va a ser con Aries, Cáncer y Escorpión, tú déjate querer. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 05 y 41 y trata de usar más los colores rosa y rojo que te van a traer más suerte (Archivado como: Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana (del 7 al 9 de mayo).

Libra El signo de Libra es el medio justo donde la juventud y la vejez se llegan a tocar, es decir, que es un signo de temperamento fuerte y de madurez temprana, siempre van a ser los que pongan el orden a todo y van a buscar tener una vida placentera sin tantos altibajos y buscar la pareja ideal con quien envejecer. Sin duda, el Libra es un signo de equidad y transparencia. Fin de semana de estar con mucho ánimo en todos los sentidos y por fin decides ser feliz y dejar todas las situaciones que no puedes controlar, sobre todo en el amor, así que van a ser unos días de reinventarse. Este viernes va a ser un día de trabajo y juntas con tus jefes para supervisar tu desempeño laboral, pagas unas multas o impuestos y te pones al corriente. Te busca un amor para pedirte que regresen, trata de analizarlo bien y darle tiempo al tiempo. Sábado de salir de fiesta con los amigos o familia. Recuerda que tú eres el proveedor de tus seres queridos, por eso siempre necesitas un buen ingreso, así que trata de poner un negocio los fines de semana. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 28 y recuerda usar el color gris y blanco para estimular más la abundancia en tu vida.

Escorpión Es un signo de voluntad indomable y su determinación a prueba de balas lo lleva siempre a concluir sus retos y planes con éxito, pero eso sí, es un signo que pasa del cielo al infierno en un segundo, ya que su temperamento los hace tener problemas sin razón, por eso deben de ser prudentes ante los enojos y buscar siempre la mejor solución. Es un signo sexual y apasionado que confunde el amor con el sexo. Viernes de actualizarte en tu trabajo y tomas un curso los sábados para superarte más en lo profesional. Recuerdas mucho a un amor que ya no está contigo, trata de buscarlo y decirle que lo extrañas y así estar tranquilo en lo amoroso. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días, eres muy bueno para todo lo que sea servicio público y ayudar a los demás, trata de estudiar leyes y entrar a una asociación civil para que puedas desarrollar más tus actitudes. Sábado de mucha fiesta y reuniones. Domingo de arreglar tu cuarto y sacar todo lo que no necesitas, tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 28 y trata de usar más el color blanco y negro, que eso te va a traer más suerte en tu vida (Archivado como: Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana (del 7 al 9 de mayo).

Sagitario Este signo cuenta con una intuición muy elevada, es decir, siempre van a tener la oportunidad que su sexto sentido les avise de cualquier dificultad. Es un signo que no guarda rencor y trata de siempre quedar bien con amores del pasado y seguir avanzado, completamente carismático y artístico y eso sí, los viajes son sin duda su mejor placer. Mhoni Vidente te dice que este fin de semana será de poner en orden tu vida personal en todos los sentidos y más en lo amoroso, pues a veces duele salir de una relación, pero cuando el amor se acaba, es mejor empezar en otra parte y no martirizarte en tus sentimientos. Te buscan de un trabajo nuevo en estos días, trata de ver bien lo que te ofrecen y darle un cambio a tu vida laboral. Te invitan a una boda o bautizo, te compras ropa y cambias de look. Recuerda que no debes hacerte ninguna cirugía médica en estos días para que no tengas complicaciones. Espérate hasta finales de mes. Domingo de estar arreglando tu casa. Tendrás una carne asada con tus amigos y un golpe de suerte con los números 12 y 39. Trata de usar más el color naranja, que eso te va a traer más abundancia.

Capricornio Los nacidos bajo este signo cuentan con una gran concentración, pero poca emotividad, es decir, siempre van a ser los mejores en todo lo laboral, pero en su vida afectiva no son tan buenas para demostrar sus sentimientos amorosos, por eso casi siempre se divorcian. El Capricornio sabe cómo hacer dinero y eso los lleva a tener más poder y alimentar su ego. Viernes, día de estar con el pensamiento de hacer algo diferente en tu vida e inyectarle más pensamientos positivos. Recuerda que tu signo tiende a ser el más emprendedor del zodiaco y estás en tu tiempo de estar progresando. Para los Capricornio que tienen pareja, va a ser un fin de semana lleno de muchos buenos momentos. Los solteros seguirán en busca del verdadero amor, te llega una buena noticia por parte de un cierre de un contrato muy importante. Mhoni Vidente te dice que tendrás que arreglar tu casa y decides pintarla. Trata de descansar este domingo y reponer energías para la próxima semana. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 24. Trata este fin de semana de tomar muchos líquidos y sobre todo agua natural. Recuerda que el agua lo limpia todo (Archivado como: Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana (del 7 al 9 de mayo).

Acuario Mhoni Vidente Horóscopos. El lema sin duda de este signo es: ‘Ya llegué, pero no me quedaré, solo vine porque soy curioso’, es decir, que el Acuario puede probar mil cosas y mil amores, pero siempre va a regresar a donde se siente protegido y amado. Su naturaleza de libertad lo hace tener a su lado a la pareja que lo deje ser y no poner limitantes y eso lo llevará a comprometerse con esa persona. Sin duda es el mejor vendedor en todo lo que Acuario ofrezca. Viernes de estar conociendo personas muy importantes para realizar un negocio, pero recuerda que tu signo siempre atrae las envidias, así que trata de ponerte un listón rojo en tu tobillo derecho con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo. Arreglas tu cuarto y sacas ropa que ya no vas utilizar para que se renueven tus buenas energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 14. Recuerda combinarlo con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Te busca una hermana para pedirte un consejo amoroso. Domingo de salir a un día de campo y visitar familiares en otra ciudad. Recuerda que necesitas también estar cerca de tu familia para que tengas más fortaleza ante los problemas. Prepara maletas que pronto te viene un viaje (Archivado como: Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana (del 7 al 9 de mayo).