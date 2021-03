Tomas un curso de superación personal e idiomas los sábados. En el amor, sigues con sentimiento de culpa por una ex pareja. Recuerda que a veces esa persona no era la indicada para tu vida sentimental y es mejor seguir conociendo y estos días va a llegar un amor nuevo del signo de Acuario, Piscis o Géminis, que te hará sentir de lo mejor.

Aries. Fin de semana de estar sacando las mejores energías positivas a tu alrededor y recibir las sorpresas agradables que te tiene el destino preparado para ti. Recuerda que seguirás en tu buena racha de prosperidad, pero debes de ser más cauteloso con tus amistades y no caer en tanta confianza para que después no te llenes de energías negativas.

Haces una compra para un regalo de cumpleaños, terminas de arreglar asuntos en cuestión de papelería de migración o pasaporte. Ya no busques la aceptación de tus compañeros de trabajo, a veces no te entienden tu forma de ser, es mejor seguir tu camino.

Cuidado con los chismes en el trabajo, trata de no platicar de nadie para que no te metas en problemas. Tu número de la suerte es el 02. Tu lema va a ser: “Armonizo mi cuerpo, equilibro mi mente, disfrutaré mi vida y me llenaré de ambición sana para tener lo que deseo”.

Habrá algunas tensiones en tu ámbito laboral, pero eso va a ir mejorando poco a poco, solo trata de no llenarte de desesperación para que después no caigas en pleito con tus compañeros.

Recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de energías encontradas, solo deja que pasen estos días y estarás de lo mejor. Sábado de trabajo extra y estar arreglando asuntos de tu papelería de escuela.

Trata de ya estar en una relación estable, que el signo de Libra siempre busca el amor indicado para ser feliz, pero a veces te saboteas tú mismo pidiendo demasiado y no encontrar a esa persona indicada, así que trata de sonreírle al amor en estos días.

Ninguna cirugía médica en estos días, hasta la próxima semana, para que te recuperes más pronto. Prepara tus vacaciones para fin de mes, que eso te va a ayudar a tener más convivencia con tus seres queridos. Te viene una sorpresa económica con el número 05 y cierre de contratos que venías buscando desde hace tiempo.

Te cambias el look para sentirte pleno en tu vida. Tu lema es: “Doy gracias a Dios por sus bendiciones y me prometo a mí mismo no fallar para ser feliz”.

Escorpión. Fin de semana de estar con la mejor actitud y pleno en tus acciones de vida. Recuerda que tu signo está en ese ambiente de prosperidad y acrecentar su patrimonio, así que no lo dudes, Escorpión, tú aplícate en estos días que te llegará un dinero extra por tu trabajo.

Cambias de look para conquistar a ese amor que tienes en la mira. Recuerda que lo mejor que tiene tu signo es su forma de comunicarse con los demás, así que esa persona va a caer a tus pies por tu buena plática y modales. Se visualiza un amor verdadero, cuidado con problemas de vecinos o compañeros de casa, trata de no meterte en problemas que no son tuyos.

Arreglas papelería de escuela para volver a tomar un diplomado o maestría. Siempre tu signo busca estarse superando para ganar más. Ya casi salimos de la pandemia, por eso se te recomienda que tu signo active todos sus planes de vida, como vivir en otro país, cambiar de trabajo y así hacer un plan de vida para que lo puedas llevar a cabo.

Tu número de la suerte es el 01 y tu lema es: “Cuidaré mi cuerpo con amor y alimentaré mi espíritu con buenas acciones para tener una vida plena y llena de amor”.

Sagitario. Viernes de estar con esa actitud de artista, de ser grande en todo lo que realizas. Recuerda que tu signo es al que todo mundo lo voltea a ver por su personalidad, y como estás atravesando por una etapa de superación personal y dejar todo lo negativo atrás, más energía positiva te rodea.

El Sagitario estará en este fin de semana de lo mejor recibiendo sorpresas amorosas e invitaciones a salir de viaje con sus amigos, así que no desaproveches la oportunidad de salir a conocer nuevos horizontes. Estás en la etapa de volver a estudiar o tomar un curso de idiomas y pensar que eres el mejor en cuestión de visitar otros países.

Tu temperamento va a estar un poco sensible, así que trata de no pelear sin razón para que no te amargues estos días. Arreglas tu casa para vivir más cómodamente, te busca un amor del pasado para volver, trata de cerrar ese círculo, que lo que no fue no será, así que trata de avanzar más en tu vida sentimental.

Tu número de la suerte es el 02. Tu lema va a ser: “La energía del cosmos está conmigo y seré un triunfador y repartiré mis bendiciones con los que me rodean”.

