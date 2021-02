El mejor consejo es que no pierdas la serenidad y respondas con agresión a cualquier crítica y reclamo hacia ti, así que trata de mantenerte en calma y más con las personas que más quieres en tu vida.

Recuerda que el elemento de tu signo es el fuego y eso te hace ser muy intenso en tus metas, así que no dudes y pon en acción lo que necesitas, como un mejor trabajo , seguir estudiando, ser más ordenado con tus pendientes y tener sobre todo una cultura del ahorro para que estimules más tu patrimonio.

Este fin de semana cambia de look y renueva tu celular y verás que personas más compatibles contigo llegarán a tu vida. Te llega un dinero extra por lotería con los números 03, 28 y 66 y trata de ser más cauteloso con tu dinero, que te lo desean mucho. Tramita una papelería de pasaporte y visa en estos días.

Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 33 y 17 y trata de seguir con tu rutina de ejercicio, que eso te va a ayudar a mantenerte de la mejor forma posible. Ambicionas tener poder y ser famoso y eso está bien, pero que no se vuelva una obsesión para que después no caigas en una depresión. Recuerda que todo llega en su momento.

Te llega la propuesta de volver a estudiar los fines de semana. Tú retoma los estudios, que eso te va a hacer más fuerte. Ya no seas tan ahorrativo en tu persona, recuerda que la mejor inversión es en uno mismo, así que este fin de semana trata de consentirte en todo lo que tú deseas.

Fin de semana de entrega total a tus tareas y pendientes laborales. Van a ser unos días de estar actualizando todo lo relacionado con tus estudios y trabajo para ponerte al día y ya no sentirte tan presionado en el día a día.

Te llega una invitación a una comida con un amor nuevo, trata de salir y olvidar a tu ex pareja, recuerda que siempre el amor va a llegar solo y a veces tu signo lo bloquea pensando en el pasado, así que este fin de semana vístete de colores fuertes para atraer más el amor y la suerte.

Una recomendación: si eres hombre, no busques a una pareja que se parezca a tu madre, y si eres mujer, no busques a un hombre que sea tu hijo y las parejas son para construir, no para destruir. Empieza un negocio nuevo los fines de semana.

Ya no seas flojo y trata de comenzar esa rutina de ejercicio para verte de lo mejor. No compres nada que no vas a utilizar, recuerda que tu signo está en etapa de ahorro.

Tus números de la suerte para la lotería son: 04, 33 y 71. Arreglas tu casa para que vivas más a gusto y lleno de felicidad. Ya no le hagas caso a los chismes de tu trabajo, trata de dejarlos en visto y seguir con lo tuyo.

Leo. Como buen signo de fuego, te gusta que te aplaudan y te llenen de reconocimiento en tu ámbito laboral y de escuela y eso está bien, pero a veces es bueno dejar a un lado el ego y aprender a vivir más en la humildad, que eso te ayudará a tener más personas positivas en tu entorno laboral.

Máxima alerta con un amor del pasado, trata de quedar en paz para que esa persona no quede dolida y te quiera hacer algún daño o encantamiento para que vayas. Decides seguir trabajando los fines de semana para poderte comprar lo que tanto deseas.

Te invitan a salir de viaje, pero será cerca. Tú ve, que eso te ayudará a renovar energías. Recuerda que este fin de semana se acaba febrero y debes de analizar que faltó por hacer para que en el próximo lo realices sin falta.

Te viene un golpe de suerte con los números 01, 28 y 77. Recuerda que estás en tu etapa de magnetismo, es decir, que todo lo que desees vendrá a tu vida.

Virgo. No se vale rendirse y más que estás a la mitad de tu proyecto de vida. Recuerda que tu elemento es la tierra y eso los hace ser perseverantes, pero a la vez indecisos, así que este fin de semana llénate de las mejores energías y ponle mas entusiasmo a lo que realizas y verás que vas a poder conseguir el éxito.

Ya no te limites tú mismo, recuerda que el amor es completo, no a la mitad, así que tú te mereces a alguien para ti en tu vida. Te llega la oportunidad de renovar tu negocio o decidir otro trabajo, que las puertas de la abundancia vendrán a ti.

Te busca un familiar para pedirte un consejo moral. Trata de cuidarte de las envidias y mal de ojo, así que no platiques tanto a los demás para que así se corte esa corriente negativa. Tu golpe de suerte va a ser con los números 05, 44 y 81, te va a llegar un dinero extra en estos días.

Domingo de revelación divina para tu signo, pide que se te dará, y el mejor consejo es controlar los nervios, que eso te provoca problemas de enfermedad y ansiedad, así que a empezar una rutina de ejercicio y mejor alimentación para verte de lo mejor.

A la mitad de sus predicciones para los horóscopos del fin de semana (del 26 al 28 de febrero), la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente tiene preparadas varias sorpresas para los signos de Libra, Escorpión y Sagitario.

