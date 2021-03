Mhoni Vidente comparte sus predicciones para los horóscopos del fin de semana (del 19 al 21 de marzo)

En exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, la psíquica y clarividente cubana hace tremendas revelaciones

“Recibirás un dinero extra por un premio en la lotería”, les dice a los Aries Abre bien los ojos a las predicciones para los horóscopos del fin de semana (del 19 al 21 de marzo) de parte de la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente, quien inicia con sus revelaciones dirigiéndose a las personas bajo el signo de Aries. Con más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, sin contar sus demás redes sociales, la vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, no se guarda nada con sus predicciones de cada fin de semana para Mundo Hispánico. Aries Este viernes, va a ser un día de renacimiento para tu signo. Recuerda que a ti te rige mucho la lucha constante de progresar y ser alguien en la vida y este viernes, junto a tu buena actitud, va a ser un día de cambios positivos para tu signo. Debes de tener cuidado con tu relación de pareja. Recuerda que tu temperamento sexual te hace estar con dos a la vez, y si no tienes cuidado, se te puede complicar tu relación amorosa. Recuerda que es mejor quedarse con el que te quiere y tus signos más compatibles son Acuario, Aries y Capricornio. Fin de semana de trabajo extra y estar arreglando asuntos de tu coche. Te invitan a salir este sábado a celebrar tu cumpleaños. Recibirás un regalo que te va a dar mucha felicidad. Te compras ropa nueva y cambias de look. Recuerda que no debes de confiar tanto en las personas que acabas de conocer. Recibirás un dinero extra por un premio en la lotería con tus números de la suerte, que son 03, 21 y 40. Este 21 de marzo, trata de salirte a caminar con los primeros rayos de sol y vístete de colores claros para que atraigas más energías positivas a tu vida.

Tauro Este viernes, va a ser un día lleno de sorpresas agradables y buenas energías a tu alrededor. Recuerda que este día va a ser de un cambio radical en tu forma de pensar y cambiar la actitud para ser un triunfador, por eso te recomiendo que este 21 de marzo prendas una vela de color rojo y te pongas mucho perfume antes de salir de casa para que atraigas la buena suerte. En el amor, andarás un poco confundido y no sabrás si regresar con tu ex pareja o seguir con la actual. Recuerda que tu signo es tierra y eso te hace tener la mejor decisión, solo dale tiempo al tiempo. Mhoni Vidente dice que te llegará la propuesta de trabajar los fines de semana, hazlo, que tu signo siempre necesita de dinero extra para vivir bien. Ten cuidado con el alcohol y vicios, trata de no tomar de más en las fiestas para que después no tengas cruda moral. Te llega la invitación a una boda, pero va a ser fuera de tu ciudad. Ya no seas tan corajudo y trata de medir tu temperamento y siempre pensar lo que vas a decir. Tus números de la suerte son 20, 87 y 14.

Géminis Fin de semana de grandes logros para tu signo, solo debes aprender a tener paciencia en todo lo que realizas para que no te veas tú mismo estresado porque no salen las cosas como deseas. Recuerda que tu signo va a tener un cambio muy fuerte en su vida este 21 de marzo, por eso te recomiendo que te pongas algo de plata y prendas una vela de color blanca para que ese cambio todavía sea más fuerte y te dure todo el año. Trata de tomar este fin de semana un curso de medicina preventiva o meditación, que eso te va a gustar mucho. Prepara ya las maletas para salir de viaje para la Semana Santa, solo recuerda que debes de medirte en tus gastos en tus vacaciones. Te llega este sábado la invitación a salir a una cena con tus amigos. Recuerda que el amor siempre llega y este fin de semana te vendrá un amor que te dará mucha felicidad del signo de agua. Ten cuidado con los accidentes, sé más precavido en todo lo que vayas a realizar en estos días. Tus números de la suerte son 05, 42 y 19.

Cáncer Este viernes va a ser un día lleno de buenas energías alrededor de tu signo, solo debes aprender a no platicar tanto tus planes para que no te los salen y más en esta primavera que ya comienza, que tu signo entra en una etapa de energías positivas para que puedas lograr lo que tanto deseas. El 21 de marzo, que es el equinoccio, el astro rey va a llenar de una energía tan especial a tu signo, por eso te recomiendo que te pongas algo de ropa nueva y clara con mucho perfume para que atraigas más la buena suerte antes de salir de casa. Te llega la propuesta de poner un negocio los fines de semana, hazlo, que te va a ir muy bien. Trata de no pelear con tu pareja y no tenerle tantos celos. Mhoni Vidente te aconseja que recuerdes que la base de toda relación es la confianza, tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 01, 29 y 77. Ten cuidado en las calles, trata de ser más precavido con los accidentes. Decides cambiar por completo tu casa y remodelarla para que tu energía se renueve y puedas vivir más cómodo. Ya no pienses lo que no es, recuerda que tu signo se traiciona mucho así mismo, así que trata de poner tus pensamientos en positivo y no celar tanto a tu pareja.

Leo Este fin de semana, van a ser unos días de transformaciones positivas para tu signo. Recuerda que estás en tu mejor época porque la primavera hace que tu signo se sienta pleno en todo lo que vaya a realizar. Este 21 de marzo, Mhoni Vidente te comparte que las energías positivas te van a rodear más fuerte, así que trata de aprovecharlas para crecer más en tu vida profesional, pues tu signo entra en una nueva etapa de cambiar todo lo negativo por cosas positivas y dejar atrás todo lo que te hacía daño, así que te recomiendo que prendas un vela de color azul y te pongas agua bendita en la nuca y verás cómo la abundancia vendrá a ti. Ya no dejes que tu pareja te manipule, recuerda que el amor es bonito cuando se da sin ningún tipo de ataduras, así que trata de buscarte una pareja más compatible con tu signo, como Aries, Géminis y Sagitario, que son tu pareja ideal. Tus números de la suerte son 07 y 88. Esta Semana Santa te llega la invitación de salir de viaje, tú vete, que tu signo ya necesita salir después de esta pandemia.

Virgo Fin de semana de estar con mucha suerte. Sigue tu buena fortuna alrededor tuyo y este 21 de marzo tu energía va a estar en un ciclo de metamorfosis, es decir, vas a estar dejando energías negativas que estaban obstruyendo tu éxito, por eso te recomiendo en este día ponerte agua bendita en la nuca y frente y vestirte de colores claros para mantener bien tu buena vibra. Te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero. Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y en estos días vendrá a ti un amor del signo de Aries o Acuario que te hará muy feliz. Trata de cuidar mucho tu salud y sigue con el ejercicio para que te sientas de lo mejor. Ya no pienses en los demás y trata de ponerte a ti primero en todo lo que necesites. Mhoni Vidente te asegura que tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 39. Resuelves papelería de abogados a tu favor.

Libra Fin de semana de aprender a triunfar y a ya no fracasar en los intentos de ser alguien en la vida, son tiempos de crecer y dejar un poco la indecisión y realizarlos profesionalmente. Tendrás un golpe de suerte el 21 de marzo, ese día vendrán a ti varias oportunidades en cuestiones de proyectos que te harán estar mejor económicamente. En este día, Mhoni Vidente te recomienda ayunar y prender una vela blanca para que la renovación solar esté más tiempo en tu vida. En el amor, tendrás mucha suerte con los amores prohibidos o ajenos. A los que tienen ya pareja, seguirán en paz y con planes de ya vivir juntos. Trata de seguir estudiando publicidad o algo relacionado a las ventas que es lo tuyo y eso te va a ayudar a tener un negocio propio. Te haces una operación estética o dental y todo sale de lo mejor. Ayudas a un amigo en un problema de divorcio, arreglas papeles de migración o residencia. Tendrás suerte en los juegos de azar el lunes con los números 01, 29 y 77. Recuerda que no somos perfectos y se vale equivocarse, así que trata de pedir perdón.

Escorpión Fin de semana de darse cuenta que necesitas empezarte a renovar por completo, sobre todo en lo laboral. Recuerda que tu signo ya no puede esperar más tiempo y no confiar tanto en las personas que no te quieren ayudar para crecer profesionalmente. Lo tuyo son las relaciones públicas y la administración. Trata de dormir más en las noches y apagar tu celular, no todo son las redes sociales. Mandas a arreglar tu carro para salir de viaje en Semana Santa para que no tengas ningún contratiempo. Prende una veladora blanca y trata de cortarte el cabello el 21 de marzo, que ese día tu signo estará entrando a un nuevo ciclo de espiritualidad y renovación energética, así que trata de pensar positivo todo el día. Tendrás un golpe de suerte y será con todo lo relacionado a conocer personas importantes que te van a brindar su apoyo para crecer más profesionalmente. Tus números de la suerte son 13 y 49. Trata de estrenar ropa para que tu energía crezca más.

Sagitario Fin de semana de estar con muchos proyectos atrasados de tu trabajo, así que trata de no desesperarte en estos días para que no tengas problemas con los jefes de tu empresa. Mhoni Vidente te pide mantener la calma: yo sé que tu signo es fuego y eso te hace muy impulsivo y te hace decir palabras que no quieres, así que siempre trata de pensar antes de hablar. Trata de ya ponerte a dieta y dejar un poco las frituras y dulces, que esto te hace estar un poco fuera de forma y recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre quiere lucir bien. Este 21 de marzo, te recomiendo que renueves tu energía en cuestiones de tu persona que tu signo entra en una elevación espiritual y de más conciencia, lo que te va a ayudar a conseguir las metas que tanto deseas, por eso no dejes de prender una vela blanca y pedir a los Ángeles que te ayuden a crecer. Tendrás problemas con tu pareja, si estas casado, por culpa de infidelidades. Trata de no discutir tanto y llegar a un acuerdo. A los Sagitario solteros, por fin deciden ya tener pareja formal. Tus números de la suerte son 00 y 31.

Capricornio Fin de semana de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida personal, por eso aprende a soltar lo que no fue y a ser mejor persona. Te llega la propuesta de la compra de una casa o carro por parte de una institución bancaria. En este 21 de marzo, tu signo va a estar cargado de buenas energías y más a las 3 de la tarde, que en esa hora y día tendrás a recibir la elevación espiritual, por eso te recomiendo en ese día prender una vela blanca y tomar mucha agua todo el día para que tu energía positiva crezca más. Mhoni Vidente te dice que tengas cuidado con las pérdidas, sobre todo en la calle o supermercado. Cambias muebles de tu casa y mandas a arreglar una tubería. Ya no pelees con tu papi, él solo quiere lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 06 y 30.

Acuario Empieza tu mejor ciclo de vida en estos días y va a ser porque tu signo tendrá mucha suerte en todo lo que se proponga realizar en cuestiones de negocios y proyectos de vida. Tendrás unos días de muchos festejos y la compra de algunos regalos. Compras boleto de avión para salir de viaje, pagas todas tus deudas y así vas a estar más tranquilo en cuestiones de no deber. Eres muy bueno para las relaciones públicas y eventos políticos, trata de tomar un curso para que estés más preparado. En el amor, te busca alguien del signo de Piscis, Aries o Libra para querer volver a tener una relación amorosa. Debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma, recuerda que tu punto débil son los nervios y eso te ayuda a estar mejor de tu mente. Cuídate de dolores de cabeza y cuello, trata de ir con el médico. Te compras ropa para verte más juvenil. Te buscan familiares de fuera para una fiesta. Tus números de la suerte son 13, 15 y 21. Tu color es el rojo. Mhoni Vidente te sugiere que trates de salirte a caminar y ponerte ropa clara para que el 21 de marzo tengas más abundancia y prosperidad y prender tu veladora blanca.