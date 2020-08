En exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, Mhoni Vidente predice los horóscopos del fin de semana (del viernes 14 al domingo 16 de agosto)

La psíquica y clarividente cubana ha sorprendido con sus predicciones de este mes

¿Quieres saber cómo te irá en estos días? No te despegues

Si tienes que salir de casa, o quedarte encerrado por el coronavirus, lee con mucha atención lo que Mhoni Vidente tiene preparado para ti en los horóscopos del fin de semana (del viernes 14 al domingo 16 de agosto).

A punto de llegar a los 800 mil seguidores solamente en su cuenta oficial de Instagram, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente comparte en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico sus atinadas predicciones en los horóscopos del mes de agosto.

A continuación, Libra, Escorpión y Sagitario. ¡Venga, Mhoni Vidente!

Libra. En el carta del Tarot, te salió Los Amantes, que significa gratitud con todos los que te ayudan a ser mejor persona y estar bien económicamente y desapego a lo que debes de romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo con ese amor que no era para y ti solo te quitaba energía positiva. Recuerda que esta carta, Los Amantes, también significa la grandeza que eres como ser humano, que no tendrás límites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito. También, te indica el tarot que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laboral, van a ser unos días de transformación de tu persona a lo positivo; en el amor, yo sé que extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan, el amor los une más, así que no estés triste, que ya pronto van a estar juntos. En cuestiones de salud, no dejes para otro día lo más importante de tu vida, así que programa tu cita con el médico y hasta un chequeo para que no tengas ningún problema. Tu día de suerte va a ser el 15 de agosto con los números mágicos 05 y 31 y trata de usar más el color naranja y rojo para atraer más la abundancia.

Escorpión. En la carta del tarot, te salió As de Oros, que significa plenitud de vida y amor correspondido y que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. El tarot también te indica que debes seguir con tus estudios y tomar un diplomado en administración e idiomas, y sobre todo, relaciones públicas, que eso te va a ayudar mucho a crecer más en lo laboral. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todo mundo tenemos errores, por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja. Para los Escorpión que están solteros, les va a venir un amor nuevo del signo de Cáncer o Capricornio que va a ser muy compatible contigo. Ya no seas tan terco si esa situación de negocio o laboral no se da, trata de seguir adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 13 y 29.

Sagitario. En la carta del Tarot, te salió Rey de Oros, que te indica apertura a todo lo nuevo y buscar tu paz interior, y sobre todo, que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días que te recomienda pensarlo dos veces lo que vayas hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal y laboral. Esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas, que con la persona que estás en este momento es la indicada para formar una relación seria. Los sagitarios que están solteros, les va a venir un amor nuevo del signo de Libra, Capricornio o Aries, que va a ser muy compatible contigo. Ten cuidado con algún problema de salud, son tiempos de renacer espiritualmente, es decir, pedir al universo lo que necesitas que se te dará. Realizas pagos de colegiaturas, te llega una demanda legal que la vas a poder arreglar de la mejor manera. Tu día de suerte va a ser el sábado con los números 06 y 55.

¿Creías que eran todos los signos? Sigue leyendo que aún falta que la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente te diga sus predicciones para los signos restantes…

Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos fin de semana agosto viernes 14 al domingo 16