Mhoni Vidente comparte sus horóscopos del fin de semana

Del 7 al 9 de enero grandes revelaciones serán descubiertas

¿Qué sucederá este viernes, sábado y domingo? Mhoni Vidente horóscopos enero. Como cada semana la mundialmente famosa y admirada astróloga Mhoni Vidente trae sus horóscopos de este fin de semana, para los lectores de Mundo Hispánico. En donde grandes sorpresas trae para todos quienes desean saber sobre su futuro. Siendo la primera completa de este nuevo año 2022, los astros y las cartas del Tarot, ayudan a la cubana a revelas sus nuevas predicciones en este mes de enero. Descubre que es lo que el destino te tiene deparado para este viernes, sábado y domingo, de acuerdo con tu signo zodiacal, puede ser tu semana de la suerte. ARIES Viernes de estar haciendo varios cambios en tu proyecto laboral, recuerda que este mes de enero es muy importante para tu futuro, por eso necesitas ordenar todo lo que tiene pendiente de papelería y estar al día. Te llega la invitación de salir a cenar con un amor nuevo, recuerda que estas en tu mejor etapa de enamoramiento, así que no lo dudes, tú vístete de colores fuertes y usa mucho perfume para que el amor se quede en tu vida. Decides tomar un curso los fines de semana para estar actualizando en tus estudios. Te viene un dinero extra este sábado con los números 08 y 12, trata de ya no platicar tanto tus logros para que no levantes envidias. A los que están de pareja va a ser un fin de semana de mucho enamoramiento y estabilidad, recuerda que el Aries se acelera en todos los sentidos y eso hace que cometan errores al tomar decisiones precipitadas. Por eso te recomiendo siempre estar en paz cuando vayas a tomar una solución a tus problemas y salir a caminar que eso te ayudará a que tu mente se relaje. Domingo de estar arreglando tu cuarto o casa.

TAURO Fin de semana de mucho trabajo y estar arreglando asuntos personales, recuerda que el Tauro es el que siempre va a resolver los problemas familiares. Viernes de estar actualizando tu papelería de trabajo y estar aplicando para un proyecto laboral, recuerda que lo más importante en una entrevista es solo contestar lo que te preguntes y vestirte de colores claros para atraer más la suerte. Te invitan a salir este sábado a una fiesta que te vas a divertir mucho. Haces unos trabajos por tu cuenta que te va a dejar un dinero extra, te viene un golpe de suerte el día domingo con los números 06 y 44. En el amor el Tauro es muy apasionado y sexual, pero con una disposición insegura y celosa, por eso necesita siempre tener la pareja ideal a su lado que son el Escorpión, Acuario y Virgo. Tu lema de estos días es cuida tu salud y busca el equilibrio en tu vida.

GEMINIS Géminis viernes de estar con muchos problemas en tu casa, por eso se te recomiendo no tomar decisiones cuando estés tan alterado para que después no te arrepientas. Piensas mucho en cambiar de trabajo, recuerda que Géminis pon tu propio negocio que a ti te va muy bien la venta de ropa o de comida. Este viernes en la noche te invitan a un cumpleaños, trata de no tomar mucho alcohol porque tu punto débil son los vicios, sábado de estar arreglando un asunto legal o de un pago atrasado, recuerda siempre estar actualizando tus cuentas bancarias. Cuidado con las dietas que haces con pastillas, porque te puede alterar tu salud y las hormonas. Trata de hacer ejercicio y comer más saludable, recuerdas mucho un amor que está fuera o ya no esta contigo, búscalo que te corresponde. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 11 y 22, recuerda que lo negativo de tu signo es la manipulación, por eso casi siempre tiene problemas con tus parejas por eso trata de cambiar esa forma de ser en tu vida y ser feliz.

CANCER Cáncer fin de semana de estar muy alegre y con buenas noticias a tu alrededor, recuerda que este año 2022 va a ser uno de tus mejores años, así que trata de no desaprovechar las oportunidades que se te van a presentar. Te viene una propuesta de negocio, tú acéptalo que te va a ir de lo mejor, recuerda que en el amor se da sin límites y no tienes que comprarlo, así que no te dé miedo de estar un tiempo solo y deja esa pareja que no es para ti. Trata de siempre tener en tu mente que el signo de Cáncer que se merece la persona ideal en su vida amorosa, te viene este sábado la invitación de una fiesta que te vas a divertir mucho. Comienzas a tomar un curso de diseño o publicidad, trata de siempre estar aprendiendo que eso le ayuda a tu signo a sentirse útil en la vida. Arreglas tu casa, recuerda que el Cáncer nunca se va a cansar de vivir de lo más cómodamente posible, te llegan unos amigos para hacer una fiesta en tu casa. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 03 y 29, la luna es el referente de tu signo, por eso te recomiendo salirte a caminar en las noches para que las energías positivas están fuertes en tu vida y tus facultades psíquicas se desarrollaran más en estos días. A los Cáncer que están casados les vendrá un embarazo en puerta.

LEO Leo fin de semana de reacomodar tu casa y papelería personal, recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy ordenado y siempre estar al día con sus pendientes. Viernes de tener junta laboral para cambios de proyectos, va a ser un día con energías cruzadas, así que trata de no pelear con tus compañeros de trabajo. Te invitan a una cena o cumpleaños de un amigo, tú asiste que te vas a divertir, recuerda que en la vida no todo es trabajo y también necesitas quitarte el estrés. Recibes un dinero extra por la venta de un coche o propiedad trata de invertir tu dinero. Sábado de tomar un curso de superación personal o idiomas, te viene un golpe de suerte el domingo con los números 14 y 37. Domingo de salir a pasear y estar en contacto con la naturaleza que eso te ayuda a que esa energía positiva crezca más. Recuerda que tu signo tiene un don especial para hacer dinero y buen ojo para los negocios, así que trata de ya emplearte tu mismo y tendrás más éxito.

VIRGO Virgo viernes de complicaciones en el ámbito del trabajo, así que trata de relajarte y no caer en provocaciones de tus superiores. Recuerda que el Virgo tiene la mecha muy corta y eso lo hace explotar muy pronto, así que piensa dos veces lo que vayas a decir o hacer algo. Haces unos cambios en tu forma de vestir y decides ya seguir con la dieta para renovarte, recuerda que va a ser un año muy bueno en cuestiones de relaciones personales. Cuídate de problemas de huesos o caídas recuerda que debes de ser más precavido. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 23 y 40, trata de usar más perfume para que la abundancia en este más en tu vida. En el amor seguirás soltero solo conociendo personas, pero sin compromiso, trata de cuidar más tu dinero. Decides cambiarte de casa o irte a vivir a otra ciudad, recuerda que es tu tiempo de crecimiento personal. Te regalan una mascota, recuerda que debes emplearte tu mismo en un negocio la virtud de tu signo es que eres el trabajador incansable y eso te ayuda a crecer más económicamente.

Mhoni Vidente horóscopos enero: LIBRA Tres días de buena suerte en tu vida y sobre todo de reinventarse en el amor, recuerda que tu signo le hace mucho bien vivir una relación amorosa y este año va a ser el momento de vivir el amor en su plenitud y ya formar una estabilidad emocional y tus signos más compatibles son Piscis, Géminis y Acuario. Trámites de salir de viaje o ir al extranjero a visitar familiares, eres muy carismático y eso hace que siempre estés invitado a muchas reuniones. Este sábado tendrás a comprar ropa o cambiar el look, trata de recordar de no ser tan impulsivo en tu trabajo, recuerda que él se enoja pierde trata o aprende a ser más consciente de lo que comentas o los demás. Trata de salir el domingo a pasear o tomar aire fresco para tu energía positiva se multiplique, un amigo se está enamorando de ti, es del signo Escorpión o Sagitario, trata de aclarar la situación y no jugar con los sentimientos de los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 56, trata de jugarlo el domingo, recuerda seguir con la dieta y no desanimarse que ya los resultados se están viendo en tu persona. Cuidado con las traiciones con amigos del trabajo no les platiques tanto tus planes a futuro.

Mhoni Vidente horóscopos enero: ESCORPION Escorpión viernes día de estar muy positivo y con toda la energía para salir adelante, recuerda que tu signo siempre va a estar luchando por ser el mejor en todo y sobre todo en el trabajo. Así que trata de tomar un curso los fines de semana o especializarte más en tu carrera universitaria, te invitan a salir de viaje en estos días, tú diles que sí que eso te va a ayudar a estar más relajado. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo, así que calma en tus relaciones amorosas. Recuerda siempre escuchar los consejos de tus padres porque siempre ellos van a querer lo mejor para ti, en este fin de semana tendrás problemas con el estómago o intestino que es tu punto dedil y trata de no tomar tanto alcohol o picante. No prestes dinero aprende a decir que no, te viene un golpe de suerte este sábado con los números 01 y 29, trata de no mentir en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad.

Mhoni Vidente horóscopos enero: SAGITARIO Sagitario fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo, recuerda que a tu signo le falta administración de tiempo y siempre se le carga todo lo que tenías que haber hecho antes, así que calma y aprende a hacer tu trabajo en tu hora. Cuídate de problemas con tus deudas, trata de aprender a comprar lo que no necesitas, tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 21 y 39. Trata de combinarlo con tu día de nacimiento y usar mucho el color rojo en la ropa para que se multiplique tu suerte. Un amor del pasado insiste en verte o tratar de volver del signo de Aries o Cáncer, trata de platicar, recuerda que todos cometemos errores. Va a ser un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar o tendrás fiesta en tu casa, trata de ya no tomar en cuenta lo que dicen de ti o chismes. Recuerda que tu signo es mágico y tiene la facultad de tumbar malas energías. Domingo de salir a pasear y estar en compañía de tus seres queridos, recuerda que eres el mejor en relacionarte con los demás y eso te hace ser un excelente vendedor, así que trata de asociarte con alguien más y pones un negocio que te va a ir muy bien en este año.

Mhoni Vidente horóscopos enero: CAPRICORNIO Capricornio viernes día de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus pagos de tarjetas, el viernes va a ser un día lleno de muchas actividades y estar viendo la posibilidad de poner un negocio y tener un trabajo extra. Recuerda que el Capricornio nunca le dice no al dinero y si tiene la oportunidad hazlo, cuídate de problemas de nervios y ansiedad, trata de ir con tu médico, una expareja te va a estar buscando para pedirte un favor. Va a ser un fin de semana de festejarte con tu familia y amigos, te llega un regalo especial de un nuevo amor. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 30, recuerda poner tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Los Capricornio que tienen pareja estarán de lo mejor y muy enamorados, este fin de semana trata de vestirte de colores fuertes para atraer el amor. Recuerda no hacerte ningún tratamiento estético en estos días, mejor espérate hasta el mes de febrero.

Mhoni Vidente horóscopos enero: ACUARIO Acuario viernes día de estar poniéndote al día en cuestiones de tu trabajo, recuerda que lo mejor que tiene tu signo el ser muy dedicado con sus cosas. Fin de semana de extrañar lo que no se tiene, recuerda que tu carácter te causa muchos problemas sentimentales que después te arrepientes. Aprende a controlar tus impulsos y trata de llevar una relación de pareja lo más estable posible, tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 18, trata de combinarlo con tu día de nacimiento. Compras boletos de avión para el mes de febrero para irte de vacaciones en tu cumpleaños, trata de dormir más y dejar un poco tu WhatsApp. Recuerda que tú eres muy inquieto y necesitas dormir para estar más activo al día siguiente, mandas arreglar tu coche para venderlo. Domingo de estar con la familia y sentirte muy querido, te busca una amiga para pedirte un consejo de un divorcio, recuerda que tu signo es el psicólogo del zodiaco y siempre da el mejor consejo.

Mhoni Vidente horóscopos enero: PISCIS Tres días de estar con mucha suerte alrededor de ti, recuerda que es tu tiempo de crecer en lo económico y lo personal para que puedas estar de lo mejor, solo trata de ya cerrar círculos en el amor. Recuerda que tu signo es muy buena persona y no sabe cortar las relaciones pasadas, así que empieza a ya dejarlas a un lado y avanzar en la vida. Viernes de estar con mucha suerte te van a ofrecer un contrato nuevo y va a ser muy bien pagado así no desaproveches la oportunidad. Recibes una oferta de comprar una casa o departamento, hazlo que eso te ayudará a sentirte más seguro en tu vida. Sábado de salir de fiesta con tus amigos, arreglas tu cuarto o sacas de tu closet lo que ya no utilizas, recuerda ahorrar que eso te ayudará a sentirte más seguro en tu vida económica. Tu golpe de suerte va a ser el día viernes con los números 33 y 08, no hagas tanta confianza con personas que acabas de conocer, es mejor mantenerse al margen, recuerda que el Piscis es muy confiado, pero eso a veces les atrae problemas.