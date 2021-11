Mhoni Vidente comparte sus horóscopos de la semana

La tercera semana de noviembre se verá llena de energía positiva

Del 15 al 18 de noviembre la cubana hace grandes revelaciones Mhoni Vidente horóscopos energías. El tiempo pasa volando y siendo ya la tercera semana del onceavo mes del año, la psíquica Mhoni vidente, quien se ha convertido en la astróloga más popular y querida por los hispanos. En esta ocasión comparte sus horóscopos de este inicio de semana donde grandes sorpresas esperan a los seguidores. A partir de este lunes la psíquica comparte para los lectores de Mundo Hispánico sus predicciones del 15 al 18 de noviembre. En este inicio de semana podría estar llena de suerte, dinero, amor, incluso un nuevo empleo puede estar tocando tu puerta, descúbrelo revisando tu signo zodiacal de los próximos días. Aries Esta semana se inicia un periodo de energías positivas que llegarán sin límites a tu vida y que deberás canalizar adecuadamente para asentar con fuerza tus posiciones en cuestión laboral y personal. De nuevo para tu signo, la etapa de enamoramiento va a ser fundamental en estos días, recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para sentirse de lo más positivo. Te llega un dinero extra por el pago de comisiones o una deuda del pasado, aprende a ahorrar para que tengas un patrimonio en tu futuro. Te vendrá una nueva oportunidad de proyectos nuevos, solo trata de llevarlos a cabo con discreción para que puedas tener éxito. Tus números de la suerte son el 09,21 y 33, tu color el azul fuerte y mejor día el miércoles.

Tauro En estos días entrarás en una etapa mucho más positiva que en los días pasados y esto te dará la oportunidad de reinventarte en cuestiones laborales y de negocios. Recuerda que no debes dejar pasar esta buena racha para hacer todo lo que tiene en planes. Te llega un dinero extra por la venta de un inmueble o coche, solo trata de asegurar bien toda la papelería para que después no tengas contratiempos. Esta semana va a ser un poco negativa en cuestión amorosa por traiciones o te vas a dar cuenta quien es realmente tu pareja, pero es importante hablar claro y llegar a un buen acuerdo de separación. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de negocios. Ten cuidado con las enfermedades silenciosas es mejor hacerte un chequeo médico para que salgas de dudas, en este temperando es muy relevante darle continuidad a los estudios y si puedes hacer una maestría. Tu mejor día el viernes, tus números de la suerte son el 00 y 06, tu color el verde y el rosa. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos energías

Géminis Les espera una semana de gran actividad en cuestión laboral de reconocimiento de estudios, así que tendrás que ponerte en modo positivo para que todo lo que recibas en estos días sea buena suerte para ti. Yo sé que te llama mucho la atención el esoterismo y la astrología y es sin duda porque tu signo tiene ese don de poder comunicarse con lo espiritual. No lo dudes trata de tomar un curso para que tu mentalidad crezca mucho más en este tiempo. Cuidado con los gastos excesivos, recuerda que si usas la tarjeta de crédito tarde o temprano la tendrás que pagar, así que cuida tus ingresos. En el amor seguirás de conquistador, pero nada estable, simplemente salir para no estar solo. Ya vendrá el amor verdadero, sin embargo, mientras divirtiese, tus números de la suerte 03,27 y 60, tu día mágico el jueves, tu color el amarillo y el negro. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos energías

Cáncer En esta semana las energías astrales se concentrarán muy especial en cuestión de trabajo y negocios nuevos productivos que te dará una buena marcha en la economía. Habrá una sorpresa agradable en estos días de cuestión legal, en este tiempo va a ser muy decisivo en cuestión de pareja, es decir ya empezar a madurar y saber lo que quiere para tu futuro. Te llega la invitación de un viaje que va a ser muy placentero que te llenará de buenas energías. Ten cuidado en el trabajo porque van a ver unos chismes alrededor de ti, trata de no discutir y saber que todo pasa y tendrás el triunfo en la mano. No descuides tu aspecto que es importante que como te ven te tratan, así que sigue con la dieta y buena postura. Tu mejor día el lunes, tus números de la suerte el 23 y 17, tu color mágicos es el blanco y plateado. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos energías

Leo Leo en esta semana destacas con un impulso hacia el éxito que ira en asenso y en que destaca la buena aceptación que tendrás con los demás, es decir que la buena suerte te sonríe en cuestión de relaciones públicas y negocios nuevos. Van a ser unos días de asistir a reuniones importantes, a firmar contratos, y sobre todo el ambiente en cuestión amoroso te va a volver a sonreír de manera muy positiva. Solo trata de ya no ser tan presumido de lo que tiene y de lo que todavía no tiene para que no te cargues con energías negativas. Es tiempo de ser alguien en la vida, así que no le digas no a los estudios y la preparación académica, te invitan a hacer un negocio que te va a dejar buenos ingresos. Recuerda que es tiempo de que todo se vende más en navidad, cuidado con los excesos de comida, alcohol, vicios y sobre todo debes de controlar tu temperamento sexual que va a estar muy desenfrenado en estos días. Tu día mágico el domingo, tus números de la suerte 02 y 19, tu color naranja y azul. Recuerda que tu casa es tu templo no invitas a gente desconocida para que no se contamine tu ambiente. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos energías

Virgo Virgo en esta semana van a ser unos días de transformación muy profunda para los Virgo, ya que les toca vivir ese cambio radical para bien. Es decir por fin dejar esos momentos de angustia y dolor que venían pasando. Vas a querer experimentar situaciones nuevas más en cuestión amorosa y se vale, que es el momento de sentirte pleno en tu vida sentimental y quitarte esos momentos de malos amores. En sí, van a ser unos días de saber controlar el mal carácter y saber que él que se enoja pierde, así que tú piensa antes de actuar. Te llega la invitación a dar clases en una universidad, yo sé que a veces te sientes muy utilizado por los que te rodean, por eso debes de aprender a saber que es mejor tener pocos amigos, pero que sean verdaderos. Tu día mágico es el miércoles, tus números 21,29 y 80, tus colores azul marino y gris. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos energías

Mhoni Vidente horóscopos energías: Libra Libra semana de estar con muchas presiones en cuestiones personales y de trabajo, por eso te recomiendo que tengas más paciencia y trata de ser más cauteloso con lo que vayas a proceder con tus acciones. Recuerda que tu signo es muy impulsivo y siempre se busca problemas donde no los hay, así que a mantenerse tranquilos y con buena actitud. Te llega un viaje de imprevisto por cuestiones de trabajo que va a ser muy rápido, pero provechoso que te va a dejar buenas relaciones públicas. Ya no extrañes el amor, si realmente lo que quieres búscalo otra vez. Recuerda que el orgullo a veces no es tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. Arreglas asuntos legales a tu favor que te va a ayudar a estar más tranquilo en tu vida. Ya no seas tan determinante con tus amistades, recuerda que el ser amigo es incondicional y no se puede poner condiciones, te viene un golpe de suerte con los números 31 y 29. Trata de usar más el color naranja y amarillo que eso va a acrecentar tu suerte.

Mhoni Vidente horóscopos energías: Escorpión Escorpión semana de estar un poco alterado por problemas personales, recuerda que tú tienes el poder de quitarte todo lo negativo, solo necesitas concentrarte en lo que deseas y veraz que vendrá a ti esa paz. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo siempre necesita mover su energía, te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito. Tu mejor día va a ser el día jueves, en ese día la suerte va a sonreír en todos los sentidos y más en cuestiones de trabajo. Por fin te ofrecen una contrato nuevo que te va a dejar más satisfacciones, Pero recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa, tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 05 y 41. Tu compatibilidad en el amor va a ser con el signo de Aries y Virgo, te indica que van a ser unos días de sorpresas en cuestiones de viajes de negocios, que te van a dejar más prosperidad. Lo negativo es que debes de tener cuidado en cuestiones de robos o perdidas, te recomiendo ser más cauteloso en las calles.

Mhoni Vidente horóscopos energías: Sagitario Sagitario semana de energías cruzadas en cuestión laboral, por eso te recomiendo no tener ninguna discusión a diferencia con tus jefes de tu área de trabajo y veraz que pronto se alinean las energías positivas a tu favor. Recibes un dinero extra por cuestiones de aguinaldo y fondo de ahorro, trata de seguir con tus estudios de universidad e idiomas. Sigues con el ejercicio y la dieta que te estás viendo de lo mejor, ya no pienses lo que no es y más en cuestión amorosa. Yo sé que tu signo es el tercer del zodiaco de fuego y eso te hace ser muy desconfiado de todo, pero la base de una relación amorosa es la confianza. Así que trata de estimular eso más en tu vida. Te busca un amor del signo de Acuario, Aries o Leo que va a querer regresar contigo, así que no lo dudes todos necesitamos segundas oportunidades. Te viene un golpe de suerte el día martes con los números 04 y 33, la recomendación para tu signo es; recuerda que te domina los sentimientos y eso te hace frágil en cuestión de salud en las enfermedades del resfriado, pulmones y los pies. De este modo que te recomiendo tener más cuidado con estos órganos de tu cuerpo y de esta forma mantenerte siempre sano.

Mhoni Vidente horóscopos energías: Capricornio Capricornio semana de tener muchos eventos y compromisos de tu trabajo, así que trata de vestirte de colores fuertes para que la suerte este de tu lado y trata de siempre sonreír para que la buena actitud de los demás este contigo. Recibes un dinero extra por cuestiones de tu fondo de ahorro o aguinaldo, trata de ya buscar hacer un patrimonio y el comprarte una casa o coche y veraz como te vas a sentir de lo mejor. Compras unos boletos de avión para el mes de diciembre. Ya no busques ese pretexto para no estudiar, recuerda que la base de tu signo de la cabra es ser el más inteligente y con más conocimiento, así que cómprate un buen libro y regresa a tus cursos universitarios. Tendrás un golpe de suerte el día lunes con los números 21 y 30. La recomendación en cuestión de salud es el riñón y la falta de circulación en las partes bajas como las piernas y tobillos.

Mhoni Vidente horóscopos energías: Acuario Acuario semana de tener problemas en cuestión de tu trabajo, así que trata de llevar estos días sin tantos altibajos de tus emociones y controlar más tu carácter. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de vacaciones, ya no busques a esa persona que te abandono. Recuerda que si no te busca es que no le interesas, de este modo aprende a cerrar ese capítulo de tu vida y seguir conociendo personas más afines a tu signo. Te busca tu familia para invitarte a un cumpleaños. Recuerda que eres el bromista y el alegre del zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía de personas de buena energía a tu alrededor. Ya no comas por nervios, recuerda seguir con tu dieta y el ejercicio que ya estás viendo de lo mejor. A los Acuario que están casados se les recomienda paciencia y tratar de solucionar todo problemas de celos, te viene un golpe de suerte el día jueves con los números 11 y 19.

Mhoni Vidente horóscopos energías: Piscis Todo tiene una causa por consecuencia un efecto, así que trata de medir siempre lo que vayas a hacer y decir para que no tengas problemas en tu futuro. Recuerda que tu signo es agua y son dos peces encontrados y eso te hace ser muy sensible y siempre piensa que te van a hacer daño. Trata de relajarte y no creer lo que no es y más en cuestión laboral, trámites de pagos de casa o un crédito bancario. Trata de ya no presionarte en cuestiones amorosas, si vez que tu pareja no es igual que tu mejor busca alguien más compatible. Trámites de título universitario, eres el mejor para el diseño industrial y producción, así que trata de tomar unos cursos de esas actitudes que te van a ayudar mucho en el futuro. Trata de cuidarte más de problemas psíquicos y de nervios que esos son tus puntos débiles, como eres el último signo del zodiaco y tu elemento es el agua eso te hace ser muy frágil, por eso te recomiendo estimular más el ejercicio y la meditación en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día martes con los números 02 y 08, trata de usar más el color azul claro, te regalan un perfume de un amor nuevo.