Mhoni Vidente predice en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, los horóscopos de esta semana

La popular vidente ha hecho grandes predicciones

Ahora tienes oportunidad de conocer tu futuro con la vidente más querida por los hispanos

Mhoni Vidente, la vidente más querida por los hispanos, te dice sus horóscopos para este fin de semana. ¿Te irá bien en el amor?, ¿recibirás ese dinero que tanto quieres?, ¿cómo te irá en el trabajo?, todo te lo dirá Mhoni Vidente.

Leo. Tres días de tener la suerte de tu lado solo trata de ya no hacerte tanto la víctima en las situaciones de trabajo, recuerda que tu signo es el segundo del elemento de fuego y eso te hace tener un poco más exigente contigo mismo así que trata de ser menos intenso en tu vida, viernes te llega una propuesta de trabajo mejor pagada trata de analizar mejor todas las oportunidades para que tengas mejores ingresos y en este día 7 de agosto se juntarán los astros para ayudarte a que el amor que tanto deseas llegue a tu vida y tus signos más afines a ti son Escorpión, Sagitario y Aries así que no dudes deja entrar el amor a tu vida, sábado de curso de actualización de tu carrera universitaria, ya no le digas no al ejercicio recuerda que tu punto débil es el estómago así que trata de llevar una buena alimentación y régimen de ejercicio dentro de tu casa para que te veas de lo mejor , tendrás un golpe de suerte con los números 09, 31, y trata de usar más el color morado para que estimules la suerte, recibirás un regalo que no esperabas por tu cumpleaños.

Virgo. Fin de semana de estar un poco melancólico y pensativo, recuerda que tu signo es así muy extremista a veces está muy alegre y otras triste pero eso te recomiendo que encuentres una equidad para que no tengas ningún problema emocional y decirle sí al ejercicio y a meditar que eso hace que se alimente tu espíritu y las buenas energías te rodean más, viernes de junta de trabajo y estar con revisión de tus jefes trata de estar muy atento de todo lo que te pidan laboralmente para que no tengas ningún problema, te llega un dinero extra por la venta de un coche, a los Virgo que están solteros les va venir un amor del signo de escorpión, Aries o Géminis que va ser muy compatible contigo y recuerda que aprende a conocer a tu pareja poco a poco y no ser tan intenso en la relación, te viene un golpe con los números 12, 38 y trata de usar mucho el color rojo con blanco que eso te va ayudar a tener más suerte en todo.

Libra. Viernes de estar con muchas tareas pendientes y juntas con tus superiores, trata de administrar más tu tiempo para que después no te veas presionado, trata de ir con tu médico para que te hagan un chequeo de todo tu sistema de sangre para que te sientas de lo más saludable, te llega una propuesta de trabajo para los fines de semana solo trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos, haces unos cambios en cuestión de tu actitud y eso te va ayudar a estar mejor en cuestión de ánimo, recuerda que los Libra son muy explosivos y no saben cómo controlarse pero es mejor tratar de llevar una terapia psicológica para que te sientas de lo mejor, tu mejor compatibilidad para el amor es Aries, Géminis y Acuario que con estos signos encontrarás el amor verdadero, trata de quitarte de tu vida los vicios y alcohol que eso no te va dejar nada bueno y (trata de) empezar un régimen de ejercicio y alimentación para que te veas de lo mejor, te viene un golpe de suerte con los números 21, 38 y trata de usar mas el color amarillo que eso va estimular mas tu suerte.

¿Quieres ver lo que le depara a Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer? Da CLIK en la siguiente página

Archivado como: Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana