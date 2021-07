Te compras unos boletos de avión para ir a visitar a unos familiares; recuerda que debes de mantener tú casa limpia para que lleguen las buenas energías, así que este fin de semana vas a tener la tarea, de sacar todo lo que ya no utilizas de tú hogar. En el amor, extrañas mucho a un amor del pasado, recuerda que ya no debes vivir de recuerdos, que eso sólo hace que te estanques, mejor salte a conocer personas más compatibles contigo, que éste fin de semana será de mucho compatibilidad con los signos de Piscis y Tauro. Mandarás arreglar tú coche de las llantas. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números: 01 y 23. Trata de usar mucho el color rojo. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos

Viernes, día de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus pagos de tarjetas de crédito, recuerda que tienes que aprender ahorrar y ser más administrado en tú vida. Va a ser un día lleno de muchas actividades y estar viendo la posibilidad de poner un negocio, recuerda que el signo de virgo nunca le dice no al dinero, y al crecimiento personal, y si tiene la oportunidad hazlo. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas, porque siempre te rodea mucho las traiciones, así trata de poner los asuntos en claro.

Haces unos pagos de tú tarjeta de crédito. Recibe una invitación para salir de viaje en estos días. Ten en cuenta que un amigo te va estar pidiendo un consejo por causa de un divorcio; trata de cuidarte de las envidias y mal de ojo, recuerda que tú signo siempre va brillar y eso les molesta a los demás. No consientas tanto a tus hijos y familiares, trata de que ellos mismos se ganen lo que desean. Tú golpe de suerte va ser con los números: 07 y 81. Domingo de salir con tus amigos y familia a una carne asada. No tengas miedo al que dirán, tú sigue así de original que eso hace que seas tan triunfador.

Tres días de estar acomodando tú vida laboral, recuerda que tú signo es muy fuerte y casi nunca demuestra que tenga problemas, pero trata de ya quitarte de lugares que no son para ti y buscar un trabajo que te valoren mas como persona, que este viernes tendrás la suerte laboral y la aplicación que realices surtirá efecto, así que no dudes y decídete a ser un triunfador. Cuídate de problemas legales, trata de resolver todo en su momento.

Mhoni Vidente horóscopos: Sagitario

Viernes de estar con muchas presiones de trabajo y en tú vida personal, recuerda que tú signo es muy aprensivo y le cuesta trabajo desligarse de situaciones complicadas, por eso te recomiendo, que analices bien todo lo que tienes en planes. En las discusiones no te alteres, recuerda que los signos de fuego, siempre van a salir victoriosos de cualquier problema. Sales de viaje por cuestiones de visita a un familiar; decide remodelar tú casa y comprarle muebles.

Cuídate de problemas de la piel y trata de no hacerte ningún tratamiento estético, para que no tengas complicaciones. Te viene un dinero extra gracias a tus números de la suerte, que son 09 y 33, trata de jugar en estos días. Te busca un amor del pasado, para reclamarte y discutir, trata de ya bloquearlo de tú vida. Trata de ya cuidar más tú dinero y no compres cosas que no vas a utilizar; por cierto, te regalan un perfume. Sábado y domingo de tomar un curso de sanación y comunicación con tu ángel, recuerda que a los Sagitario les encanta lo místico. Decídete por ponerte un tatuaje; ya no comas por nervios, sé un poco más controlado con tú alimentación.