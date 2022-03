Mhoni Vidente comparte sus predicciones semanales

Este mes de marzo los horóscopos te sorprenderán

Descubre que es lo que te depara el destino este fin de semana Mhoni Vidente horóscopos suerte 2022. La clarividente más popular y querida por todos los hispanos, Mhoni Vidente vuelve a sorprender a los lectores de Mundo Hispánico con sus increíbles predicciones que te dejarán con la boca abierta. Este fin de semana puede ser el mejor de tu vida. Del 11 al 13 de marzo la cubana da a conocer grandes revelaciones que podrás descubrir consultando tu signo zodiacal, con la ayuda de las cartas del Tarot, Mhoni te guiará por el buen camino. Descubre como es que pasarás este viernes, sábado y domingo, puede que la suerte este de tu lado. Aries Fin de semana de estar con toda la buena energía alrededor de tu signo, recuerda que tu número de la suerte es el 13 y este 13 de marzo veraz reflejado la abundancia y prosperidad, por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de casa y algo de plata para acrecentar la suerte. Serán unos días de mucha convivencia con tu pareja sentimental y por fin decides ya formalizar. Este viernes va a ser de mucho trabajo y la firma de un contrato nuevo laboral que te va a dejar más abundancia, solo trata de cuidarte de los chismes y de no platicar tu vida privada. Recuerda hacer tus pagos de tarjeta, es muy importante que lleves una vida más administrada y cuidar tu dinero. Tendrás un golpe de suerte y va a ser con los números 07 y 15. Usa mucho el color rojo y naranja para que tengas más energía positiva, cuídate de problemas del riñón o infección, trata de ir con tu médico. A los Aries que ten solteros serán unos días de muchas conquistas amorosas y más con el signo de Capricornio y Virgo, cuídate de las malas compañías que no todos son tus amigos, sobre todo en traiciones en el trabajo.

Tauro Viernes de estar con mucho trabajo y tener juntas de última hora que harán cambios muy importantes en cuestiones de asignación de nuevos puestos que a ti amigo de Tauro les va a ir muy bien. Así que sigue con esa buena actitud de ser un profesional en todo lo que realizas que ya te va a llegar tu recompensa. Recuerdas mucho alguien que ya no está contigo, trata de cerrar ese círculo amoroso y avanzar en tu vida sentimental. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días o vas a visitar a tu familia, eres muy bueno para hacer dinero, pero también para gastarlo así que aprende ahorrar para un futuro. Este día 13 de marzo te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel dela guardia todo lo que necesitas que se te será cumplido muy pronto. Decides vender tu carro y cambiarlo por uno más reciente, si te quieres hacer una cirugía estética, es el momento de hacerlo que todo te va a salir de lo mejor, las energías están a tu favor. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 34, no prometas lo que no vas a cumplir, sobre todo en cuestiones de pareja.

Géminis Viernes de estar analizando un cambio de actitud contigo mismo recuerda que no te la puedas pasar toda tu vida pensando en lo que pudieras ha ver hecho y es tiempo de poner más fuerza a tus proyectos de trabajo, tendrás lagunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas trata que tu vida amorosa no se centre en eso y dejar que fluya mas el amor, en este fin de semana trata de limpiar tu alma así que te recomiendo irte a caminar y meditar y así recuperar tu tranquilidad emocional, cuidado con los chismes entre amigos recuerda no platicar todo y ser más discreto. Este día 13 de Marzo tendrás una renovación de energía por eso trata de tomar un poco de sol y poner una vela de color rojo y pedir a tu ángel guardia lo que necesitas y veraz que muy pronto se vera cumplido, tus números de la suerte son 07,66, va ser un fin de semana de muchas reuniones pero trata de no excederte en el alcohol y comida se mas controlado en ese aspecto para después no te cruda moral.

Cáncer Este Viernes tendrás varias juntas de cambios de puesto y modificación de salarios así trata hablar con tus superiores para que te den un bono de compensación, recuerda que estas en el tiempo de crecer económicamente y poder así comprar un casa y acrecentar tu patrimonio, estos tres días trata de tener un poco de tiempo para ti y salir con tu pareja para que ese amor no se enfrié a veces tu pareja se encela de que te pasas mucho tiempo con tu familia trata de resolver esa situación , te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Este día 13 de marzo tendrás un golpe de suerte con los números 21,04 y vendrá a ti un premio grande, cuídate de dolores de estómago y intestino recuerda seguir con la dieta, sigue con tus estudios los fines de semana que ya el inglés lo estas dominando , sabrás de un divorcio familiar que te va doler mucho emocionalmente, arreglas papeles de pasaporte y residencia extranjera, en este fin de semana tendrás mucha ayuda de tu Ángel de Guardia así puedas pedirle lo que necesitas y se te dará.

Leo Viernes de capacitación y de tener un examen importante para tu desempeño laboral y de estudios, recuerda siempre estar comprometido en todo lo que realizas porque siempre tu signo se va ver realizado en lo profesional , te busca un amor de signo de Aries, Géminis para verse y volver estar otra vez como pareja, ya sé que a veces te desesperas porque no encuentra el interés de tu vida pero eso es normal en tu signo porque siempre se esta preguntando el porqué de todo tu relájate y trata de ser feliz. Te compras una computadora y cambias tu celular, buscas a un amigo para ofrecerle un negocio para los fines de semana y va ser de publicidad o diseño, eres muy bueno para ayudar a los demás y eso te ayuda a estar creciendo espiritualmente, tendrás un golpe de suerte este día 13 de marzo con los números 03,28, trata de vestir de colores blancos para que tu armonía de vida este de lo mejor, celebras el cumpleaños de un familiar , te llega la propuesta de hacer un cambio de casa, cuídate de dolores de espalda baja y riñón trata de tomar agua natural.

Virgo Viernes de estar un poco cansado y sientes que la energía de tu trabajo es muy pesada pero eso ya necesitas decidirte en cambiarte a una empresa o proyecto laboral con mejores personas a tu alrededor, tomas un curso de diseño o computación los fines de semana, sabrás de un problema familiar y vas estar dando mucho apoyo emocional y económico, sacas tu residencia y tramitas tu pasaporte Un amor del pasado te vuelve a buscar pero solo para tener sexo recuerda que tu energía sexual es muy fuerte y eso hace que te busquen siempre, no le tengas miedo a lo que dicen de ti tú se fuerte y sigue con tu condición de vida, este día 13 de Marzo tendrás una propuesta de poner un negocio con unos amigos haz lo es tiempo de crecer más en lo económico, estos tres días vas a tener mucha suerte en cuestiones de juegos de azar así trata de jugar el número 21,09 y veras que va llegar un dinero extra, mandas arreglar tu carro, ten cuidado con prestar dinero recuerda que tu signo siempre tiene problemas para que se lo regresen.

Libra Fin de semana de muchas alegrías y buenas noticias recuerda que estás en tu etapa mejor y más porque te sientes enamorado, recuerda que debes entender que el amor se da en su momento indicado y a ti te llegó, viernes de salir de paseo y estar con los amigos en una cena para festejar a un familiar, te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones, recuerda dejar a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja yo te entiendo que tu signo lo domina mucho la inseguridad pero trata de tranquilizarte. Seguirán estos tres días con la suerte de tu lado y más con el número 08,12, sigue con la dieta pero olvídate por el momento de hacerte una cirugía estética recuerda que lo natural es mejor a hacer ejercicio que eso te va mantener en forma, este día 13 de marzo vendrá a ti un sorpresa muy importante que te hará muy feliz, compras un boleto de avión para el mes de abril. A los libras que están casados embarazo en puerta felicidades.

Escorpión Fin de semana de salir pasear y estar con la familia trata de frecuentarlos mas recuerda que tu signo siempre le gusta estar rodeado de muchas personas para sentirse querido, te piden prestado y va ser un amigo, sigue con el ejercicio y la dieta para que ya te veas de lo mejor, viernes de muchas tareas pendientes en tu escuela y trabajo recuerda amigo de escorpión que tu signo es que siempre va tener muchas ocupaciones al mismo tiempo por eso administra mas tu tiempo. Piensa en hacer algo los fines de semana de negocio recuerda que siempre tu signo busca la estabilidad económica y este es el momento de hacerlo pero dale continuidad a todo lo que realices, un amor nuevo va estar buscándote y va ser del signo de Acuario o Virgo que va ser muy compatible contigo, cambias el carro por uno más reciente , este día 13 de marzo salte a convivir con la naturaleza y eso te ayudar a tu energía positiva este más fuerte cada día, tus números de la suerte son 03,29.

Sagitario Viernes de estar con mucha presiones en tu trabajo y recuerda que en este día las energías de tu signo van estar muy revueltas así trata de no platicar nada sobre los demás y no cargues problemas que no son tuyos, recuerda mucho a un amor del pasado y eso te pone algo melancólico por la forma en que terminaron es mejor buscarlo y decir lo que piensa y tratar de quedar en paz en tu corazón. Ten cuidado con problemas de los pulmones y corazón trata de dejar el cigarro y empezar una rutina de ejercicio, tendrás un día muy especial este día 13 de marzo vendrá a ti la oportunidad decrecer más en lo espiritual por eso te recomiendo que te cargues algo de plata y ponerse mucho perfume antes de salir de tu casa, cuida a tu papi porque andar un poco enfermo así que no descuides , a los sagitarios que están en busca de una pareja este fin de semana tendrán la oportunidad de conocer personas muy compatibles contigo y del signo de Aries, Cáncer o Acuario, mandas arreglar tu carro de una llanta tus números de la suerte son 14,50

Capricornio Viernes día de suerte en lo económico y te llega la propuesta de un asensos y te hacen la invitación de irte a trabajar a una empresa más internacional no lo pienses y tu busca siempre tu bienestar en todos los sentidos, en el amor trata de no quedar con un expareja yo se que tu carácter es muy fuerte y rencoroso pero solo tu te haces daño es mejor hablar y quedar en paz y seguir tu camino conociendo personas mas compatibles con tu signo como Libra y Cáncer, tu signo es muy acelerado y quiere todo de prisa y eso hace que cometas muchos errores en tu trabajo así trata de hacer todo con mas calma. Cuídate de problemas hormonales y sexual trata de ir con tu médico , tendrás un golpe de suerte el día 13 de marzo con los números 17,31 , te compras un celular y cambias el plan de pagos, ya no seas ten indeciso y vete de viaje en estos días que te ayudar a estar más relajado, recuerda que estas en tu mejor momento de hacer proyectos nuevos así que trata de darle continuidad a todo lo que deseas emprender, un amor se va de viaje no estés triste regresara a tu vida.

Acuario Fin de semana de mucha diversión y estar en compañía de tus seres queridos recuerda que estas en una de tus mejores etapas de tu vida así trata de disfrutarlo al máximo, te llega un amor que esperabas desde hace tiempo recuerda que lo mas importante de tu relación de pareja es disfrutar y sentirse amado, haces un pagos de tarjeta y te pones al corriente con tus deudas, viernes de cerrar un ciclo con un amor del pasado y comenzar otro con pareja del signo de Tauro o libra que va ser mas compatible contigo. Te invitan a salir de viaje con tus amigos para el mes de abril, cuídate de problemas del estomago infección trata de ir con tu medico, vas a tener una revelación divina este día trece de marzo así que te recomiendo que te bañes con agua bendita y sal en grano para limpiar por completo todo tu contorno, te viene un dinero extra por lotería con los números 23,40, te compras ropa y cambias de look en estos días.

Piscis Viernes de estar con mucha suerte en todo lo relacionado en oportunidades de trabajo y asenso laboral, fin de semana de regalos y festejarte con tus seres queridos, recuerda que tu signo siempre tiene una ayuda mágica y en este fin de semana se te va dar mas fuerte por eso te recomiendo que este día trece de marzo prendas una vela blanca con perfume tuyo y pidas a tu ángel de la guardia lo que mas necesites y veraz que muy será cumplido. Yo se que últimamente te acuerdos mucho de un amor del pasado y eso es normal lo que no es normal que no avances en la vida así ya trata de cerrar ese circulo amoroso y a conocer mas personas, te invitan a salir de viaje y estar con tu familia de paseo, mandas arreglar tu coche de los frenos y llantas, no olvides hacer tus pagos de colegiaturas o tarjeta de crédito, van a ser tres días de mucha suerte en los juegos de azar con los números 08,21, ya no lo pienses tanto y pon tu negocio que eso te va ayudar a estar mejor económicamente