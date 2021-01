A mitad del primer mes del año, Mhoni Vidente comparte tremendas revelaciones

En exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, la psíquica y clarividente cubana presenta sus predicciones para los horóscopos del 15 al 17 de enero

Revisa lo que te deparan los astros Estamos por llegar a la mitad del primer mes del año y la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente está lista para compartir sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 11 al 14 de enero). De nueva cuenta, la vidente más querida por los hispanos comienza dirigiéndose a las personas bajo el signo de Aries. Aries. Tres días de estar con toda la buena energía a tu alrededor y visualizar lo que va ser este año para tu signo recuerda que debes de ser discreto y siempre estar alerta de las energías negativas de tus enemigos y verás como llegarás al éxito. Viernes de mucho trabajo y coordinar lo que necesitas para la próxima semana, haces unos pagos de impuestos y de colegiaturas, terminas de arreglar tu clóset y decides renovarte por completo en tu imagen. Ten cuidado con las mentiras de tu pareja no le des toda la razón y la confianza y trata de hablar en claro para que esa relación dure mas tiempo, sorpresa de viaje para el domingo pero va ser un viaje rápido y cercano, tus números de la suerte son 03, 29. Tauro. Fin de semana de sacar todo lo que ya no es para ti recuerda que este año va ser tuyo en todos los sentidos pero debes de quitarte yunques y lastres que no son tuyos como ese mal amor y malas amistades y verás como vas empezar a crecer en todo lo que te propongas. Viernes de estar con algo de presiones de tu trabajo y juntas para los proyectos nuevos de la empresa recuerda poner todo tu interés y ser siempre pro activo para que te vean de lo mejor tus jefes. Cuídate de problemas de gastritis o úlceras trata de no comer tanto picante y alcohol, este domingo vendrá a ti un amor del pasado para hablar y regresar, trata de no volver y seguir para adelante con tu vida, tus números de la suerte son 03, 29.

Géminis. Tu signo lo va domina este año el sobresalir y el quitarse miedos y complejos que esto te va ayudar a alcanzar tus miedos, recuerda que tú eres el gemelo del zodiaco y eso te hace ser muy compatible con todos los signos y el que siempre tiene la dualidad sexual, es decir siempre puede tener un amor hombre o mujer a la vez sin que le afecte en su moral por eso son los lideres sociales mas fuertes y este año llevarás acabo lo que tanto deseas, viernes de tomar una determinación en tu ámbito laboral, si te quedas o te vas recuerda que la suerte va estar de tu lado y siempre te va encaminar al éxito, sábado y domingo de estar ayudando a los familiares para estar mejor en cuestión de salud y bienestar, tus números de la suerte son 02, 19. Cáncer. Sin duda uno de los signos mas comunicativos de este año es decir que los cáncer van a poder lograr sus metas con sus cualidades y actitudes positivas, en sí vas a tener sorpresas económicas que te van a ayudar a crecer más en tu vida pero eso sí debes de cuidarte de las traiciones amorosas y no dar demasiado de tu persona a tu pareja para que después no te defraude, viernes de pagos y actualizar tus cuentas bancarias, tramitas un permiso de migración, ya no seas tan sentido en tu ambiente laboral recuerda que ellos solo son compañeros de trabo y no tu familia y están de paso, tus números de la suerte 33, 09 y te va llegar una invitación a salir este domingo que te va dar mucha alegría.

Leo. Tu signo es muy extremista y se sabotea a si mismo su felicidad y por eso te recomiendo que este año trates de no pensar situaciones negativas que no suceden y no puedas arreglar es decir que estén fuera de tu alcance y poner en modo positivo y crear nuevas ideas para tu futuro, viernes de estar arreglando una auditoria y juntas con tus superiores del trabajo pero solo trata de no estresarte tanto y verás tendrás mas productividad en todo lo que realices, haces pagos de ultima hora, decide cambiarte de casa mas cerca de tu ambiente familiar, cuídate de problemas del intestino, sigue con la dieta para que te sientas de lo mejor, en el amor seguirás estable con tu pareja, te llega un dinero extra en la lotería con los números 01, 29, y trata de usar mucho perfume antes de salir de casa para cortar todo lo negativo que te pueda rodear. Virgo. Sin duda este año para tu signo va ser de superación total en todo lo que te propongas y dejar las malas decisiones a un lado, recuerda que las energías cósmicas van estar muy presentes todo el año para que llegues a triunfar pero debes de ser cauteloso con los compañeros de trabajo o socios de tu empresa y no darles toda la confianza para que no te hagan un fraude, viernes de sentirte de lo mejor y empezar ya ese régimen de dieta y ejercicio, recuerda que vas a estar presente en los mejores eventos este año así que trata de reinventarte y cambiar el look para que todo mundo te volteé a ver, haces unos pagos de tu casa y coche, arreglas cosas de tu casa y decides comprar unos muebles, ten cuidado con el cuello o dolores de cabeza trata de cambiar el colchón de lugar para que las energías estén en movimiento, tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 20, 91 .

Libra. Definitivo el signo de la equidad y formalidad, en sí este año seguirás cosechando triunfos pero debes de ya quitarte esa mentalidad de que no puedas hacerlo y alejar los complejos de tu vida y tener esa seguridad de poder lograr lo que tanto deseas que los astros van a estar a tu favor este año 2021, va ser un año de volver a tomar tus estudios y consolidar los viajes que tanto deseas hacer, viernes de estar con mucho trabajo atrasado y de poner en orden todo lo administrativo de tus cuentas bancarias, trata de ya no pelear con tu pareja si vez que ya no se llevan bien es mejor darse un tiempo y estar un tiempo solo, te llega la invitación para un negocio diles que sí, un dinerito extra te va caer de lo mejor, tus números de la suerte son 01, 29. Escorpión. Sin duda este año va ser de formar un patrimonio en tu vida, recuerda que eres uno de los signos más temperamentales del zodiaco y el carácter es una virtud cuando es bien encaminado y te hace lograr muchos triunfos pero si no lo alcanzas a controlar solo te va llevar a tener decepciones de tu misma vida así que es una recomendación fundamental en este año, viernes de estar con un trabajo extra solo tarta de organizarte tu tiempo para que no te sientas tan presionado, decide cambiarte de casa, tramitas un crédito bancario, recuerda que es el momento de tomar un curso los fines de semana de tu carrera universitaria para que seas mas competitivo en el mundo laboral, te viene un golpe de suerte con los números 33, 54

Sagitario. Va ser un año de impulsos en todo lo que vayas a realizar pero antes de hacer algo debes de tomar conciencia y serenidad para saber qué hacer con ese impulso y que te lleva al éxito recuerda que tu signo es fuego y casi no piensa solo actúa por eso es muy recomendable la serenidad en todas las situaciones que se te presenten, va ser un año de volver a tomar las maletas y decidir si te vas a vivir a otro país o lugar recuerda que tu signo no sabe mantenerse estático por mucho tiempo por eso el momento ideal de hacer planes, viernes te llega una sorpresa amoroso que te hará muy feliz, tramitas tu pasaporte y visa, te busca un amigo para invitarte a un negocio de publicidad, tus números de la suerte van ser 03, 56. Capricornio. Los cambios positivos que van a seguir este año en tu signo exigirán la imposición de normas y disciplina para que puedas llegar a realizarlos, recuerda que tu signo es de poca constancia y casi nunca termina lo que empieza, por eso este año te dice que debes de tener esa actitud de ser mas responsable en tu interior y lo verás reflejado en triunfos en todas las formas. Viernes de estar con muchos pendientes de tu trabajo solo trata de no ponerte de malas y seguir adelante con tu proyecto laboral y verás como se pasa el día de lo mejor, te busca un amor del signo de fuego para una aventura amorosa nada formal, te llega una invitación a salir de viaje el domingo, pero va a ser fugaz vas y vienes el mismo día, tus números de la suerte son 03, 59.