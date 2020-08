Mhoni Vidente comparte con los lectores de Mundo Hispánico, en exclusiva, sus predicciones para los horóscopos de esta semana

La psíquica y clarividente cubana ha tenido fuertes revelaciones, entre ellas, quien será el próximo presidente de EE.UU.

También, Mhoni Vidente ha nombrado al mes de agosto como “el mes del infinito”, y en el que reinarán varias cartas, una de ellas la número 13, “la carta de la muerte”

¿Quieres saber cómo te irá en esta semana? La psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente, quien tiene gran éxito en sus redes sociales y en esta ocasión comparte con los lectores de Mundo Hispánico en exclusiva, presenta sus predicciones para los horóscopos de esta semana. ¿Listos? Aquí viene Mhoni Vidente.

Leo. Semana de tener buenas noticias alrededor de tu vida profesional, te llega la propuesta de un ascenso y un aumento de sueldo que te va ayudar a comprarte una casa o cambiar tu carro. Recuerda que estás en tu mejor época económica y más porque es tu cumpleaños, que eso te ayudará a que tu energía positiva esté en su máximo rendimiento, pero para que se mantenga más tiempo la suerte, te recomiendo poner este día 11 de agosto una veladora de color rojo con canela en polvo y cargar un limón verde en tu bolsa para que así tu energía no tenga ningún obstáculo y sigas en ascenso económico. No te confíes tanto de los abogados y problemas legales, tú siempre checa lo que vayas a firmar, te llegan regalos que no esperabas y te hacen una fiesta sorpresa en el trabajo, sales de viaje por cuestiones familiares, te busca tu papi para pedirte un consejo o ayuda médica, te regalan un perfume y reloj, eres muy cariñoso y eso hace que siempre tengas en tu vida una pareja estable y recuerda que el dicho de tu signo es que vivir en pareja es el mejor momento de la vida, así que disfrútalo y recuerda que tu compatibilidad son Aries, Géminis y Piscis. Tu ángel de la guardia te dice para estos días que debes administrar más tu tiempo y haz un pizarrón donde anotes todos tus pendientes de la semana y así no se te olvide y estés más organizado. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66.

Virgo. Semana de transformación en tu vida, decides poner fin a esas amistades y relación amorosa que no te lleva a ningún lado, recuerda que tu signo tiende a idealizar mucho a su pareja, y cuando se dan cuenta como son en verdad, sufres mucho, por eso en estos días date a la tarea de ver realmente quienes son personas de fiar, y si ese amor es sincero, en este día 13 de agosto te recomiendo ponerte ropa de color blanco y prendas una veladora del mismo color para cortar cualquier brujería y mal de ojo que te pudieron haber causado. Recibes una buena noticia por parte de un familiar, es un embarazo, trata de no confiarte mucho con tus compañeros de trabajo y solo platicar lo necesario de tu ámbito laboral, recibes una invitación para salir de viaje e irte con tus amigos de vacaciones en estos días, mandas al mantenimiento tu coche, te buscan para invitarte a una campaña política y trabajar en gobierno en el área de comunicaciones, tu ángel de la guardia te manda decir que es el momento de crear un proyecto nuevo de trabajo más personal. Recuerda que tu creatividad y desempeño en ideas es muy fuerte y en estos días vas a tener la oportunidad de desarrollarlo más. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 12, trata de agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, tu compatibilidad mejor es con los signos de Cáncer, Piscis y Aries, que son tu pareja perfecta, ya no lo pienses, trata de comprar una casa para un patrimonio para tu futuro.

Libra. Semana de poner en orden tus ideas y empezar a ver que quieres para tu futuro, recuerda que eres uno de los signos más ambiciosos del zodiaco y eso te hace siempre buscar ser el mejor y buscar la perfección de todo lo que realizan, por eso son grandes líderes empresariales o comunicadores, yo sé que a veces no estamos laborando en el mejor lugar y no te sientes confortable, pero recuerda no salirte de allí hasta que tengas otro trabajo firme, así que trata de calmar tus impulsos e irte por pasos en la vida, ten cuidado con lo que comes, sobre todo con los lácteos, para que no tengas problemas de infección estomacal. Recuerda que ya es tiempo de formalizar en el amor, así que no trates de sabotearte tú mismo en tu relación de pareja y ya déjate querer. Recuerda que tu signos más compatibles son Capricornio y Géminis, ten cuidado con los gastos imprevistos, trata siempre de ahorrar, no tengas dudas de que quieres estudiar, recuerda que tú eres empresarial y defensora, así que estudia ciencias políticas o comercio internacional. Tus números de la suerte van ser 15 y 60. Este día 11 de agosto te recomiendo que pongas una vela blanca y te bañes con flores para que las buenas energías rodeen tu vida, cuidado con los robos o pérdidas en la calle, sé más precavido, cambias el celular por uno más reciente.

No te desesperes, aún faltan más signos, por lo que te invitamos a que sigas leyendo en las siguientes páginas que Mhoni Vidente tiene preparadas varias sorpresas en estos horóscopos de la semana.

Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana horóscopos agosto