Mhoni Vidente comparte sus horóscopos de la semana

Revela sus predicciones del 11 al 14 de octubre

Nuevos consejos trae para ti según tu signo zodiacal Mhoni Vidente horóscopos consejos. Nuevamente la cubana más popular y querida por el público hispano, Mhoni Vidente comparte sus acertadas predicciones, para este decimo mes del año. Las predicciones para mitad de octubre te sorprenderán, así que no salgas de tu casa sin antes saber tu destino. En esta ocasión la psíquica comparte para los lectores de Mundo Hispánico sus horóscopos de este inicio de semana del 11 al 14 de octubre. Nuevos consejos trae para ti que te ayudarán a que la suerte, el amor, el dinero y la salud llegue a tu vida, descúbrelo consultando tu signo zodiacal. Aries Consejo de la semana. Cuida tu dieta y salud, analiza tus obligaciones y trata de cumplir con todos tus propósitos de vida. Presta atención a tu familia y pareja sentimental, a veces se te olvida que ellos están a tu lado. Tu día de la semana el martes, tu punto débil la cabeza y problemas de nervios y ansiedad, ve con un médico para que te lleve un buen tratamiento. En días anteriores tuviste problemas de altas y bajas en lo económico, pero ya estos días se va a ver reflejado un buen ingreso y podrás así salir de tus deudas. Trata de entender que el amor no se compra y sigue con tu pareja, pero no lo chifles mucho sé un poco más exigente en lo amoroso. Te llega un bono con los números 09 y 21. Recuerda que no debes de dar el poder a los demás sobre tus sentimientos y estados de ánimo. Aprende a controlar mejor tu carácter y saber salir adelante de cualquier situación complicada. Te llega la invitación a un proyecto importante que hará crecer en lo profesional, te haces unos arreglos estéticos que te hará sentir más seguro.

Tauro Tauro consejo de la semana. Calma y tranquilidad que todo tiene solución, por eso trata de aprender a esperar tu tiempo. Tiempo de enamorarse y presta más atención a lo amoroso. Importante cuidar tu salud que se está mermando mucho y busca un equilibro en lo espiritual y terrenal, siempre debemos tener un Ángel custodio que nos ayude, por eso trata de invocarlo más. Tu día de la semana el viernes, tu punto débil el cuello y la garganta, trata de cuidarte más en cuestión de tu voz y oído. Te llega en esta semana el regaño de tus superiores en el trabajo por culpa de tu equipo de trabajo. Así que trata de enfocarte más en tus deberes laborales, para que así no surja ningún contratiempo. Recibes un dinero extra por parte de una deuda del pasado que te hará sentir un poco más tranquilo en lo económico. Ya no busques ese amor del pasado, trata de olvidarte y abre las puertas al amor nuevo. Arreglas asuntos de tu papelería de escuela y te llega una propuesta de salir de viaje con tus amigos. A veces eres muy terco en situaciones que no te dejan nada en la vida, por eso trata de dejar pasar lo que no era para ti. Tus números de la suerte el 08 y 21. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos consejos

Géminis Géminis consejo de la semana. Armoniza tu hogar y recuerda que es tu santuario donde habitas, así que trata de mantenerlo en equilibrio espiritual para que no tengas ningún ataque de envidias. Consolida tus relaciones laborales, es decir aprende que todo no lo puedes tú solo, así que siegue con esas relaciones públicas con gente de poder para llegar alto a tu desempeño de trabajo. Controla tus gastos y aprende ahorrar que los nervios que sufres no se te van a ir con solo compras de ropa o cosas que no necesitas. Tu día de la semana el miércoles. Tu punto débil es el brazo y los huesos, así que trata de ser más cuidadoso con el ejercicio y trata de no caerte para que no sufras de fracturas. Te llega un dinero extra por parte de un negocio extra que tenías en días pasados. Sé más controlado en tu pasión amorosa que tarde o temprano se van a dar cuenta de que eres infiel con tu pareja, así que más cauteloso y no busques problemas donde no los hay. Tus números de la suerte son 02 y 66. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas, así que trata de ser más discreto. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos consejos

Cáncer Cáncer consejo de la semana. Cuida tu actitud y aprende a valorar a las personas que están a tu alrededor, a veces no te das cuenta de que tan importantes son para ti. Personaliza tus horarios de trabajo, es decir que aprendas a hacer tus obligaciones en tiempo y espacio para que después no te afecte en tu vida diaria. Encuentra una forma nueva de comunicarte, es decir que tengas más diversidad en cuestión de tus estudios, así que a seguir para adelante en cuestión de ser más profesional. Te llega esta semana muchas energías encontradas que te causará problemas en lo laboral y personal, por eso trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Tu día de la semana el lunes, tu punto débil el estómago e intestino, aprende a tener una dieta más saludable. Recuerda que estas en uno de tus mejores meses que es octubre, por eso no dejes ir el amor que ahora si encontraste la persona ideal. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amigo, cuida tu mascota que va a estar un poco enfermito. Tiempos de madurar en tu vida personal que no todo es fiesta, así que trata de ya empezar a ver para tu futuro. Tus números de la suerte son 23 y 40. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos consejos

Leo Leo consejo de la semana. Aplícate en tu aprendizaje de cada día, es decir trata de llevar a cabo toda la buena actitud y sobre todo esa energía que caracteriza a tu signo en cuestión laboral. Sé más creativo que debes de poner atención a todo lo que te rodea, que tu creatividad va a estar al mil porciento en estos días, así que debes de aplicarla en todo lo que realices. Pon ilusión y enamórate que son tiempos de ya tener una pareja estable y dejar tantos amores a la vez, recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para estar estable. Día de la semana el domingo, tu punto débil el corazón y la espalda, es decir debes dejar un poco el alcohol y los vicios que te están llevando a tener una salud precaria. Semana de organizarte más en cuestión de juntas laborales y cambios de puesto repentinos. Sabrás de un amor del pasado que se está divorciando y va a querer regresar contigo. Recuerda que tú no eres plato de segunda mesa, cómprate un regalo para ti así te vas a poder consentir más. Tus números de la suerte son 04 y 38. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos consejos

Virgo Virgo consejos de la semana. No dejes que el trabajo te estrese, recuerda que no todo en la vida es hacer dinero, es también saber disfrutarlo que para eso trabajas tanto, así que date tiempo para ti y disfrutas unas buenas vacaciones. Consolida tu relación de pareja, así que es tiempo de dejar la casa de tus padres y aprender a vivir con alguien más, a eso se le llama madurar que ya es tu tiempo de hacer una familia. Viaja y divierte son tiempos para ti en lo personal, tu día de la semana es el miércoles. Tu punto débil es el intestino y el estómago. Va a ser una semana de tener todo listo para tu nuevo proyecto laboral, así que toma todo con concentración y veraz que todo va a salir de lo mejor. Te invitan a una reunión donde te vas a sentir con mucho magnetismo sexual, así que aprovecha esa buena racha amorosa. Ya no busques la aceptación de los demás, mientras tú te sientes que estás haciendo bien las cosas con eso basta. Arreglas asuntos legales, te llega un dinero extra por lotería con los números 09,21 y 33. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos consejos

Mhoni Vidente horóscopos consejos: Libra Tu consejo de la semana. Comienza una nueva etapa en tu vida, esto te dice que debes renovarte en todos los sentidos y más porque estas en tu época de cumpleaños que todas las energías positivas te rodean más. Tienes que dejar a un lado la indecisión de saber hacia donde llevar tu futuro, recuerda que la vida se vive en tu presente. Aceptación de tu sanación total, es decir dejar atrás todo eso que te venía con remordimientos en tu forma de pensar y que sentimientos de culpa que ya lo hecho, hecho esta. Así que trata de dejarlo como una experiencia y empezar a vivir con entusiasmo. Tu mejor día de la semana el viernes, tu punto débil el riñón e infección sexual, tu golpe de suerte va a ser con los números 08,54 y 32. Van a ser unos días de entregarte al cien porciento a tu trabajo, que ya pronto te vendrá una recompensa para subirte el ingreso salarial, así que no desanimes que ya tus superiores se están fijando en ti. Ya no pienses tanto en el amor que pudo ser y no fue, déjalo en el olvido que ya pronto va a venir un amor nuevo y más compatible del signo de Aries, Géminis o Acuario. No pospongas ese viaje que quieres realizar con tus amigos, tú vete que te vas a divertir de lo mejor. Regalos en puerta que no esperabas que te dará mucha alegría.

Mhoni Vidente horóscopos consejos: Escorpión Escorpión consejo de la semana. Consólida tus relaciones de trabajo, es decir que tienes que ser más constante en tus proyectos laborales y acercarte a personas positivas que te puedan llevar al éxito. A veces tu mismo al momento de tener amistades que no te agradan nada solo hacen quitarte tu tiempo para el éxito. Cuida tu economía esto significa que debes tener en cuenta que ya no puedas gastar por gastar, es tiempo de formar un patrimonio y seguir ahorrando para tu futuro. Y lo más importante, cuida tu salud que eso es lo que te hace fuerte día a día. Trata de tener en orden tu seguro social por si lo necesitas y empezar a quererse uno mismo que como te ven te tratan. Tu día de la semana es el martes, tu punto débil los genitales y la espalda baja. Tus números de la suerte son 05,41 y 89. Va a ser una semana de retomar las riendas tu vida, es decir tomar decisiones importantes que te harán crecer más como persona. Una de esas decisiones es saber si te quedas o vas con tu pareja sentimental. Haces la compra de una casa o departamento, decides volver a estudiar un diplomado e idiomas. Cuidado con los problemas en tu trabajo, no te metas en chismes que no son tuyos. Te regalan una mascota, aplicas para una beca en el extranjero.

Mhoni Vidente horóscopos consejos: Sagitario Sagitario tu consejo de la semana es; No olvides tus responsabilidades, esta frase es clave para tu vida Sagitario a veces te enfocas en cosas que no te dejan nada de provecho y te hace perder tu tiempo. Por eso es importante que aceptes tus responsabilidades como estudiante y más en tu trabajo que no todo en la vida es juego. Recuerda son tiempos de madurar, avanzas en lo profesional, es decir que no dejes de estudiar y más si ya mero acabas tu carrera universitaria. Recuerda que eso va a ser la base de tu vida para tener el triunfo en las manos. Recuerda que tu día de la semana es el jueves, tu punto débil el hígado y piernas. Tu golpe de suerte será con los números 00,35 y 71. Va a ser una semana de mucho trabajo atrasado y ponerse al día, ten cuidado con las perdidas de tu celular o dinero sé más precavido. Un amor verdadero llegará a tu vida del signo de Aries o Leo que va a ser muy compatible contigo. Te pagan una deuda del pasado, ten orden toda tu papelería de pasaporte y visa americana que próximamente te llega un viaje al extranjero.

Mhoni Vidente horóscopos consejos: Capricornio Capricornio tu consejo de la semana es; Confía en tu mismo y en tus proyectos, recuerda que tu signo es muy fuerte de mentalidad y eso hace que lo que pienses se realiza. Por eso te tienes que enfocar en lo positivo de tu vida y seguir creciendo y sobre todo creer en tus metas de vida, recuerda que siempre la cabra alcanza la cima de la prosperidad. Protege tu salud y sé más espiritual definitivo, es el momento de quererse más y cuidarse en todos los aspectos sobre todo en la salud que es fundamental en tu bienestar. Tu mejor día de la semana es el sábado. En esta semana tu punto débil serán los dientes y los ojos, trata de cuidártelos, tu golpe de suerte va a ser con los números 01,30 y 99. Va a ser una semana muy intensa en cuestión de escuela y trabajo, es decir vas que tener que a aprovechar más tu tiempo para que puedas cumplir con tus obligaciones. Sigue ahorrando que ya pronto vas a alcanzar tu meta y así te podrás comprar lo que deseas. Ten cuidado con las traiciones de amigos no les confíes tanto tu vida personal. Tu pareja sentimental va a necesitar de tu apoyo moral en una situación de salud.

Mhoni Vidente horóscopos consejos: Acuario Acuario el consejo de tu semana es; No detengas ningún proyecto sea sentimental o laboral, es el momento de darle continuidad a todo lo que tienes en planes para que así puedas sentirte pleno en todo lo que realices. Recuerda que el signo de Acuario es inconstante, por eso se da este consejo. Cuida tu salud psicológica, sin duda es impórtate que también tengas momentos de diversión y puedas disfrutar con tus seres queridos tu vida para que así no te llegue afectar tanto los problemas mentales de estrés y angustia. Presta atención a tu pareja, es el momento de formalizar tu relación y llevar a un nivel de ser padres que siempre tu signo va a tener un amor a su lado. Tu mejor día el sábado, tu punto débil el sistema nervioso, tu golpe de suerte va a ser con los números 07,15 y 33. Va a ser una semana de recordar lo que ya no esta contigo, se vale estar melancólico lo que no se vale hacerte el mártir. Trata de hablar con ese amor y decirle lo que sientes. En el trabajo te llega un supervisor nuevo que va a ser cambios importantes. Haces unos cambios en tu casa para vivir mejor, realizas unos trámites de residencia y pasaporte en estos días. Vas a saber de la enfermedad de un familiar.