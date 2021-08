Mhoni Vidente horóscopos agosto. Una vez más la psíquica cubana más popular y querida por los hispanos, Mhoni Vidente, comparte en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, sus horóscopos de este fin de semana, del 6 al 8 de agosto, en donde menciona grandes revelaciones según tu signo zodiacal.

La clarividente revela sus predicciones para este viernes, sábado y domingo. En esta ocasión a través de las cartas del Tarot te dirán lo que te depara el destino en los siguientes días, donde un golpe de suerte, un nuevo trabajo o un nuevo amor, pueden estar esperándote, así que no salgas de tu hogar sin antes descubrirlo. Aries Viernes día de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus pagos de tarjetas de crédito, recuerda amigo de Aries que tienes que aprender ahorrar y ser más administrado en tu vida. Fin de semana de estar arreglando asuntos personales. Viernes de estar actualizando tu papelería de trabajo y estar aplicando para un proyecto laboral nuevo, recuerda que lo más importante en una entrevista es dar a saber de todo tu conocimiento laboral y siempre vestir de colores fuertes para atraer más la abundancia. Haces unos trabajos por tu cuenta que te va a dejar un dinero extra. Te viene un golpe de suerte con los números; 20,78. Recuerda que el signo de Aries siempre quiere sentirse útil y cuando no lo hace entra en una depresión muy fuerte, por eso tu signo necesita siempre estar en actividad y más en lo que gusta hacer como es las relaciones públicas y el comercio. Así que trata de tomar un curso los fines de semana por línea. En el amor tu signo es muy apasionado y sexual, pero con una disposición insegura y celoso por eso necesita siempre tener la pareja ideal a su lado que son el sagitario, acuario. Tu lema de estos días es cuida tu salud y busca el equilibro en tu vida.

Tauro Tauro viernes de estar con muchos problemas en tu casa y con tu pareja, por eso te recomiendo no tomar decisiones cuando estés tan alterado y más en tu signo que su elemento es la tierra y eso hace que tengas el temperamento muy explosivo. Así que trata de calmarte antes de tomar acciones. Este viernes te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado, sábado de estar arreglando tu casa y haciendo cambios de muebles. Cuidado con las dietas que haces con pastillas porque te puede alterar la salud y las hormonas trata de hacer ejercicio y comer más saludable. Recuerdas mucho a un amor que ya no esta contigo, búscalo que te corresponde. Recuerda que todos nos podemos equivocar. Tendrás un golpe de suerte con los números; 02 y 41. Recuerda que lo positivo que tiene los tauro es el hacer dinero rápido en negocios de comida o de publicidad, así que trata de emplearte tu mismo para hacer ya un patrimonio en tu vida. Tu color de este fin de semana es el rojo intenso así que trata de usarlo. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Géminis Géminis viernes día de estar muy positivo y con toda la buena energía para salir adelante. El Géminis es un signo siempre va a estar luchando por ser el mejor en todo y sobre todo en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana y especializarte más en tu carrera universitaria. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo, así que calma en tus relaciones amorosas. Recuerda siempre escuchar los consejos de tus padres porque siempre ellos van a querer lo mejor para ti. Fin de semana de arreglar tu casa y compras muebles, trata de arreglar todas las fugas de agua que tengas porque por allí para que no se vaya la suerte de tu casa. En este fin de semana tendrás problemas con el estómago e intestino que es tu punto débil. No prestes dinero aprende a decir que no porque te roban la suerte. Te viene un golpe de suerte con los números; 07 y 31. Trata de no mentir en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Cáncer Cáncer fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo. Recuerda que a tu signo le falta administración de tiempo y siempre se le carga todo lo que tenías que haber hecho antes, así que calma y aprende a hacer tu trabajo en tu hora. Van a ser tres días de sentirte pleno en todos los sentidos y más en lo amoroso, pero trata de no sabotearte a ti mismo y asimilar que eres un ser bendecido. Tendrás un golpe de suerte con los números; 07 y 51. Trata de combinarlo con tu día de Nacimiento y usar mucho el color azul en la ropa para que se multiplique tu suerte. Un amor del pasado insiste en verte y tratar de volver del signo de Acuario o Escorpión, trata de platicar recuerda que todos cometemos errores y se vale volver como pareja. Va a ser un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar. Trata de ya no tomar en cuenta lo que dicen de ti y chismes, recuerda que tu signo es mágico y tiene la facultad de tumbar malas energías. Recuerda que eres el mejor en relacionarte con los demás y eso te hace ser un excelente vendedor. Así que trata de asociarte con alguien más y poner un negocio que te va a ir muy bien. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Leo Tres días de tener la suerte de tu lado solo trata de ya no hacerte tanto la víctima en las situaciones de trabajo. Recuerda que tu signo es el segundo del elemento de fuego y eso te hace tener un poco más exigente contigo mismo. Así que trata de ser menos intenso en tus decisiones. Viernes te llega una propuesta de trabajo mejor pagada. Trata de analizar mejor todas las oportunidades para que tengas mejores ingresos. En este fin de semana se juntarán los astros para ayudarte a que el amor que tanto deseas llegue a tu vida y tus signos más afines a ti son Escorpión, sagitario y Aries así que no dudes deja entrar el amor a tu vida. Sábado de curso de actualización de tu carrera universitaria. Ya no le digas no al ejercicio recuerda que tu punto débil es el estómago, así que trata de llevar una buena alimentación y régimen de ejercicio dentro de tu casa para que te veas de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números; 13 y 27, y trata de usar más el color morado para que estimules la suerte. Recibes un regalo que no esperabas por tu cumpleaños. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Virgo Virgo fin de semana de estar un poco melancólico y pensativo. Recuerda que tu signo es así muy extremista a veces está muy alegre y otras triste. Pero eso te recomiendo que encuentres una equidad para que no tengas ningún problema emocional. Decirle si al ejercicio y a meditar que eso hace que se alimente tu espíritu y las buenas energías te rodean más. Viernes de junta de trabajo y estar con revisión de tus jefes trata de estar muy atento de todo lo que te pidan laboralmente para que no tengas ningún problema. Te llega un dinero extra por la venta de un coche. A los Virgo que están solteros les va a venir un amor del signo de escorpión, Aries o Géminis que va a ser muy compatible contigo y recuerda que aprende a conocer a tu pareja poco a poco y no ser tan intenso en la relación. Te viene un golpe con los números; 08 y 21 y trata de usar mucho el color rojo con blanco que eso te va a ayudar a tener más suerte en todo. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Libra Libra viernes de estar con mucha tarea pendiente y juntas con tus superiores. Trata de administrar más tu tiempo para que después no te veas presionado. Vas con tu médico para que te hagan un chequeo de todo tu sistema de sangre para que te sientas de lo más saludable. Te llega una propuesta de trabajo para los fines de semana, solo trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos. Haces unos cambios en cuestión de tu actitud y eso te va a ayudar a estar mejor en cuestión de ánimo. Recuerda que los Libra son muy explosivos y no saben como controlarse, pero es mejor tratar de llevar una terapia psicológica para que te sientas de lo mejor. Tu mejor compatibilidad para el amor es Aries, géminis y Acuario que con estos signos encontraras el amor verdadero. Trata de quitarte de tu vida los vicios y alcohol que eso no te va a dejar nada bueno y empezar un régimen de ejercicio y alimentación para que veas de lo mejor. Te viene un golpe de suerte con los números; 04 Y 32. Trata de usar más el color amarillo que eso va a estimular más tu suerte.

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Escorpión Tres días de suerte para tu signo, así que no dudes en jugar los números mágicos que son; 16 y 29 y usar más el color naranja que eso te ayudará a tener grandes premios en la lotería y juegos de azar. Viernes de estar reacomodando todo lo que tiene en planes para este mes. Recuerda que tu signo necesita de una buena coordinación para que puedas realizar todo lo que necesitas para estar mejor. Haces unos arreglos a tu coche. También ten en cuenta tus pagos de impuestos para que no te quedes sin dinero en estos días. Recibes una invitación por parte de un amor nuevo y recuerda que tu mejor compatibilidad va a ser Aries, Cáncer y Acuario. Así que no lo dudes y deja entrar el amor a tu vida. Domingo de estar actualizando tu papelería de impuestos y pagos, recuerda que tu signo es uno de los más despilfarradores. Así que trata de empezar un sistema de ahorro para tu futuro.

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Sagitario Sagitario fin de semana de estar muy alegre y con buenas noticias a tu alrededor, te viene una propuesta de negocio tú acéptalo que te va a ir de lo mejor. El amor se da sin límites y no tiene que comprarlo, así que no te dé miedo de estar un tiempo solo y deja esa pareja que no es para ti y trata de siempre tener en tu mente que te mereces la persona ideal en tu vida amorosa. Comienzas a tomar un curso de idiomas trata de siempre estar aprendiendo que eso le ayuda a tu signo a sentirse útil en la vida. Arreglas tu casa, recuerda que el sagitario nunca se va a cansar de vivir de lo más cómodamente posible. Te llega unos amigos hacer una fiesta. Te viene un golpe de suerte con los números; 00 y 37. Te recomiendo salirte a caminar en las noches para que las energías positivas estén fuertes en tu vida y tus facultades psíquicas se desarrollaran más en estos días. Recuerda que el signo de sagitario vino a este mundo a proporcionar bienestar y seguridad a los demás.

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Capricornio Capricornio fin de semana de reacomodar tu casa y papelería personal, recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy ordenado y siempre estar al día con sus pendientes. Viernes de tener junta laboral para cambios de proyectos va a ser un día muy intenso y con energías cruzadas, así que trata de no pelear con tus compañeros de trabajo. Recibes un dinero extra por la venta de un coche o propiedad trata de ahorrar lo que recibas. Sábado de tomar un curso de superación personal e idiomas. En el amor estarás conociendo personas muy compatibles con tu signo que eso te va a levantar la autoestima. Te busca un familiar para pedirte un favor económico. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números; 12 y 30. Recuerda que tu signo tiene un don especial para hacer dinero y buen ojo para los negocios así que trata de ya emplearte tu mismo.

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Acuario Acuario viernes de complicaciones en el ámbito del trabajo, así que trata de relajarte y no caer en provocaciones de tus superiores. Recuerda que tu signo su elemento es el aire y eso te hace explotar muy rápido. Así que piensa dos veces lo que vayas a decir. Haces unos cambios en tu forma de vestir y decidas ya seguir con la dieta para renovarte. Cuídate de problemas de huesos y caídas debes de ser más precavido. Te viene un golpe de suerte con los números; 15 y 09. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Ya no te estreses por lo que dicen de ti, recuerda que tu energía es muy fuerte y eso te ayuda a defenderte de las envidias. Trata de cuidar más tu dinero y no gastarlo por nervios. Te regalan una mascota, recuerda que debes emplearte tu mismo en un negocio la virtud de tu signo es que eres el trabajador incansable y eso te ayuda a crecer más económicamente.