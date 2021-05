Mhoni Vidente presenta sus horóscopos de la semana del 3 al 6 de mayo

La astróloga más popular de México y Estados Unidos comparte sus predicciones para Mundo Hispánico

Descubre que es lo que te depara en esta semana según tu signo zodiacal Horóscopos Mhoni Vidente. Las cartas del Tarot te indican tu destino y la psíquica más querida de todo México y Estados Unidos, Mhoni Vidente, nos predice que es lo nos espera en los próximos días del 3 al 6 de mayo, leyendo las famosas cartas y según tu signo zodiacal, conocerás que es lo que te depara la vida y como puedes mejorarla. La clarividente nos comparte sus predicciones para todos los lectores de Mundo Hispánico, y los invita a que no se atrevan a salir de su hogar en los siguientes días sin antes haber leído tu horóscopo, ya que las buenas energías estarán presentes y Mhoni Vidente te dirá como las puedes aprovechar. ARIES Semana de estar con mucha carga de trabajo y con energías encontradas, por eso te recomiendo que trates de pensar dos veces lo que vayas a decir o comentar a los demás para que no te busques problemas sin razón. Tu mejor día va a ser el 4 de mayo, te vendrá una nueva propuesta de trabajo o un cambio de puesto que va a ser mejor para ti, así que trata de poner tu mejor empeño a todo lo que realizas. Los Aries que están solteros les va a venir un amor muy compatible con tu signo que se van a llevar muy bien que va a ser del signo de capricornio o leo. Cambias de look y decides ponerte a dieta para estos días, recuerda que tu signo está en reinventándose por completo de todo lo que hace. Recibes un dinero extra por cuestión de pagos de utilidades o comisiones. Arreglas tu visa americana y tu pasaporte, recuerda que siempre es muy importante tener toda tu papelería en orden. Compras un boleto de avión para ir a visitar unos familiares. Tus humeros de la suerte son 09,31,27.

TAURO Semana de estar con muy buenas energías a tu alrededor y más en lo laboral por fin reconocen tu esfuerzo en tu trabajo y te ofrecen un puesto mejor, así que trata de siempre aprovechar las oportunidades que te da la vida para que sigas avanzando. Recibes un dinero extra por un premio en la lotería con los números 05,31,29 y trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento y en este día de tu cumpleaños te va a llegar un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría. Recuerda que en el amor eres muy aprensivo y eso a veces te hace ser muy celoso así que trata de aprender a tener más confianza a tu pareja y disfrutar tu relación amorosa. A los tauro que están solteros les va a venir un amor del signo de escorpión o acuario que va a ser muy compatible contigo así que no desaproveches la oportunidad y vuelve a enamorar. Decides hacerte una operación estética que eso te va a ayudar mucho en tu autoestima así que recuerda que tu mejor inversión es uno mismo. Mandas arreglar tu coche, arreglas unas papelerías de impuestos, sacas el título universitario, te busca tu ex pareja para solucionar un problema económico.

GEMINIS En sí esta semana será muy bueno para todos los nacidos bajo este signo sobre todo de la fuerza que tendrás con los demás en sí serás el líder indiscutible de casi todo lo que realices en tu ámbito laboral. Será una semana de cambios muy fuertes, decides cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo fuera de tu contorno para poder experimentar esa sensación de estar libre y poder lograr tus objetivos. Recuerda que los nacidos bajo este signo son muy impulsivos y a veces no controlan la pasión de su fuerza, y eso los hace tener varios tropiezos en la vida sobre todo en cuestiones amorosas, así que tendrás que aprender a dominar todo ese carácter que llevas desde tu ser para así lograr las metas que tengas en mente. Tus signos más compatibles en el amor serán ACUARIO, VIRGO y SAGITARIO con estos signos tendrás la oportunidad de sentirte muy bien y sobre todo que te entenderán tu forma de ser. En cuestión de salud será una semana de metamorfosis decides cambiar por completo tu look y verte de lo mejor en todos los sentidos. Ten cuidado en esta semana con lo que pienses que tu mente estará muy elevada con lo espiritualidad y todo lo que pienses se te dará. Tu número que te va a regir en estos días será el 05,66,31 sobre todo en suerte o juegos de azar, el color que te domina el amarillo. Archivado como: Horóscopos Mhoni Vidente.

CANCER Para esta semana que comienza los de este signo será unos días de estar muy inquietos y desesperados por salir adelante de todas las situaciones que lo rodea. Recuerda que tu signo su elemento es agua y eso te hace ser muy sensible a todo lo que rodea y por eso buscan siempre estar en familia o ser muy hogareños. En sí esta semana para los cáncer será de estar buscando el éxito en todos los sentidos sobre todo en tu profesión o negocios, y tu signo es muy bueno para poner negocios y asociarse con familiares o parejas. Las tendencias son el negocio de ropa, salones de fiesta y todo lo relacionado con publicidad. Por eso es muy bueno para este signo que estudien todo lo referente a diseño gráfico o de modas, arquitectura, comercio internacional, idiomas, para el signo les va a ayudar a llevar estas profesiones con más éxito o lograr un buen trabajo. Pero en el amor tendrán la oportunidad de poder cerrar círculos con exparejas o personas del pasado y así poder avanzar en su vida sentimental, recuerda que siempre tu signo queda mal con las relaciones amorosas por el exceso de amor y pasión que le pone en todos sus compromisos, por eso trata de cambiar esa situación. Tus números son 07,41, 20. Archivado como: Horóscopos Mhoni Vidente.

LEO Para los nacidos bajo este signo en esta semana serán muy comprensibles con los demás y hablarán mucho de ayudar a su familia y serán unos días de cambios en trabajo o proyectos, que la suerte va a estar de tu lado así no lo desaproveches y realiza todo lo que tiene en planes. Recuerda que tiene que cuidar mucho tu carácter hacia los demás y no buscarte problemas donde no los hay que tu signo es el rey de la selva y siempre quiere ser superior ante los demás, y por eso trata de controlarte más en tu forma de ser. Los signos más compatibles con este signo son Aries, Cáncer y Sagitario con estos signos podrás encontrar esa estabilidad que tanto desea y hablar de un amor profundo y verdadero. Decides cambiar tu carro por uno más reciente que tu signo lo domina el qué dirán así siempre buscas verse bien. En esta semana reinará mucho el amor y así trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa para atraer más la suerte. Tu color el azul, te invitan a trabajar en un negocio, tú números de la suerte son 08,21. Archivado como: Horóscopos Mhoni Vidente.

VIRGO Días de estar un poco nervioso y alterado por problemas personales, recuerda que tú tienes el poder de quitarte todo lo negativo, solo necesitas concentrarte en lo que necesitas y veraz que vendrá a ti esa paz a tu vida. Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito y ya trata de empezar a ser más ahorrativo en tu vida. Tu mejor día va a ser el día 5 de mayo en ese día la suerte va a sonreír en todos los sentidos y más en cuestiones de trabajo, por fin te ofrecen una contrato nuevo que te va a dejar más satisfacciones, pero recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. En ese día trata de prender una veladora amarilla para que la suerte se quede contigo más tiempo. Tendrás exámenes en tu escuela, trata de ser más aplicado en tus estudios para que puedas avanzar más. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 03,25, tu color el rojo intenso, tu compatibilidad en el amor va a ser con el signo de Capricornio, Aries. Trata de platicar con una expareja que se siente lastimado por tus motivos para quedar en paz. Archivado como: Horóscopos Mhoni Vidente.

Horóscopos Mhoni Vidente: LIBRA Semana de suerte para tu signo van a ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo solo trata de platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor. Recuerda que tu signo es segundo del elemento el aire y eso lo hace siempre estar en constante crecimiento mental. Ya no te agobies por problemas de pareja, trata de llegar a un acuerdo y si no se puede es mejor darse un tiempo recuerda que uno tiene que quererse primero para querer a los demás. Empiezas analizar hacer una maestría o tener un curso en este verano. Recuerda que siempre el estar aprendiendo te va a servir para crecer más como persona. Tendrás un golpe de suerte el día 05 de mayo en cuestiones del amor nuevo y serás muy correspondido del signo de piscis o géminis, pero trata ya no estar tan intenso en tus relaciones amorosas y aprender a darte tu espacio. Te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de una deuda del pasado, arreglas papelería de cuestiones de pagos de impuestos o pagos de banco. Sabrás de una boda familiar, tus números de la suerte son 11,20.

Horóscopos Mhoni Vidente: ESCORPION Semana con mucho interés en ser alguien en la vida y lograr el éxito que tanto deseas, así trata de cambiar actitud y estar muy positivo en todo lo que realices. Tendrás un golpe de suerte en esta semana y va a ser el día 04 de mayo, que vendrá a ti un dinero extra por lotería con los números 00,36,72. Recuerda que tienes que medir tus palabras cuando te enojas, porque hablas sin pensar y ser muy impulsivo, así que trata de ser más tranquilo. Ten cuidado con la comida callejera porque te viene una infección estomacal. Recuerda que tú eres el Líder social de todos los signos del Zodiaco, por eso siempre te siguen y trata de sacarle provecho a esa virtud estudiando leyes o relaciones públicas. Ten cuidado con el corazón o presión alta trata de dejar de fumar. Arreglas papeles de abogados o tramitas tu residencia de migración. Tus números de la suerte 04,26,11 tu color el azul. Te compras un celular o cambias el plan recuerda que estas en una época de economizar.

Horóscopos Mhoni Vidente: SAGITARIO Días de estar con negociaciones de nuevos contratos. Trata de controlar tu carácter y no te enojes sin razón recuerda que a veces tus impulsos hace que seas intolerante así que trata de estar más tranquilo y más con las personas que te quieren. Sabrás de un divorcio de un familiar, trata de darles un apoyo moral, si esa amistad te traicionó es mejor ya dejar esos amigos y empezar a conocer personas más valiosos en tu vida. En cuestiones de viajes preparas unos para finales de mes, trámites de visa o pasaporte. Tendrás a estar un poco cansado por tanto trabajo o ejercicio, trata de comprarte unas vitaminas para que tengas el mejor ánimo. Tomas un curso de inglés o haces una certificación, hablas de una operación médica y todo saldrá de lo mejor. Un amor del signo de libra o acuario estará en tu vida para formalizar, tu mejor día va a ser el día 05 de mayo en ese día te llega la oferta de trabajo mejor pagado. Tus números de la suerte son 13,44, recuerda que él te quiere, pero tú lo amas así que calma la relaciones amorosas siempre son así y trata de disfrutar el amor siempre.

Horóscopos Mhoni Vidente: CAPRICORNIO Semana de iniciar una nueva etapa de tu vida recuerda que siempre Dios pone los momentos ideales para ser felices. Pero a tu signo le gusta mucho sabotearse así mismo su felicidad y debes de entender que sacando los defectos de tu pareja o amigos, no podrás lograrlo así trata de quitarte el perfeccionismo en tu vida y veraz que la felicidad seguirá de tu lado. Firmas un contrato nuevo o renueves el que tiene, trata de seguir ahorrando para un futuro y trata de ya no platicar todo lo que quiere realizar para que no te cargues de malas energías. Eres muy bueno para empezar negocios y hacerlos triunfar, pero cuando ya lo tienes te aburre y decides hacer otra cosa distinta, así que trata ya de cambiar esa actitud y ser más constante en tu vida laboral. Te busca un amor para platicar o tratar de volver recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Tendrás un golpe de suerte el día 04 de mayo y va a ser con los números 01,23,47. Recuerda vestirte de colores fuertes para esa energía positiva siga creciendo, en cuestiones de salud todo te saldrá de lo mejor así que te puede hacer cualquier operación médica. Te buscan para invitarte a un evento muy importante en estos días.

Horóscopos Mhoni Vidente: ACUARIO Semana de estar con mucho trabajo recuerda que tu signo necesita estar ocupado y avanzando para sentirse que está logrando todo lo que quiere en la vida. Lo mejor que tiene el signo de acuario es ser muy perseverante y alcanzar el éxito, solo trata de no platicar tanto tus planes. Trámites de tu papelería de escuela o título, te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 14,28,99. Tramitas los pagos de tu tarjeta de crédito, y realizas trámites de tu visa o pasaporte. Recuerda amigo de Acuario que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos o negocios propios, pero siempre trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te vean la cara. Mandas arreglar tu carro o le haces la revisión. A los Acuario que están casados están planeando ser padres, a los que están solteros les llegara un amor del signo de Tauro, Escorpión o Leo que hablaran de estar muy compatibles contigo. Recibes un reconocimiento en tu trabajo y va a ser en efectivo.