Mhoni Vidente presenta sus horóscopos de la semana del 26 al 29 de abril

La astrologa cubana comparte sus predicciones para Mundo Hispánico

No olvides revisar tu horóscopo para saber lo que te depara tu signo zodiacal La clarividente más querida de todo México, Mhoni Vidente, quien se ha hecho famosa por sus acertadas predicciones, comparte los horóscopos de esta semana del 26 al 29 de abril, donde hace reveladoras predicciones para los signos zodiacales, y cuenta lo que te depara para terminar este cuarto mes del 2021. La astróloga comparte sus predicciones para los lectores de Mundo Hispánico, donde en esta ocasión menciona los mensajes del ángel de cada signo, así que conoce lo que te espera en esta semana, lo que te depara el futuro, puede que sea un golpe de suerte bastante favorable. Aries Mensaje de tu Ángel, Yo soy, tu palabra clave para obtener lo que tanto deseas en esta semana que atraviesa tu signo por unas energías de renovación total, recuerda que tú eres el líder de todo y todos los signos necesitan de ti por eso es muy importante tu labor humanitaria, cuidado con las envidias de tus compañeros de trabajo que estarás brillando demasiado y tus superiores se fijaron en ti para darte un puesto mejor y mayor sueldo así que trata de mantenerte en bajo perfil y no comentar nada de lo que tiene en planes en tu futuro. Un amor del signo de capricornio o virgo va a entrar en tu vida para que te sientas pleno en tu vida sentimental, tu golpe de suerte va a ser el día 27 de abril con los números 04,32. Compras un boleto de avión para salir de viaje en estos días, haces unos pagos pendientes de tus impuestos, cuida tu salud que es lo más impórtate en tu vida actual. No inventes situaciones para que no te compliques la vida.

Mensaje de tu Ángel, Fuerza y Poder estas van a ser las palabras claves para esta semana en tu signo que sin duda te está diciendo que estas en momento de reinventarte y sacar lo mejor de ti, recuerda que lo primordial es la fuerza que tendrás para enfrentar los problemas que tiene día a día y sobre todo el poder de decisión para continuar en tu meta al éxito por eso al signo de tauro se le recomienda no retroceder y siempre seguir adelante. Va a ser una semana de revisar tu salud y mantenerte lo más saludable posible para que puedas llevar a cabo todo lo que vayas a realizar, trata de dormir tus horas y no desvelarte con tu celular que después no rinden en el día. Te invitan a un negocio que te va a ir muy bien tu trata de aceparlo que siempre el tauro lo rodea el dinero a manos llenas, no le hagas caso a los chismes y al que dirán recuerda que cuando hablan de ti es que haces notar. Tendrás un golpe suerte con los números 02,19 y va a ser el día 29 de abril.

Mensaje de tu Ángel, Abundancia va a ser tu palabra clave en esta semana y esto significa que la suerte esta de tu lado que debes aprovechar esta racha de buena abundancia y hacer los cambios necesarios en tu vida para brillar más. Recuerda que el signo de géminis siempre busca el vivir bien y alcanzar el reconocimiento de los demás, pero eso debes de seguir adelante y no confiarte en personas que solo quieren robarte tu suerte. También va a ser unos días de estar muy estresado por situaciones que no puedas controlar solo trata de hacer bien tu desempeño laboral y seguir adelante que eso va a hablar bien de ti. Cuidado con el amor porque esa persona que se dice tu pareja te está traicionado por eso trata de hablar claro y decidir darse un tiempo para que no te sientas tan decepcionado, que esta semana llegara a tu vida un amor del signo de elemento fuego que va a ser muy compatible contigo. Tu golpe de suerte va a ser el día 27 de abril con los números 04,31. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días haz lo que te vas a sentir de lo mejor y renovar energías.

Tu mensaje del Ángel es Transformación que esto me dice que aceptes tus errores y empieza a retomar el camino al éxito que tu mejor transformación va a ser en tu interior dejar esos miedos y siempre sabotearte tu felicidad hace que tu signo atraviese constantemente por depresiones que tu mismo signo se inventa por eso se te recomienda que trates de transformar todo lo que te rodea y buscar personas más compatibles y positivas en tu vida que eso te va a llegar a tener la felicidad que te mereces. Semana de tener unos cambios fuerte en tu trabajo, pero tú vas a quedar de lo mejor, trata de ya no decir excusas o mentiras a tu pareja si ya no se quieren es mejor darse un tiempo y seguir avanzando en la vida. Sales de viaje por cuestiones de trabajo así trata de estar muy concentrado en todo lo que vayas a realizar. Te llega un dinero extra por tus utilidades o fondo de ahorro trata de invertirlo en tu persona y hacerte esos arreglos que tanto deseas. Tu golpe de suerte va a ser el día 28 de abril con los números 03,29.

Mensaje de tu Ángel: Paciencia. Sin duda, para tu signo, que es completamente desesperado de las situaciones y que para todo quiere la solución de inmediato, me dice que es el momento de tener paciencia, que ya va a llegar eso que tanto deseas para vivir en paz y sobre todo la abundancia que necesita el signo de Leo, para siempre sentirse admirado y deseado por los demás signos. Recuerda que estás en una etapa de aprender y valorar a las personas que te rodean, son tiempos de madurez mental. Semana de estar con altibajos en cuestión de tu trabajo y vida personal, pero no le des tanta importancia, recuerda que tu elemento es el fuego y eso hace que siempre te quites envidias de tu alrededor. Te pagan una deuda del pasado, recibes una invitación a salir por un amor nuevo. Trata de llegar a un acuerdo saludable en tu divorcio, para que después no te sientas traicionado. Tu golpe de suerte es el día 29 de abril con los números 05 y 43, solo trata de hablar con tu jefe para esos cambios que necesitas, para que te den un mejor puesto y sueldo.

La palabra clave de esta semana va a ser, Yo analizo, sin duda para los del signo de Virgo es muy importante esta palabra clave, que es siempre analizar lo que vayas a realizar de cambios radicales en tu vida por eso antes de tomar una decisión cuál sea como el cambio de trabajo o el rompimiento de tu pareja trata de pensarlo dos veces y buscar un consejo sabio de alguien en quien puedas confiar y eso te va a ayudar mucho para que puedas superar todas las adversidades que te puedas enfrentar. Recuerda que el signo de virgo siempre busca una estabilidad emocional y económica en su vida para estar pleno por eso necesitas estar siempre analizando que vas a hacer en tu futuro para que te llegue la abundancia. Tu semana de grandes retos laboral que te hará sacar lo mejor de tu persona. Cuidado con las traiciones de amigos no confiar demasiado, tu golpe de suerte es el 28 de abril con los números 01,28.

Horóscopos Mhoni Vidente: Libra Tu mensaje de tu Ángel, Tomar decisiones, libra sé caracteriza por su forma de entablar conversaciones y ser muy carismático con todo los que lo rodean, pero también son del espíritu aventurero es decir cuando encuentran el amor les da miedo comprometerse, su gran problema de salud son los riñones y el estado psíquico, es decir los nervios por eso siempre tienen que estar meditando y haciendo un tipo de ejercicio para calmarse y tomar muchos líquidos. Esta palabra de tomar decisiones me indica que es el momento de madurar y dejar atrás esas indecisiones de no saber qué hacer con tu futuro, semana muy buena en cuestiones de cierres de contratos o cambios positivos de trabajo. Sigue con tu dieta recuerda que como te ven te tratan, te invitan a un congreso para saber más de tu carrera universitaria, tendrás un golpe de suerte con los números 01,28 y recuerda que en esta vida se vino hacer feliz.

Horóscopos Mhoni Vidente: Escorpión Tu mensaje de tu Ángel es el carácter para enfrentar tus problemas, esto me dice que vas a estar atravesando por un momento difícil en tu vida personal, que debes de tener el carácter para enfrentar lo que se te avecina para que no caigas en depresiones ni angustias, recuerda que los escorpiones es un signo de carácter, pero a veces les gana lo sentimental y los hace caer en problemas de vicios como drogas y alcohol o deudas de dinero. Pero los escorpión es un signo hogareño, es decir prefiere estar en compañía de su familia que de una pareja sentimental, es el signo más limpio y ordenado del zodiaco por eso siempre les gusta vivir bien. Es un signo inteligente y capaces para llevar alguna obra de ingeniería y administración, son muy buenos amantes, pero malos proveedores casi siempre los domina siempre ver por ellos primero. Tu golpe de suerte va a ser el día 28 de abril con los números 16,25, trata de siempre hacer de tu vida el templo que necesita tu espíritu para vivir en paz.

Horóscopos Mhoni Vidente: Sagitario Tu palabra clave en esta semana va a ser Intuición y Sabiduría, simplemente el éxito rodea al signo de sagitario con estas palabras me indica que tu intuición te va a llevar a altos niveles de prosperidad, porque te va a decir tu interior que necesitas para ser feliz y tener abundancia y la palabra sabiduría es básica en tu signo de fuego para entender a que vienés a este plano terrenal y poder ayudar a los demás. Semana de estar con juntas de trabajo y cambios de proyectos, pero va a ser unos días de gran provecho para tu signo. Decide empezar a hacer un régimen de dieta y ejercicio, pero trata de ser constante para que veas los resultados como los que tú deseas, en el amor este signo de fuego les da mucho por sufrir con personas que no son para ellos en la relación sentimental y se aferran amores prohibidos, pero así son los grandes amigos y consejeros en la vida. Te viene un golpe de suerte el día 29 de abril con los números 19,31. Trata de quitarte ese ego que tiene en ocasiones siempre busca tu humildad que eso va a ser básico en tu vida para que tengas la felicidad que deseas.

Horóscopos Mhoni Vidente: Capricornio Tu palabra clave va a ser Siempre Superarse y dejar lo negativo atrás, definitivo al signo de capricornio le va a venir en esta semana una racha de madurez mental y poder crecer en todos los aspectos de su vida, pero más en su vida sentimental, esto me indica que te van a venir unas oportunidades de mejor trabajo o un cambio positivo en tu vida personal y lo mejor vas a saber aprender quien es tu amigo y quien no, pero el signo de capricornio que es tan fuerte de su mente lo hace siempre ser grandes líderes sociales. Pero tiene un gran defecto la soberbia, es decir casi nunca se dejan aconsejar por nadie y trata de imponer siempre sus ideales a los demás, pero eso siempre se dejan llevar mucho por sus parejas amorosas y por eso casi no creen en el divorcio. En cuestión de salud deben de cuidarse de depresiones y problemas en cuestión de nervios es decir casi siempre sufren altibajos en su vida, te viene un golpe de suerte el día 29 de abril con los números 30,27 solo trata de cuidar tu dinero y no gastar en cosas que no necesitas es mejor el ahorro.

Horóscopos Mhoni Vidente: Acuario Tu mensaje de tu Ángel es Valorar lo que tiene en tu vida, es muy buen mensaje que les manda a los signos de Acuario de valorar todo lo que bueno que te rodea y no dejarte llevar por amigos y amores que solo quieren un interés económico en tu vida así que va a ser unos días de madurez en lo personal y saber que quiere para tu vida y enfrentar todo y a todos y defender tu felicidad recuerda que no siempre vas a atener contentos a los demás así déjalos que hablen y tú sé feliz. Semana de tomar las decisiones importantes para crecer en lo laboral recuerda que tu signo va a estar atravesando por una etapa de prosperidad por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento, los acuarios que están solteros les va a venir un amor muy compatible que casi siempre a los signos de fuego les gusta tener una pareja para poder crecer en lo profesional y económico. Sabrás de una enfermad de un familiar que estarás dando todo el apoyo. Cuidado con problemas de infección de la piel recuerda que a tu signo les encanta el sol y estar en contacto con la naturaleza, pero trata de ser más precavido en cuestiones de tu salud, tu golpe de suerte es el día 29 de abril con los números 14,15.