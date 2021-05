Mhoni Vidente revela los horóscopos de esta semana del 17 al 20 de mayo

La clarividente comparte sus predicciones para Mundo Hispánico

Esta semana los planetas del sistema solar te dirán que es lo que depara el destino Mhoni Vidente horóscopos planetas. Una nueva semana comienza, y la astróloga más querida por los hispanos, Mhoni Vidente acude a los astros para saber que es lo te depara el destino según tu signo zodiacal en los próximos días del 17 al 20 de mayo, no te atrevas a salir de tu hogar sin consultar tu horóscopo. En esta ocasión los planetas del sistema solar envían sus energías y con la ayuda de las cartas del Tarot, la psíquica hace sus predicciones que generosamente comparte para los lectores de Mundo Hispánico, golpes y números de la suerte pueden cambiar tu vida descubre cuáles son. Aries El Planeta Marte va a transitar sobre el signo de Aries esta semana y significa que estarás un poco alterado y explosivo por la fuerza que tiene el planeta Marte sobre tu signo de fuego, por eso se te recomienda concentrarte en todo lo que vayas a realizar en cuestión laboral y de estudios para que no tengas equivocaciones que después te cuesten muchos problemas en tu vida diaria. Pero vas a ser una semana de grandes logros en cuestión económica y por fin firmas ese proyecto que estabas esperando y eso va a hacer tener una formación para tu patrimonio. Un amor del pasado te va a buscar para volver trata de entender Aries que necesitas ya cortar toda esa corriente negativa que te venías arrastrando con ese tipo de personas y limpiar tu energía y avanzar en tu vida. Cuidado con lo que platicas sé más discreto. Un ofrecimiento en trabajar en otro país o estado te llega en estos días. Tu número de la suerte son 09,23, realzáis papelería de visa y pasaporte en estos días.

Tauro EL Planeta Venus va a estar dominando esta semana a tu signo, por eso me indica que vas a estar atravesando una etapa de empezar a ver por tu futuro en cuestión de pareja y estabilidad personal. Recuerda que el signo de tauro es muy difícil de mantener una relación estable por su temperamento y egoísmo personal, es decir casi nunca les gusta dar de lo que tiene y logran, pero esta vez el planeta Venus los va a estar haciendo en estos días de ya tener una pareja estable y formar un patrimonio para su futuro. También esta corriente del planeta venus les va a ayudar mucho en las relaciones laboral y sobre todo en cuestión de tener más presencia en su ámbito de trabajo, por eso se les recomienda empezar un curso de relaciones internacionales y de ventas que eso les va a ayudar mucho a estar más preparado en su vida. Semana de estar con mucho estrés por cuestión de exámenes y de auditoria, por eso trata de estar muy atento a todo lo que vayas a realizar para que puedas lograr tus objetivos. Empieza una etapa de ejercicio y buena alimentación que siempre el punto débil de tauro es el comer demás. Tu número de la suerte es el 01,27. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos planetas.

Géminis El planeta Mercurio va a ser que este signo en estos días tenga un punto débil que va a ser los nervios y la poca concentración en lo que realice, por eso se les recomienda que en esta semana tengan a meditar o salirse a caminar para quitarse el estrés que les puede ocasionar la transición de este planeta. Pero en cuestión de negocio y ambiente laboral el planeta Mercurio les va a ayudar a crecer más en todos los sentidos Trata de hacer un proyecto nuevo laboral y cambiar de trabajo por un mejor pagado que se te va a dar sin problema que la suerte en cuestión económica estará de tu lado. Va a ser una semana de cambiar constantemente de humor y más porque es el gemelo del zodiaco por eso trata de conducirte prudente mente y tener problemas con tu pareja sentimental y familia por eso días de bipolaridad que vas a atravesar. Tus números mágicos son 04,33. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos planetas.

Cáncer La Luna va a estar rigiendo en estos días al primer signo de agua Cáncer, sin duda va a ser una semana de grandes logros en lo personal y laboral es decir que esta conjunción de energías que va a atravesar la Luna sobre tu signo me dice que la buena suerte en todos los aspectos se te va a dar, pero eso si debes de ser humilde y dejar a un lado la soberbia que te puede dominar por los triunfos que estarás experimentando. Recuerda que la luna te ayudará en todo lo que quieras realizar por eso trata de concentrarte y llevarlo a cabo que sin duda será un éxito. Ten cuidado con problemas de intestino y nervios recuerda que va a ser tu punto débil en estos días, si el cáncer esta por el momento soltero les va a venir un amor muy compatible en estos días, solo déjate querer y no le pongas tantos peros al amor. Te invitan a salir de viaje por cuestión de trabajo, te busca un amigo para ofrecerte un negocio que te va a dejar buenas ganancias. Ya deja a un lado ese sentimiento de ser padre o madre de tus parejas sentimentales recuerda que el amor es para construir y no para destruir y que vaya a la par de tu vida. Tus números de la suerte son 01,24. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos planetas.

Leo El astro rey el Sol va a estar atravesando por el signo de Leo esta semana y esto me dice que las energías de la prosperidad estarán de tu lado, por eso se te recomienda en cuestión de invertir en algún negocio o proyecto que tengas en planes que se te va a dar sin problema. Pero también el Sol va a hacer que estés muy alterado con todos y contigo mismo es decir la paciencia no va a existir en estos días en tu vida por eso trata de pensar bien antes de actuar en cualquier situación que se te presente en tu vida y veraz que saldrás bien librado de todo. Cuidado con problemas de juzgados y abogados, trata de resolver cualquier situación en su momento y no dejarlo para después. Esta semana resuelves unos asuntos de escuela y maestría para seguir estudiando. Te buscan tus jefes para tener una junta de reacomodo de personal. Trata de no estar con dos o más amores a la vez yo sé que siempre tu signo busca el sexo en vez del amor, pero son tiempo de madurar y estar más estable en tu vida amorosa. Salte a buscar un poco de aire fresco en las mañanas que eso te ayudará a quitarte el estrés en tu vida. Tus números mágicos son 13,28. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos planetas.

Virgo En esta semana el planeta de Mercurio con su exaltación en Júpiter los va a estar dominado en estos días, es decir que tu signo va a atravesar por una etapa de renacimiento en lo laboral que te va a llegar una propuesta de trabajo nuevo que te dará muchas satisfacciones. Recuerda que tu signo es el líder en cuestión de administración y ventas por eso es importante siempre ver nuevas oportunidades en el ámbito laboral para que tú te sientas mejor contigo mismo. En cuestión amorosa este planeta Mercurio es el del diálogo es decir que si tiene dudas de tu pareja en cuestión de infidelidad es el momento de aclararlo y si ya no te sientes que tu relación amorosa pueda seguir en paz, es mejor darse un tiempo para conocer personas más afines a tu signo. También este planeta rige todo lo relacionado con emprender una aventura en otro país o cuidad, es decir es el momento de mover las energías en lo personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 26,31 y trata de usar más el color amarillo para atraer más la abundancia. Tu recomendación de esta semana trata de no opinar de nadie de tu trabajo recuerda que es mejor ser discreto o chismoso así te evitas problemas sin razón. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos planetas.

Mhoni Vidente horóscopos planetas: Libra El planeta que te va a guiar en estos días es Saturno con cruces de energías con Venus, esto junto con tu signo me indica que es el momento de quitarte obstáculos de tu misma mente para alcanzar el éxito, así que no lo dudes que es el momento de tomar acciones para llegar al triunfo en todo lo que te propongas, por eso te recomiendo que le pidas a tu ángel guardián que te quite todo lo negativo que te pueda rodear. Ya no busques tanto el amor déjalo que llegue, solo recuerda que lo más importante que tengas una pareja que te haga crecer en todos los sentidos. Te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo te dan un reconocimiento y decides atreverte a poner un negocio propio. Cuídate de tu punto débil que es el riñón y el estómago, así trata de ir con tu médico para un chequeo. Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje, mandas arreglar tu coche, haces compras para el regreso a clases, finalizas los trámites de una demanda legal a tu favor. Te regalan una mascota.

Mhoni Vidente horóscopos planetas: Escorpio En esta semana el planeta que te va a regir es Marte junto el planeta Plutón que junto a tu signo va a ser un cambio radical y una transformación de todo lo que te rodean en el ámbito laboral, es decir un resurgimiento al éxito en cuestión de tu trabajo que este planeta te indica que es el momento de buscar un mejor puesto laboral y reacomodar tus metas a futuro que las energías positivas te van a estar rodeando de la mejor manera para lograrlo. También este planeta Marte rige mucho el ámbito económico es decir que te va a llegar un dinero extra. Pero también te dice que debes de cuidarlo para un futuro que no hagas compras que no vas a necesitar. Van a ser unos días de volver a estar en forma en cuestión de ejercicio y alimentación recuerda que tu signo es muy vanidoso y le gusta ser el centro de atención. Te viene un golpe de suerte con los números 07,33, tu punto débil va a ser tu piel y cabello así trata de cuidártelos más y no exponerte tanto a los rayos solares. Ten cuidado con lo que firmas con tus tarjetas de crédito. Un amor muy apasionado te va a llegar en estos días del signo de Fuego, te invitan a salir de viaje con tus amigos.

Mhoni Vidente horóscopos planetas: Sagitario En estos va a regir el planeta Júpiter, con exaltación de Neptuno y esto te indica que va a ser una semana de comienzos nuevos en lo personal y empezar a formar un patrimonio para tu futuro, recuerda que tu signo su elemento es el fuego junto al planeta Júpiter es una combinación de hacer cosas nuevas y aventurarse a los cambios radicales en tu vida diaria y poner más empeño a todo lo que vayas a realizar. Pero eso sí, debes de tener cuidado con las traiciones amorosas y de amistades que van a ser unos días complicados en cuestión de tus relaciones públicas, decides retomar tu carrera universitaria. Un amor del signo de Acuario o Aries regresará a tu vida, pero trata de ya no ser tan infiel y tomar tu relación de pareja más estable. Tendrás un golpe de suerte y recibes un dinero que te debían y tus números mágicos son 04,35 y trata de usar más el color naranja que eso te va a atraer más abundancia. Compras ropa y zapatos para renovar tu look. Te busca un amor prohibido en estos días para tener una aventura amorosa, te busca para hacer unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito o deudas. Tienes que controlar más tu carácter tan explosivo, pero eso te está haciendo que se alejen de ti personas que te quieren.

Mhoni Vidente horóscopos planetas: Capricornio El planeta que te va a regir en estos días va a ser Neptuno con tendencia a Marte que junto a tu signo significa alcanzar la felicidad en todos los sentidos, es decir que es el momento de dejar todo lo que puedas tener de rencor y corajes guardados. Recuerda que el planeta Neptuno en su parte negativa no sabe perdonar a quien le hicieron daño, es decir guardar muchos problemas del pasado, pero en estos días el plante Marte te va a ayudar a estar mejor en tu vida personal. Semana de hacer cambios en tu ámbito de trabajo decides emprender un negocio junto con unos socios que te va a funcionar muy bien. Te regalan un perfume por parte de un amor nuevo y para los capricornios que están en pareja van a tener una sorpresa de un embarazo en puerta. Te viene un golpe de suerte con los números 05,30 y trata de usar algo de plata como unos aretes o cadena para protegerte de todo lo negativo. Decides tomar un curso de administración e idiomas que eso te va a ayudar mucho en tu futuro. Te invita a salir un amor prohibido es decir casado, trata de no meterte en problemas y decirle no a esas tentaciones. No lo pienses más es tiempo de cambiar de coche y eso te va a ayudar a avanzar más en tu vida.

Mhoni Vidente horóscopos planetas: Acuario En esta semana te va a estar dominando el planeta Urano y Saturno que esto te va a estar ayudando a tu carácter e inteligencia para salir de cualquier problema que puedas estar pasando en la actualidad. Recuerda que tu signo con el planeta Urano es la sinergia perfecta de la productividad y el negocio propio, es decir que en esta semana va a estar muy bien en tu ámbito laboral y si tiene negocio vas a poder cerrar contratos muy lucrativos para ti. Pero el lado negativo de este planeta Saturno es el orgullo desmedido en su personalidad y el rencor que les guarda a amores del pasado. Por eso tiene que trabajar en eso y empezar a vivir su presente sin tantos complejos y dejar a un lado el que dirán. Semana de estar con estudios clínicos para checar que estés muy bien de tu salud. Te invitan a varias fiestas tú ve que te vas a divertir mucho. Tramitas una papelería legal en cuestión de tu visa americana, ya no extrañes ese amor que ya pronto va a estar contigo otra vez en la formalidad. Tu golpe de suerte con los números 06,15 y trata de usar más el color verde para aumentar la suerte.