No salgas de casa sin antes escuchar las primeras predicciones para el quinto mes del año de parte de la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente, quien adelanta que el hijo de un ex presidente de México caerá preso, además de que dice que habrá un atentado en los próximos Juegos Olímpicos.

Y cuando nadie lo esperaba, prácticamente al despedirse, Mhoni Vidente tuvo una visión muy importante que no quiso dejar pasar: “En los Juegos Olímpicos de Japón, se visualiza un atentado por culpa de un árabe o los países árabes no quieren que se realicen en Japón estos juegos”.

Dijo que haber vivido en Estados Unidos, (Burbank, California), la hizo muy sensible con los hispanos, con los paisanos, con los mexicanos, ya que durante su estancia se asombró mucho con ellos por su cultura del trabajo y el esfuerzo, además de que no se olvidan nunca de los suyos.

Mhoni es “huérfana”

De padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana, Mhoni Vidente nació en La Habana, Cuba, donde pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años.

“Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México. Soy huérfana, a mí me crió mi abuelita desde muy chiquita”, confesó en exclusiva para Mundo Hispánico.