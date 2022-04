Mhoni Vidente comenzó hablando sobre personas importantes y poderosas en el aspecto político, rectificando que no solamente lidiaremos con las drásticas y hasta ‘peligrosas’ decisiones que podría tomar Vladímir Putin, si no que en Corea del Norte, el presidente Kim Jong-un, podría desatar todavía más problemas de los que ya hay.

“Definitivamente yo veo que habrá manifestaciones en Chile, en Colombia se visualizan muy fuertes las elecciones de este año. México no se queda atrás, pues la carta del juicio junto a la carta del emperador me dice que varias personas en la política, van a caer presos, pues ya se hora que empiecen a pagar todo lo que hicieron mal en cuestiones de gobierno”. Añadió.

Mhoni Vidente revelación Rusia: Una tragedia en la política, y habla de los Premios Oscar

Conforme avanzaba la charla, en donde la cubana se encontraba dando buenas noticias, visualizó algo que le vino de repente, una noticia fuerte sobre el presidente de Estados Unidos o de un país de Europa. “Es un atentado muy fuerte, se visualiza en un avión o una bomba, veo el destello totalmente de como algo se incendia y está la gente de poder adentro de un avión”, dijo la cubana mientras recibía la predicción.

Yendo a otros temas, Mhoni Vidente tocó el tema de los Premios Oscar y la polémica que sucedió entre Will Smith y Chris Rock: “Eso si pasó realmente, no estaba ensayado, se ofendió la esposa de Will Smith, el problema es que Will ya tiene una relación con su esposa de más de 25 años, ella ya le ha sido infiel. A veces cuando tu te juntas con alguien en cuestiones sentimentales, te va bien o mal”. Señaló Mhoni.