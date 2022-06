Mhoni comenzó argumentando que el mes de junio es uno cabalístico debido a que es el número seis, “Ese número es cabalístico amigos, el número seis es casi Dios es casi perfecto que es el número del diablo, que es el número de lucifer no por nada Dios le da ese número a lucifer porque él quiso ser como él y quiso golpetear a toda la humanidad”, señaló la clarividente cubana.

Predicciones Mhoni Vidente junio. Una vez más la clarividente cubana sorprende con sus predicciones realizadas mediante su cuenta oficial de YouTube , en especial para lo que se avecina en este sexto mes del 2022. Apenas inicia junio y Mhoni Vidente lanza alarmantes predicciones que se esperan para este mes, las cosas no apuntan muy bien que digamos ya que la carta del diablo y la muerte tuvieron más relevancia .

Posterior a eso fue que confirmó que la carta de la muerte también estará presente en el mes de junio, "Junto con la carta de la muerte me está diciendo detonantes de guerra en el mes de junio, detonantes de energías cruzadas, veo realmente como los astros, los planetas casi en movimiento nulo, casi detenidos completamente o su energía al revés que eso me está diciendo que va a estar influyendo completamente a casi toda la humanidad".

“Pero por qué me dice que la carta del diablo va a estar dominando completamente la era de junio, la era de géminis? Recordemos que va a haber tres días cabalísticos el 6 del 6, o sea el 6 de junio, el 13 de junio y el día 21 de junio, tres días cabalísticos en toda la forma y en todas las dimensiones que empieza a estallar completamente la violencia”, expresó la clarividente cubana dentro de sus predicciones.

La clarividente predijo que durante este mes se avecinará una guerra detonando una gran ola de violencia en el continente asiático cono en EEUU, "Pero eso no es todo, también se visualiza que la carta de la muerte junto con la carta del diablo, va a estar detonando una nueva guerra en Asia, en China, Taiwan, Japón y en Estados Unidos que definitivamente va a haber estos síntomas de guerra, de violencia y coraje entre el mismo ser humano".

“No va a estar nada placentero para todos los seres humanos”

Mhoni Vidente pese a las fuertes predicciones que dio para junio también ofreció una salida a los problemas, “Estas dos cartas me están diciendo que no va a estar nada placentero para todos los seres humanos en todo el planeta, que elevemos completamente las oraciones, que la carta del arcángel Miguel, la carta de la templanza me está diciendo que detengamos completamente la violencia en el mundo entero”.

"Que detengamos esas energías encontradas, que detengamos a todos los iluminados que están queriendo hacer una nueva orden mundial y soltando virus, provocando guerras, haciendo completamente cambios de régimen en todos lados y en todas partes", señaló la psíquica más querida por los hispanos dentro de sus predicciones para este mes de junio. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.