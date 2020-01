Página

Mhoni Vidente relata qué pasará con el conflicto bélico

Nada alentador luce el panorama para el planeta

Se adelanta a toda acción militar de EE.UU e Irán

Mhoni Vidente guerra. La tercera guerra mundial ha iniciado… pero solo en las predicciones de la famosa Mhoni Vidente, quien se ha atrevido a señalar incluso la duración del inminente conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Así lo dejó ver la famosa vidente en sus predicciones del futuro en este comienzo de 2020, ya que para ella es irremediable un enfrentamiento entre varias naciones.

Y lamentablemente para todos los curiosos el panorama no luce nada alentador para el planeta tierra, que se puede ver amenazado por una guerra que se desataría con el uso de armas nucleares, ya que Estados Unidos e Irán son dos potencias en la fabricación de uranio, que se utiliza para este tipo de artillería.

Predicción cumplida de Mhoni Vidente, conflicto entre Estados Unidos e Irán ha iniciado►https://t.co/9POvSBsZEy pic.twitter.com/BaF3evL0vP — Televicentro HN (@televicentrohn) January 9, 2020

La revista TV Notas publicó las predicciones de Mhoni Vidente sobre la posible tercera guerra mundial y en ella se dan detalles de lo que podría ocasionar un conflicto de esta magnitud, además su video se puede ver en su canal de Youtube.

De acuerdo a este medio de comunicación, la astróloga comentó que el problema entre Estados Unidos e Irán ocasionará un conflicto entre varias naciones.

La predicción de Mhoni Vidente establece que la ya tan mencionada tercera guerra mundial dará inicio el 13 de enero, dada la alineación de tres planetas: Júpiter, Saturno y Plutón.

Y así lo dijo de manera textual a través de su canal de Youtube: “El día 13 de enero será un día mágico, cabalístico, de empezar completamente algo que durará 13 días, siete semanas. Será una guerra muy rápida, pero muy cruel y muy fuerte”, advirtió a sus suscriptores.

En el mensaje que dejó colgado en YouTube, la astróloga escribe: “Hola amigos, les presento las predicciones del mes de enero, el mes primero, el más importante del año 2020”, para de inmediato comenzar con sus revelaciones.

Dijo que las predicciones son sin censuras sobre lo que va a venir este 2020 y lo que sucederá, incluso dijo que va a ser el mes más cabalístico porque habrá un día muy importante: 13 de enero.

Señaló que este número es clave en la revelación o cambio total de la muerte: “ese día el 13 de enero no hay casualidades en el mundo, menos en la tierra y menos en el cielo”.

“Se juntarán tres planetas, es decir, se alinearán Júpiter (fuerte, poderoso, el que no tiene rival, que siempre quiere vencerlo a como de lugar, el lleno de ego); Saturno (el vengativo, el cruel el sanguinario), y Plutón (el frío, el que no se mete, el que no provoca, pero no soluciona nada”.

“Se alinearán el 13 de enero, para dar comienzo a una etapa diferente del ser humano, que va a durar 13 meses, así es, definitivamente lo que será arriba, se hará en la tierra y ese día se pronostican cambios radicales en el ser humano y en su conciencia mental”.

“En todo el mundo Estados Unidos… definitivamente Trump le encanta la guerra, le encanta provocar a los demás, y no empezarla, terminar la guerra, definitivamente todos los americanos, la gente de Estados Unidos, la raza blanca, la raza superior, completa, les encanta la guerra y dominar a todos los demás y a sus enemigos los árabes”.