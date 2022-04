Mhoni Vidente no parece descansar en ningún momento

La psíquica y clarividente cubana hace fuertes predicciones en Semana Santa

Hace apenas unos días, y en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, aseguró que la Guardia Nacional de los Estados Unidos invadirá a México

En plena Semana Santa, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente hace fuertes predicciones apenas días después de que asegurara, en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, que la Guardia Nacional de los Estados Unidos invadirá a México con el propósito de combatir al crimen organizado.

En esta ocasión, la vidente más querida por los hispanos estuvo de visita en El Heraldo de México para ‘sacar’ algunas cartas, además de estar en contacto con sus miles de admiradores. Tan solo en su cuenta oficial de Instagram, Mhoni tiene más de un millón y medio de seguidores…

Mhoni Vidente comparte sus predicciones

En primer lugar, Mhoni Vidente retomó la noticia que se dio a conocer recientemente sobre el embarazo de la cantante estadounidense Britney Spears, lo cual ella había vaticinado semanas atrás: “La carta de la Estrella me dice que Britney tendrá una niña, igualita a ella, por lo que va a estar muy feliz”.

Antes de dar paso a otra predicción, Mhoni aseguró que la intérprete de temas como Baby one more time, (You drive me) Crazy y Toxic, entre muchos otros, quiere tener dos hijos más con su pareja actual, aparte de que debido a su embarazo, probablemente su gira tendrá que esperar para otra ocasión.