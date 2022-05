Y es que la vidente en uno de sus más recientes videos dijo que en la carta del juicio se ve el tercer mensaje de la virgen de Fátima, que aún no ha sido revelado por el Vaticano, se dice que ya casi “estamos pisando” el juicio final, “nos quedan nueve días, nueve años enteros para poder solucionar lo que está descompuesto”.

Los expertos dicen que no hay un riesgo latente como se ha dicho en las redes sociales y que se ha provocado una alarma mundial. El diámetro es de 10 metro y aseguran que solo podría alcanzar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, por lo que no es una amenaza como se dice en las redes.

Mhoni Vidente fin mundo: ¿CUÁLES ASTEROIDES SON LOS MÁS PELIGROSOS?

De acuerdo a noticias de los expertos, los asteroides que realmente representan un peligro son los conocidos como planet killers o destructores de planetas, estas enormes rocas miden al menos un kilómetro de diámetro, sin embargo, la probabilidad de impacto es de una vez cada 60 o 100 millones de años.

Es por ello que llaman a que no se haga una alerta por este tema, pues no es un peligro para la Tierra, por lo que piden estar atentos a la información oficial para no generar pánico entre la población de un posible impacto y fin de la humanidad, dijeron los expertos.