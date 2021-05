Mhoni Vidente sorprende a todos con sus más recientes revelaciones

La psíquica y clarividente cubana no ve a Donald Trump “con fuerzas para seguir” en la carrera presidencial para 2024

Además, adelanta que habrá una revelación divina en Colombia, Argentina y México Vienen fuertes las predicciones. La psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente sorprende con sus más recientes revelaciones: asegura que no ve a Donald Trump “con fuerzas para seguir” en la carrera presidencial para 2024 en EE.UU., además de que habrá una revelación divina en Colombia, Argentina y México. Antes de entrar de lleno con sus predicciones, la vidente más querida por los hispanos, en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, adelantó que los signos zodiacales que traerán toda la suerte durante la semana son Tauro, Virgo y Acuario, mientras que los números mágicos son 04, 11 y 27. Mhoni Vidente adelanta lo que pasará el próximo 13 de mayo En primer lugar, Mhoni Vidente recordó que el próximo 13 de mayo será el día clave de todo el año, ya que en esa fecha habrá una revelación divina y será el día de la fuerza espiritual en el mundo entero, por lo que habrá que estar muy atentos. “De acuerdo con las cartas de la Templanza y del Sol, el 13 de mayo habrá una revelación divina, ya que el sol se manifestará en diferentes países en cuestiones espirituales y la Virgen de Fátima se hará presente en Colombia, Argentina y México”.

“Colombia, Argentina y México serán bendecidos” Por si fuera poco, Mhoni Vidente predijo que la Virgen de Fátima, en estos 3 países, hará un cambio radical, sobre todo en la mentalidad, pensamiento y en cuestiones de gobierno, además para que las personas sean más espirituales. “En esos 3 países (Colombia, Argentina y México), habrá una revelación en el sol y habrá una revelación en el cielo. Estos 3 países serán bendecidos por la acción divina de la Virgen de Fátima”, aseguró la psíquica y clarividente cubana.

Mhoni Vidente y la carta de los Amantes Respecto a la carta de los Amantes, esta le dice a la vidente más querida por los hispanos que le saldrán más amantes al cantante mexicano Alejandro Fernández, quien recientemente cumplió 50 años de vida y los celebró con una infartante imagen en sus redes sociales. “(Alejandro) sigue en la polémica total, ya que hombres contratados por él o personas muy allegadas tuvieron relaciones sexuales con Alejandro Fernández o ‘algo qué ver’. Él enfrentará esta situación y hablará por fin sobre su bisexualidad antes de que salgan a la luz más cosas, fotografías, documentos, llamadas, videos, cosas muy fuertes”.

Situación política en México Como lo ha comentado en anteriores ocasiones, Mhoni Vidente compartió que habrá tragedias y traciones en la política de México con motivo de las campañas electorales: “Se ve una guerra sucia y la tendencia a la derecha en casi todos los estados”. También, adelantó que “el partido oficial” perderá su poder por situaciones incómodas, aunque se visualiza algo peor: “El arresto, la detención, del gobernador de Tamaulipas. Cosas muy fuertes se avecinan en estos días en cuestiones de campañas políticas: atentados, asesinatos, chismes, videos, gente saliendo de las contiendas que no podrán con la presión política”.

Donald Trump y la carta del Mago Y si se trata de personajes polémicos, uno de ellos es Donald Trump, ex presidente de EE.UU., quien de acuerdo a la carta del Mago, está vetado en las redes sociales, aunque él creía que “no le harían nada”, pero ya no se escucha nada de él. “Donald Trump quiere seguir en pie de lucha, en pie de guerra en cuestiones de llegar al 2024, pero la gente muerta ya no gobierna, no lo veo vivo para entonces, no lo veo con fuerzas para seguir, así que cosas oscuras se le acercan y sobre todo con la carta trece de la muerte”, aseguró Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente habla sobre Maluma y Bad Bunny “La carta del Mundo me dice que Maluma y Bad Bunny están vetados en México y en diferentes países y no los van a dejar entrar hasta que arreglen las situaciones de agresiones en sus respectivas canciones”, comentó la vidente más querida por los hispanos. Antes de despedirse, Mhoni Vidente mandó bendiciones y buenos deseos a sus seguidores, aparte de que no quiso desaprovechar la ocasión para felicitar a todas las mamás por el Día de las Madres: “Espero que se la hayan pasado de lo mejor”.

Mhoni Vidente felicita a las mamás en su día A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón 200 mil seguidores, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente no quiso dejar escapar el 10 de mayo para felicitar a las mamás mexicanas en su día, en especial a la suya. “Gracias mamá por todo lo que me has dado. Gracias por hacerme comprender que el amor es ese que se entrega sin esperar nada a cambio. Sin ti no sería quien soy actualmente. Feliz Día de las Madres”, expresó la vidente más querida por los hispanos.

Mhoni Vidente se confiesa Nacida con un don para predecir el futuro, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente se confesó en exclusiva con los lectores de Mundo Hispánico. En una reveladora entrevista, la vidente más querida por los hispanos, quien nació el 21 de marzo de 1978 en La Habana, Cuba, bajo el nombre de Rafael Martínez de León, no se guardó nada. Dijo que haber vivido en Estados Unidos, (Burbank, California), la hizo muy sensible con los hispanos, con los paisanos, con los mexicanos, ya que durante su estancia se asombró mucho con ellos por su cultura del trabajo y el esfuerzo, además de que no se olvidan nunca de los suyos.

“Los hispanos son unas personas muy nobles” “El hispano quiere sobresalir, desarrollarse más, aprender inglés, aprender varios oficios y son unas personas muy nobles y muy aguantadores, porque quieras o no, el racismo estaba muy latente, o está muy latente, cuando entró Donald Trump, y ellos nada más a trabajar, su casita y ayudar a la gente que está en su país, y entendí que ellos están buscando el sueño americano”, expresó Mhoni Vidente, quien lanzó una nueva predicción. “Yo veo que en el 2021 va a haber una ley que va a ayudar a todos los inmigrantes, como 9 millones de personas, que se van a poder legalizar. Va a ser una bendición para todos los inmigrantes”, expresó la vidente más querida por los hispanos.