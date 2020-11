Mhoni Vidente dice a traves de un video de Instagram quién ganará las elecciones de Estados Unidos

La famosa vidente afirma que Joe Biden ganará las elecciones

“Yo veo una contienda muy cerrada, que ganará Biden por dos o cuatro puntos de diferencia”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mhoni vidente menciona en un video quién ganará las elecciones de Estados Unidos, en donde compiten el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

En el video menciona que ella siempre ha dicho que las elecciones las ganará el demócrata Joe Biden, pero que ella ve una diferencia de dos o cuatro puntos entre los dos candidatos a la presidencia.

“Esta fue la elección más concurrida durante más de 100 años, eso habla muy bien de todos lo latinos, estoy muy feliz de que salieran a votar”, mencionó Mhoni Vidente al principio de su video.

Además agregó: “Este es un complot contra Donald Trump desde hace mucho, la gente más poderosa del mundo los iluminados no lo van a dejar ganar”.

Y sus seguidores no tardaron en hacer presencia en los comentarios: “No entiendo… ya había dicho que ganaba Trump ahora resulta que no”, comentó un internauta.

A lo cual inmediatamente otro seguidor le respondió: “Cuando dijo eso ? Yo vi que dijo que iba a ganar Biden … y que lo iba a terminar y que la mujer iba a quedar en su lugar la primera mujer Presidenta”.

“Ya ni sabe que show , como nosotros aquí que cada 15 min dicen una cosa y luego lo cambian”, “Tu no quieres a Trump. Por como se ha portado con México. Por eso no te creo. Trump gana”, “No me gusta ese señor prefiero Trump”, “Tú dijiste que ganaba Donald Trump por qué yo te sigo y así lo dijiste y ahora dices que Joe Biden cuando siempre dijiste que Trump ganaría por poco porcentaje pero que sería el ganador entonces?”, fueron algunos de los comentarios que realizaron sus seguidores en el video.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.