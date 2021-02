En el mismo video publicado se observa cómo ya confirmaron que encontraron muerto al bebé, tal y como lo había dicho Mhoni, pero no fue todo, ya que también fue detenido el tío abuelo de Thomas, siendo el principal sospechoso del asesinato del niño, quien intentaba enterrar el cadáver, pero no lo logró y fue arrestado por las autoridades.

Pero lo que más sorprende es que dijo que sí lo encontrarían, pero en un pozo: “Lamentablemente ya no lo veo con vida, lo veo en un pozo, algo cerca de donde desapareció”, afirmó la psíquica.

En días pasados se había anunciado la desaparición de un niño en Chile, de nombre Tomás, que solo contaba con tres años de edad, del cual su familia no sabía nada a lo largo de cinco días.

Seguidores destacan predicción de Mhoni

En la publicación de Mhoni Vidente, donde acierta en otra predicción, en este caso sobre el niño Tomás Bravo, varios seguidores la felicitan y mandan sus mensajes de apoyo a la clarividente.

“Mhoni todo sucede como tú lo predices. Ojalá y muy pronto se cumpla tu predicción de que Nicolás Maduro sale de Venezuela y cae esa dictadura. Te envio bendiciones Mhoni”, le escribió un seguidor.

Otros mencionan que las predicciones de Mhoni son reales: “Crean en las predicciones de Mhoni, yo la escuche y lo dijo”.

“Cómo madre me siento dolida por el caso de Thomas, hoy cómo está la sociedad, hay que tener más ojo con nuestros niños #Chile #losniñosnosetocan. Saludos desde Chile Mhoni, se despide un fan de ti”, le comentó otro usuario.

“Qué triste, pero por lo menos se encontró. Y fue cerca además del río, trató de hacer un pozo, pero no alcanzó”, “Sí Mhoni, efectivamente lo encontraron enterrado, se llevan a su tío abuelo detenido. Mucho dolor, rabia se siente aquí, la justicia no funciona como debería ser, no te equivocaste”, “ya lo encontraron hoy fallecido y el tío abuelo lo detuvieron involucrado”, fueron algunos de los comentarios.

