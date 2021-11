Mhoni Vidente no tiene las mejores noticias para una estrella internacional de la música

Ahora, la psíquica y clarividente cubana mostró la carta de la Estrella, la cual indica que la cantante y actriz cubana estadounidense Camila Cabello no quería terminar su relación con el también cantante y modelo Shawn Mendes, al contrario, fue él quien dio por terminado este noviazgo.

“Él ya no pudo con la situación y decidió darse un tiempo y yo no los veo que vayan a regresar. Definitivamente esa relación de amor ya terminó entre Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes seguirán siendo muy buenos amigos, pero ya no se volverán a ver juntos. Él conquistará inmediatamente a una persona, una latina muy importante, cantante, pues a él ya le gustaron las latinas, y si no es Danna Paola, será alguien de Estados Unidos, con descendencia latina”, expresó Mhoni Vidente.