Mhoni Vidente sorprende una vez más con sus revelaciones de cada semana

La psíquica y clarividente cubana asegura que el crimen organizado seguirá azotando México

Además, dice que Ricky Martin se operará para convertirse en mujer

¡De impacto! En sus predicciones en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, en esta ocasión, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente asegura que el crimen organizado seguirá azotando México, además de decir que el cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin se operará para convertirse en mujer.

Antes de comenzar con sus predicciones, la vidente más querida por los hispanos compartió que los signos del Zodiaco que traerán toda la suerte durante la semana son Tauro, Cáncer, Libra y Piscis, mientras que los números mágicos son 04, 06 y 37.

Mhoni Vidente no visualiza cosas buenas para ‘Chicharito’ Hernández

De acuerdo con la carta del Ahorcado, Mhoni Vidente compartió que, ahora que se dio a conocer que de nueva cuenta Javier ‘Chicharito’ Hernández, no fue convocado a la Selección Mexicana, el futbolista enfrentará una demanda de parte de su exesposa, Sarah Kohan, por 20 millones de dólares, aproximadamente, por lo que no trae toda la suerte consigo.

“Trae una energía muy oscura, le están haciendo unos trabajos de brujería, ‘no ve la suya’, no trae nada de suerte y todavía más demandas, y para rematar, no lo convocan a la Selección. Lo único que tiene que hacer es regresar a Guadalajara, Jalisco, a hacerse una buena limpia con alguien que le ayude a quitarse toda esa energía negativa y salir adelante, porque si no, se le vienen cosas peores”.