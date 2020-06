La psíquica y clarividente cubana no se guarda nada en sus revelaciones

Mhoni Vidente confirma las consecuencias ‘diabólicas’ que habrá por coronavirus

Además, habló sobre las protestas que están sucediendo en México

¡Lo que faltaba! La psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente confirma las consecuencias ‘diabólicas’ que habrá por coronavirus, además de hablar sobre la protestas que están sucediendo en México.

En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, y que tiene hasta el momento más de 140 mil vistas, Mhoni Vidente no se guardó nada en sus revelaciones.

“Fijense que empezamos mal el mes de junio. Ya les había comentado que el mes de junio va a ser el mes 6. El número 6 es el número casi perfecto, es el número de Luzbel, que es el diablo, y que este mes iba a reinar completamente el odio, el coraje, la ira, la rebelión, la revolución total en el ser humano, no importa el país ni el continente, en todo el mundo”.

La psíquica y clarividente cubana afirmó que, desde que comenzó este mes, se han visto unas revueltas terribles en Estados Unidos, parte de Europa, China y México.

“México hoy (5 de junio) fue el acabose. En la Ciudad de México, los anarquistas destruyeron muchas partes de Reforma, el consulado de Estados Unidos, la delegación de Jalisco, terrible la situación. También a la gente de Guadalajara, Jalisco, todas mis bendiciones, todo mi apoyo moral, todos mis rezos, para todo el país, para México, pero más para esas partes”.

Mhoni Vidente fue contundente al decir que “lo peor del virus (coronavirus)” es que la gente no se abrace, no se bese, no se saluden y no se junten: “Y cuando eso pasa, definitivamente el amor, la amistad y el aprecio empiezan a disminuir”.

Para Mhoni, al cerrar todas las iglesias, no pudo ser posible que la gente se reuniera, y por tal motivo, el odio aumentó.

“Por eso les comentaba que este mes era muy importante que las iglesias otra vez volvieran a estar como antes, que los padres, los cultos, se juntara la gente para que empezaran a rezar”, expresó la psíquica y clarividente cubana, quien invitó a sus seguidores a que se abracen y se besen, sin importar que estén contagiados de coronavirus.

“Ya es tiempo de que otra vez el ser humano empiece a sentir ese cariño, ese amor, que elevemos los sentimientos puros: el amor, la bondad, la comprensión y la caridad. Ya no subir el odio, el coraje, la ira, el despecho, ya no”.

A pesar de este mensaje, Mhoni Vidente advirtió que en este mes se vienen todavía “cosas muy fuertes”.

“Yo veo el asesinato, la muerte, de un candidato, no, de un presidente. Le podemos llamar dictador, presidente, pero está en turno en este momento en América, que eso va a dar la vuelta al mundo y va a ser un giro para muchas personas, que quieras o no, no es el punto, no es el fin. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie pase lo que pase”.