La psíquica y clarividente cubana dice que la vacuna contra el coronavirus estará lista

Mhoni Vidente afirma que esto se sabrá en todo el mundo

“Las cartas me dicen que desde aquí se te ve lo charlatana”, le expresan algunos usuarios

Coronavirus cura. Mhoni Vidente, psíquica y clarividente cubana, dice que la vacuna contra el coronavirus ya está aquí y es algo que se sabrá en todo el mundo.

En un video que está disponible en el canal de YouTube de UnoTV, Mhoni Vidente no se guarda nada y expresa lo siguiente:

En primer lugar, dice que los signos que van a traer toda la suerte son geminis, virgo y carpicornio, mientras que los números mágicos son el 04, 09 y 27.

También, que hay dos cartas que van a estar dominando la primavera, la carta del sol y la carta del juicio: “La carta del sol dice que va a ser una primavera muy seca, muy caliente en todo México y en casi toda América”. Además, se espera que hayan sismos, pero no graves, en México y en parte de América del Sur.

Coronavirus cura. Mhoni Vidente visualiza, gracias a la carta del juicio, el “fin”: “Una terminación del virus ese de China, el coronavirus, que junto con estas dos cartas, me da la pauta y me dice que saldrá ya la cura, la vacuna, el antídoto, que ya lo estarán probando y sacarán a la luz que ya lo tienen, pero se tardaran un tiempo para que todos los países puedan”.

La psíquica y clarividente cubana insiste en que será una primavera de mexicanos: “Va a ser una primavera en el sentido que el mexicano se reinventa, va a ser más fuerte, se hace de más fe, gracias a ese virus, pero saldremos adelante”.

Por otra parte, Mhoni Vidente aconseja que hay que cuidar el dinero y cuidar completamente a la familia: “El dólar sigue frágil, así que hay que seguir gastando menos y seguir ahorrando”.

Con más de un millón de vistas hasta el momento, esta publicación provocó que los usuarios se expresaran de diferentes maneras:

“No, pues si, hasta yo predigo el futuro diciendo cosas que hace unas horas publicaron otras personas”, “Las cartas me dicen que desde aquí se te ve lo charlatana”, “Desde aquí las cartas me dicen que la culpa de ver estas burradas somos nosotros mismos”.

Un usuario hizo una confesión, y de paso, lanzó una recomendación: “No sé cómo terminé aquí, pero aprovecho para decir que ojalá la gente que vea estas pende… visite la página de la Organización Mundial de la Salud para tener información real”.

Los ‘ataques’ contra Mhoni Vidente y sus predicciones, sobre todo, respecto al coronavirus, no terminaban: “Que horror que en estos momentos tan difíciles le den espacio a gente estúpida y charlatana como ésta que de vidente y adivina no sirve para nada”,

“Ay, por favor, esto no es predicción, esto ya se sabe”, “Bah, nos hubieras advertido del pin… coronavirus”, “Pin… mentirosa, no mam…, que falsa”, “Predice cuando ya todo está pasando, puras tonterías dice”, “La cura ya está aquí y la ignorancia hecho ‘mujer’ se llama ‘Mhoni’, predigo que te vas a equivocar como SIEMPRE, así que no me defraudes, quimera”, se puede leer en más comentarios.