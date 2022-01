Mhoni Vidente comparte sus predicciones de la farándula

“La carta de El Juicio me dice que esta situación (su pleito callejero) va a llegar lejos, se le viene una demanda y esto es solo un aviso de lo que le puede pasar. Tanto esta carta como la de El Loco me dicen que algo muy grave le viene a Alfredo Adame, aunque Dios le está poniendo alternativas y recomendaciones de que sea un poco más tranquilo porque a lo mejor viene una situación más complicada”.

Sin esperar mucho tiempo, Mhoni Vidente confesó que conoce al actor mexicano Alfredo Adame desde que trabajaban juntos en Televisa y no considera que sea una mala persona, solo que en los últimos meses vive su vida de forma muy acelerada, además de que es muy explosivo.

Para concluir con sus predicciones para el actor mexicano Alfredo Adame, Mhoni Vidente dijo lo siguiente: “Estamos hablando de que puede perder la vida, por lo que tiene que cuidarse y tratar de estar más tranquilo. No explotes solo por explotar, debes de tener un poco de mesura”, le dijo la psíquica y clarividente cubana al también conductor.

Pero esto no sería todo respecto a este tema, pues Mhoni Vidente asegura que con la próxima detención de Larry Ramos, la que estaría involucrada sería la cantante y actriz Ninel Conde: “Ya les había comentado que este señor es muy vengativo en el sentido de que ‘si ya no estás conmigo, yo taambién te hundo'”.

“Sí tu me dices que Eduin Caz está en esa religión, lo dudo mucho, porque ya se lo hubieran cobrado. Cualquiera de estas religiones, la santería, el diablo o los demonios te lo cobran con algo que tú quieras mucho, con tu hijo, con tu esposa, con tu vida o te enfermas”, finalizó la vidente más querida por los hispanos (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

¿Cómo nacieron los poderes adivinatorios de Mhoni Vidente?

Fue el 13 de mayo de 1989, cuando vivía en Cuba, que Mhoni Vidente descubrió que tenía poderes adivinatorios: “A mí me cae un rayo. Le cae el rayo a un árbol, a un aguacate, que mi abuelita tendía la ropa ahí porque no teníamos tendedero y yo iba llegando de la calle, era la 1:33 de la tarde, y las tormentas en Cuba son muy rápidas”.

“Llueve mucho, caen muchos rayos y se quita y sale el sol y me dice mi abuelita: ‘Money (como le decían en esa época), mete la ropa’ y voy hasta el árbol, estiro la mano derecha para quitar la ropa y le cae el rayo al árbol y a mí me pasa la centella, o la corriente del mismo rayo, y me avienta como 3 metros”. Recuerda que quedó inconsciente, y en ese desmayo, cree que “murió la persona y nace el espíritu” de Mhoni Vidente.