“Amigos, se visualiza un sismo. Hay que estar tranquilos, no será grave, nada más será el susto, pero mis sueños son revelaciones que están pasando constantemente y esto será por el eclipse solar, el cual será este 30 de abril. Cuando se esconde el sol, son malos presagios para América Latina, México y Estados Unidos “, reveló Mhoni Vidente.

En su más reciente visita a El Heraldo de México, la vidente más querida por los hispanos no dudó en compartir una visión muy clara que tuvo en un sueño: “Amanecí con la carta de El Juicio en la mano y en mi sueño veo la alarma sísmica que está sonando en la Ciudad de México “, expresó Mhoni, pero esto sería apenas el inicio.

“Mi espíritu sufre por esas visiones tan claras”

Antes de continuar, Mhoni Vidente reveló lo que muy pocas personas sabían, que su espíritu sufre por las visiones tan claras que tiene, y cuando nadie lo esperaba, volvió a enfocarse en la muerte de la joven hispana Debanhi Escobar: “A ella la encontraron el día 13 (después de su desaparición) y le sale la carta de la Muerte”.

“Esta carta me dice que la señorita Debanhi Escobar no sufrió un accidente, la mataron ahogándola, ahorcándola. Yo veo que se asfixia, que es tan fuerte la mano que la está asfixiando que se le sale de control, pero ¿cómo se baja del taxi? El taxista creo que se está encubriendo mucho o está haciendo muchas coartadas y a lo mejor tiene algo de culpa, pero no totalmente, junto con las amigas, y tal vez ellos ‘la pusieron'”.