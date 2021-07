Mhoni Vidente adelantó que en este verano se viene el despertar del ser humano: “La carta del Juicio me está indicando que es el momento indicado para que el ser humano en el mundo entero, y conectado en la misma sintonía, despierte”.

A continuación, la psíquica y clarividente cubana dijo que, de acuerdo a las carta del Ahorcado y del As de Bastos, seguirán más atentados y muertes de personas de poder, así como de políticos, empresarios y artistas. La violencia se desatará en todos lados.

Movimientos sociales en varios países

Dentro de sus predicciones para lo que resta del mes de julio, la vidente más querida por los hispanos dijo que visualiza movimientos sociales en Nicaragua, Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba, México y Estados Unidos, pero aún habría más por compartir.

“Serán movimientos para creer más en el ser humano y en Dios y para quitar a líderes que no sirvieron y que no guiaron a sus pueblos en cuestiones de una mejor organización para la pandemia, en cuestiones de una buena organización económica y para que no suman a los pueblos en la pobreza y en la violencia misma”.